Клопп о 2:1: «Ливерпуль» заслужил победу. Это наша лучшая игра против «Брайтона» Де Дзерби, его уровень невероятен»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

Юрген Клопп назвал заслуженной победу «Ливерпуля» над «Брайтоном».

Сегодня «красные» одержали волевую победу над «Брайтоном» (2:1) в матче 30-го тура АПЛ.

О матче

«Было бы здорово не уступать в счете 0:1. Я бы предпочел вести в счете с разницей в 4-5 мячей. Но это наша лучшая игра против «Брайтона» Де Дзерби.

Очень хорошо, что мы сыграли умно, защищались умно. Да, было непросто, но были матчи против «Брайтона», когда мы были даже не близки к нему. На этот раз мы были спокойны. Это первый [матч] из последних 10 туров, давайте продолжать.

Уровень «Брайтона» невероятен. Это мера того, насколько хороши мы были сегодня, потому что я очень уважаю «Брайтон». У них были моменты, они внезапно начали сильно рисковать, а мы немного устали.

Мы заслужили победу. Это то, чего мы хотели, а еще это очень круто».

Будет ли смотреть матч «Ман Сити» и «Арсенала»

«У нас тут есть комнатка, так что немного погляжу, потому что сейчас сложно выехать со стадиона.

Нам просто нужно выигрывать и смотреть, где мы окажемся», – сказал тренер «Ливерпуля».

Ну что, считаем расклады гонки АПЛ? Вот три сценария вечера

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19 комментариев
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Очередной камбэк Ливерпуль записал на свой счет, просто красавцы. Давай, Юрген, буду очень рад если у него получится напоследок взять АПЛ и уйти победителем.
+63
-11
+52
Очень надеюсь что это чемпионский поход Клоппа перед уходом, концовочка прям нервная была, всех фанов Ливерпуля с победой и ценнейшими 3 очками, смотрим арсенал сити и ждем чуда (ничьей)
+32
-5
+27
Хороший матч, Брайтон вообще, ни одного реального момента не создал, с ними такого практически не бывает.
+11
-4
+7
Ответ Трент 66
Хороший матч, Брайтон вообще, ни одного реального момента не создал, с ними такого практически не бывает.
Ну. И забили дурака...
+7
-3
+4
Верим! 300-ая победа у Клоппа получилась в стиле Ливерпуля - волевая, с красивыми голами и обилием моментов, интригой до последней минуты. ;)
+6
-3
+3
верим, игроки просто обязаны вырывать каждый матч, чтобы проводить легенду
+4
-3
+1
Будем надеяться, что окажемся на 1м месте. Ты заслужил, Ливерпуль это заслужил.
+5
-4
+1
Брайтон играет в качественный футбол, Де Дзерби был бы намного интереснее на посту тренера МЮ или Челси
+2
-1
+1
Ответ igorkruglov
судя по выступлениям команд АПЛ в еврокубках, никаким тотальным превосходством не пахнет
Для середняков АПЛа есть пара турниров попрестижней еврокубков.
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+1
Ещё 9 туров и Ливерпуль чемпион💪
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Ответ therealgreenman
Комментарий скрыт
Пора освежить терминологию. Камбек это возвращение. Причем тут счет?!
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Ответ Homer Simpson
Пора освежить терминологию. Камбек это возвращение. Причем тут счет?!
Ну давайте подумаем, причём тут счёт и про возвращение,
когда команда пропускает гол на второй минуте и потом в течение 88 минут забивают два и выигрывают, а второй матч к примеру возьмём Ньюкасл - Вест Хэм, до 77 минуты Ньюкасл проигрывал 1:3 «заметьте в два мяча» и закончили 4:3
А теперь вопрос? В каком матче «Волевая» победа, а в каком «Камбэк»?
Откуда Ливерпуль «возвращался» проигрывая в один мяч?
Ещё к примеру, если команда условно проигрывает 0:3, опять же условно к 57 минуте и матч заканчивается в ничью 3:3, это тоже Камбэк, получается если бы Ливерпуль и Брайтон закончили 1:1, то получается по вашей терминологии это «возвращение-камбэк»
И у вас ещё остаётся вопрос «причём тут счёт»?
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