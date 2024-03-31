Клопп о 2:1: «Ливерпуль» заслужил победу. Это наша лучшая игра против «Брайтона» Де Дзерби, его уровень невероятен»
Юрген Клопп назвал заслуженной победу «Ливерпуля» над «Брайтоном».
Сегодня «красные» одержали волевую победу над «Брайтоном» (2:1) в матче 30-го тура АПЛ.
О матче
«Было бы здорово не уступать в счете 0:1. Я бы предпочел вести в счете с разницей в 4-5 мячей. Но это наша лучшая игра против «Брайтона» Де Дзерби.
Очень хорошо, что мы сыграли умно, защищались умно. Да, было непросто, но были матчи против «Брайтона», когда мы были даже не близки к нему. На этот раз мы были спокойны. Это первый [матч] из последних 10 туров, давайте продолжать.
Уровень «Брайтона» невероятен. Это мера того, насколько хороши мы были сегодня, потому что я очень уважаю «Брайтон». У них были моменты, они внезапно начали сильно рисковать, а мы немного устали.
Мы заслужили победу. Это то, чего мы хотели, а еще это очень круто».
Будет ли смотреть матч «Ман Сити» и «Арсенала»
«У нас тут есть комнатка, так что немного погляжу, потому что сейчас сложно выехать со стадиона.
Нам просто нужно выигрывать и смотреть, где мы окажемся», – сказал тренер «Ливерпуля».
когда команда пропускает гол на второй минуте и потом в течение 88 минут забивают два и выигрывают, а второй матч к примеру возьмём Ньюкасл - Вест Хэм, до 77 минуты Ньюкасл проигрывал 1:3 «заметьте в два мяча» и закончили 4:3
А теперь вопрос? В каком матче «Волевая» победа, а в каком «Камбэк»?
Откуда Ливерпуль «возвращался» проигрывая в один мяч?
Ещё к примеру, если команда условно проигрывает 0:3, опять же условно к 57 минуте и матч заканчивается в ничью 3:3, это тоже Камбэк, получается если бы Ливерпуль и Брайтон закончили 1:1, то получается по вашей терминологии это «возвращение-камбэк»
И у вас ещё остаётся вопрос «причём тут счёт»?