Клопп о 2:1: «Ливерпуль» заслужил победу. Это наша лучшая игра против «Брайтона» Де Дзерби, его уровень невероятен»

Юрген Клопп назвал заслуженной победу «Ливерпуля» над «Брайтоном».

Сегодня «красные» одержали волевую победу над « » (2:1) в матче 30-го тура АПЛ.

О матче

«Было бы здорово не уступать в счете 0:1. Я бы предпочел вести в счете с разницей в 4-5 мячей. Но это наша лучшая игра против «Брайтона» Де Дзерби.

Очень хорошо, что мы сыграли умно, защищались умно. Да, было непросто, но были матчи против «Брайтона», когда мы были даже не близки к нему. На этот раз мы были спокойны. Это первый [матч] из последних 10 туров, давайте продолжать.

Уровень «Брайтона» невероятен. Это мера того, насколько хороши мы были сегодня, потому что я очень уважаю «Брайтон». У них были моменты, они внезапно начали сильно рисковать, а мы немного устали.

Мы заслужили победу. Это то, чего мы хотели, а еще это очень круто».

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«У нас тут есть комнатка, так что немного погляжу, потому что сейчас сложно выехать со стадиона.

Нам просто нужно выигрывать и смотреть, где мы окажемся», – сказал тренер « ».

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