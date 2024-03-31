Салах забил 16-й гол в АПЛ, у лучшего бомбардира лиги Холанда 18 голов. Вингер «Ливерпуля» забивает в 3 матчах подряд

Теги Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Брайтон Борнмут Мохамед Салах Доминик Соланке Олли Уоткинс Эрлинг Холанд Футбол

Мохамед Салах забил 16-й гол в этом сезоне АПЛ.

Вингер «Ливерпуля» отличился на 65-й минуте матча с «Брайтоном» (2:1), его гол стал победным для мерсисайдцев. Салах забил и в двух предыдущих матчах за «Ливерпуль» – против «Спарты» в Лиге Европы (6:1) и «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии (3:4).

С 16 голами в текущем розыгрыше АПЛ Салах вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров вместе с Олли Уоткинсом и Домиником Соланке. На счету лучшего бомбардира лиги Эрлинга Холанда 18 голов.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игрок 7ми сезонов
+27
-1
+26
Забил, но столько жадничал, что аж злости не хватало на него
+7
0
+7
Игрок одного сезона с дальнейшим становлением легенды клуба
+5
-1
+4
Это с травмой и отъездом на Кубок африканских наций. Хорош, Салах!
+1
0
+1
Борьба в АПЛ конечно жёсткая, как за чемпионство, так и за звание лучшего бомбардира
+2
-2
0
Ответ Hi Hi
я тоже умею с метра добивать, больше половины этих голов тупо тычки в пустые
это про холланда
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий