Салах забил 16-й гол в АПЛ, у лучшего бомбардира лиги Холанда 18 голов. Вингер «Ливерпуля» забивает в 3 матчах подряд
Мохамед Салах забил 16-й гол в этом сезоне АПЛ.
Вингер «Ливерпуля» отличился на 65-й минуте матча с «Брайтоном» (2:1), его гол стал победным для мерсисайдцев. Салах забил и в двух предыдущих матчах за «Ливерпуль» – против «Спарты» в Лиге Европы (6:1) и «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии (3:4).
С 16 голами в текущем розыгрыше АПЛ Салах вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров вместе с Олли Уоткинсом и Домиником Соланке. На счету лучшего бомбардира лиги Эрлинга Холанда 18 голов.