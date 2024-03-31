Мерфи про Артету и Пепа: «Никто не взял от Гвардиолы больше, чем Микель. Он многому научился и стал серьезным соперником для своего наставника»

Дэнни Мерфи поделился мнением о соперничестве Микеля Артеты с Пепом Гвардиолой.

« , вероятно, многому научился у в « », но самым главным уроком была смелость отстаивать свои убеждения.

Я был шокирован, когда прошлым летом он подписал Давида Райю, потому что меня впечатлял , явно обладающий множеством необходимых для вратаря качеств, включая организованность и лидерство. Артета заставил себя принять трудное решение, как это однажды сделал Гвардиола, отказавшись от первого вратаря сборной Англии Джо Харта в «Сити».

Это вызывает восхищение во многих отношениях, потому что если тренер верит, что есть игрок, который может улучшить команду, очень важно доверять собственному суждению, даже если оно не всем нравится.

К несчастью для Артеты, на пути к титулу стоит его старый босс Пеп.

Большинству игроков хотелось бы работать под руководством Гвардиолы. Я бы определенно хотел. Даже будучи молодым игроком, я наслаждался тактической стороной игры и регулярно задавал вопросы своим тренерам, таким как , чтобы узнать больше.

Пеп требует самого лучшего, и стабильность, которой он добивается от своих игроков на протяжении многих месяцев и лет, – это невероятный навык. Его «Сити» постоянно развивается, находя разные способы доминировать в игре с мячом и находить слабые места у соперников.

Гвардиола вместе с сэром Алексом Фергюсоном должен рассматриваться как величайший тренер всех времен. Его самое большое наследие – это влияние, которое он оказал на английский футбол всех дивизионов.

В низших лигах все больше клубов дают молодым тренерам возможность развивать игроков, а болельщики хотят, чтобы их развлекали. Это влияние Гвардиолы.

Неудивительно, что многие специалисты, работавшие в системе «Сити», преуспевают в качестве тренеров, в том числе в «Лестере» и Лиам Мэннинг в «Бристоль Сити». Однако никто не взял от Пепа больше, чем Артета, и теперь он является серьезным соперником своего наставника», – сказал бывший футболист «Ливерпуля» Мерфи.