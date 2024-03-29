Гвардиола об «Арсенале»: «Они становятся все лучше и лучше. Когда вы разделяете идеи тренера, вы всегда совершенствуетесь»

Пеп Гвардиола высказался об игре «Арсенала».

«У них тот же тренер и новые игроки, контролирующие многие аспекты игры. С каждым днем они становятся все лучше и лучше.

Когда вы последовательны и разделяете идеи своего тренера, вы всегда совершенствуетесь. Когда вы меняетесь, всегда становится сложнее.

Последний месяц мы играли очень хорошо, но всегда в первой игре после международного перерыва мы не знаем [что произойдет]. Но мы хорошо тренировались и подготовились. Мы снова готовы», – сказал главный тренер «Сити» .

В воскресенье « » примет « » в 30-м туре . «Канониры» делят 1-ю строчку с «Ливерпулем», «Сити» отстает от них на один балл.