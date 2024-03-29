Гвардиола об «Арсенале»: «Они становятся все лучше и лучше. Когда вы разделяете идеи тренера, вы всегда совершенствуетесь»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался об игре «Арсенала».

«У них тот же тренер и новые игроки, контролирующие многие аспекты игры. С каждым днем они становятся все лучше и лучше.

Когда вы последовательны и разделяете идеи своего тренера, вы всегда совершенствуетесь. Когда вы меняетесь, всегда становится сложнее. 

Последний месяц мы играли очень хорошо, но всегда в первой игре после международного перерыва мы не знаем [что произойдет]. Но мы хорошо тренировались и подготовились. Мы снова готовы», – сказал главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола.

В воскресенье «Манчестер Сити» примет «Арсенал» в 30-м туре АПЛ. «Канониры» делят 1-ю строчку с «Ливерпулем», «Сити» отстает от них на один балл.

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9 комментариев
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Сегодня Гвардиола и Артета обменялись любезностями друг о друге.
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Правильно зачем говорить гадости.Они соперники на поле.Каждый из тренеров учится у другого и учит своих футболистов.
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Гвардиола прав. Райс однозначно усилил команду. Жаль, что с Тимбером так вышло в начале сезона. Интересный матч предстоит, где «Арсеналу» не отводится роль безнадежного аутсайдера, как это было годами в последнее время
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Думаю после Пепа и Клопа в апл Артета будеть правит первим
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Артета не радовался голам в ворота Арсенала в бытность тренера Сити. Будет ли он радоваться от положительного результата в матче в воскресенье? Конечно, да! Огромная работа мистера, да и мужчина эмоциональный. Ждём суперматч.
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Надо уже вводить термин, обозначающий комплименты Пепа тренеру соперника перед матчем - "ПЕПинг". )
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Сити по сравнению с прошлым годом стал слабее. Арсенал должен брать АПЛ
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Ответ TAGAY
не знаю как в Ливере будет после Клоппа, но вот Пеп всегда оставляет костяк в команде, где и без него они будут действовать с друг другом закрытыми глазами. хорошие тренеры на его багаже многое чего могут взять. так что с уходом Пепа не сразу Сити станет слабее, только если конечно не подпишут тренера с абсолютной противоположным стили Пепа, а так любой более менее добротный тренер ставящий позиционный футбол еще 2-3 года на изи возьмет чемп, если только соперники темп не повысят как команды Клоппа периодически так что про доминирование Артеты очень рано, не факт что он вообще выиграет АПЛ/ЛЧ с Арсеналом. если бы Пеп уходил а Клопп оставался то можно было уверенно говорить что Клопп будет доминировать в АПЛ, но Артета пока не дорос до такого уровня, + Арсенал точно не поддержит тренера на таком же уровне как Сити своих
Барселона после ухода Пепа сменила три тренера и через три сезона только взяла ЛЧ(при это только благодаря покупкам Неймара и Суареза.,
Бавария после Пепа сменила 4 тренера и взяла ЛЧ только через 4 сезона после его ухода. После ухода Пепа Сити станет таким ж каким был, при Манчини, Пеллегрини- претендентами на титул но не гегемоном а если Артета может гоняться за лучшей версией Сити то не вижу почему он не может это делать с той которая точно будет немного слабее как минимум из-за первого сезона на перестройку для нового тренера
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