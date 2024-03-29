Гвардиола об «Арсенале»: «Они становятся все лучше и лучше. Когда вы разделяете идеи тренера, вы всегда совершенствуетесь»
Пеп Гвардиола высказался об игре «Арсенала».
«У них тот же тренер и новые игроки, контролирующие многие аспекты игры. С каждым днем они становятся все лучше и лучше.
Когда вы последовательны и разделяете идеи своего тренера, вы всегда совершенствуетесь. Когда вы меняетесь, всегда становится сложнее.
Последний месяц мы играли очень хорошо, но всегда в первой игре после международного перерыва мы не знаем [что произойдет]. Но мы хорошо тренировались и подготовились. Мы снова готовы», – сказал главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола.
В воскресенье «Манчестер Сити» примет «Арсенал» в 30-м туре АПЛ. «Канониры» делят 1-ю строчку с «Ливерпулем», «Сити» отстает от них на один балл.
Бавария после Пепа сменила 4 тренера и взяла ЛЧ только через 4 сезона после его ухода. После ухода Пепа Сити станет таким ж каким был, при Манчини, Пеллегрини- претендентами на титул но не гегемоном а если Артета может гоняться за лучшей версией Сити то не вижу почему он не может это делать с той которая точно будет немного слабее как минимум из-за первого сезона на перестройку для нового тренера