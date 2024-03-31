Пеп Гвардиола: «Арсенал» больше 20 лет не выигрывал АПЛ – есть что доказывать»

Пеп Гвардиола высказался о борьбе за победу в АПЛ.

«Арсенал» лидирует в таблице АПЛ, набрав 64 очка за 28 игр. Столько же баллов у «Ливерпуля». «Манчестер Сити» отстает от них на одно очко.

«Конечно, важно, что мы уже делали это в прошлом, но я не ожидал, что мы подойдем к этому отрезку в таком положении. Я уже говорил об этом после прошлой паузы на матчи сборных.

«Арсенал» больше 20 лет не выигрывал АПЛ – им есть что доказывать, и это нормально. Когда «Ливерпуль» выиграл титул после стольких лет без него, это дало Юргену что-то особенное. Когда мы впервые выиграли титул [в сезоне-2017/18] это ощущалось как: «О боже мой, мы отдадим все в каждой игре ради победы в АПЛ».

В этой игре мы должны быть собой. Игроки покажут то, что должны, как в матче с «Юнайтед», чтобы хорошо выступить», – сказал .

Матч между « » и «Арсеналом» начнется в 18:30 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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