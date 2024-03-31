Салах забил 16-й гол в АПЛ, у лучшего бомбардира лиги Холанда 18 голов. Вингер «Ливерпуля» забивает в 3 матчах подряд

Мохамед Салах забил 16-й гол в этом сезоне АПЛ.

Вингер « » отличился на 65-й минуте матча с « » (2:1), его гол стал победным для мерсисайдцев. Салах забил и в двух предыдущих матчах за «Ливерпуль» – против «Спарты» в Лиге Европы (6:1) и «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии (3:4).

С 16 голами в текущем розыгрыше АПЛ Салах вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров вместе с и . На счету лучшего бомбардира лиги 18 голов.