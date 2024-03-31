Пеп о календаре: «Как готовиться к «Вилле»? Три дня восстановления, состав, играем. Потом – переезд. Лондон, 12:30, «Пэлас». Это слишком»

Теги Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Арсенал Пеп Гвардиола календарь Футбол

Пеп Гвардиола недоволен графиком, в котором существует «Манчестер Сити».

У тренера спросили, не были ли перегруженный календарь и усталость, вызванная большим количеством матчей, причинами, по которым Кевин де Брюйне пропустил пять месяцев из-за травмы.

«Я даже не буду задаваться такими вопросами, потому что у всех свои дела и свои решения. Хотел бы знать ответ: почему мы все время играем в субботу, а не в воскресенье? Один день – уже большая разница на данном этапе, учитывая травмы и плотность графика. Нам повезло, что мы справляемся.

Думаю, «Ковентри», «Юнайтед» и «Челси» хотели бы играть посреди недели. Мы счастливчики, я не хотел бы меняться местами [с этими клубами]. Но в то же время: почему мы не можем сыграть в воскресенье? Усталость – это проблема.

Хочется выиграть и у «Арсенала», и у «Астон Виллы», и у «Кристал Пэлас». Хочется побороться в Мадриде, чтобы добиться хорошего результата перед их приездом сюда. Но – пффф – три дня.

Я знаю, как чувствуют себя игроки, когда я даю им два-три дня выходных. Они возвращаются свежими. Как готовиться к «Астон Вилле»? Три дня восстановления, стартовый состав, играем. После этого – переезд. Лондон, 12:30, «Кристал Пэлас». Это слишком», – сказал Гвардиола.

Пеп Гвардиола: «Ответный матч с «Реалом» – в среду, в субботу – Кубок в Лондоне. Почему не дать «Сити» на день больше, если «МЮ», «Челси» и «Ковентри» нет в ЛЧ и ЛЕ?»

Пеп Гвардиола: «Ман Сити» играет каждые три дня – такой календарь всегда именно у нас. А у «Реала» девять дней на подготовку к нам. Девять!»

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34 комментария
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Перевод:
шейх, нужно еще 2 ярда
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+37
Не ноет или мне показалось?
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Ответ Барыга блинами
Тем временем,Клопп берёт трофей с молодёжкой 💪
справедливости ради, Клопп тоже регулярно пеняет на календарь
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+26
Ответ Kircha v Yambulatovo
Не ноет или мне показалось?
если бы люди не ныли, то так бы из пещер не вышли. Нытье двигатель прогресса.
+25
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+19
у нас состав всего на 1,5 млрд, сжальтесь..
+25
-8
+17
Ротация? Не не слышал
+11
-3
+8
Когда Клопп жалуется его всего с г*м мешают, а тут жалеют Пепа, у которого чуть ли не на 2 состава игроков куплено)))
+13
-5
+8
Тем временем,Клопп берёт трофей с молодёжкой 💪
+19
-15
+4
Ответ zzzeeerrrooo
Тем временем Хави в 1/4 ЛЧ со школьниками в составе
тем временем кулес затравали Хави и он покинет Барсу
+5
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В конце сезона всегда очень сложно,
Пеп не первый раз жалуется на календарь.
+3
-1
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Ответ vel
Сити и так играет в самый крутой футбол. Страшно представить, что было бы, дай Пепу больше времени на работу с командой посреди недели! Как минимум меньше травм и здоровые, отдохнувшие лидеры. На фоне усталости лучший футбол не покажешь. Глуп тот зритель, если не понимает, что и он страдает от данного положения вещей.
Зрители все понимают, не понимают футбольные чиновники, которые набивают карманы
+5
-3
+2
Ну а кому сейчас легко?😏
+2
-1
+1
Кто нибудь расскажите Пепу про ротацию .
+2
-1
+1
У него 2 равно ценных состава
+1
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