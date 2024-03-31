Пеп о календаре: «Как готовиться к «Вилле»? Три дня восстановления, состав, играем. Потом – переезд. Лондон, 12:30, «Пэлас». Это слишком»

Пеп Гвардиола недоволен графиком, в котором существует «Манчестер Сити».

У тренера спросили, не были ли перегруженный календарь и усталость, вызванная большим количеством матчей, причинами, по которым Кевин де Брюйне пропустил пять месяцев из-за травмы.

«Я даже не буду задаваться такими вопросами, потому что у всех свои дела и свои решения. Хотел бы знать ответ: почему мы все время играем в субботу, а не в воскресенье? Один день – уже большая разница на данном этапе, учитывая травмы и плотность графика. Нам повезло, что мы справляемся.

Думаю, «Ковентри», «Юнайтед» и «Челси» хотели бы играть посреди недели. Мы счастливчики, я не хотел бы меняться местами [с этими клубами]. Но в то же время: почему мы не можем сыграть в воскресенье? Усталость – это проблема.

Хочется выиграть и у « », и у «Астон Виллы», и у «Кристал Пэлас». Хочется побороться в Мадриде, чтобы добиться хорошего результата перед их приездом сюда. Но – пффф – три дня.

Я знаю, как чувствуют себя игроки, когда я даю им два-три дня выходных. Они возвращаются свежими. Как готовиться к « »? Три дня восстановления, стартовый состав, играем. После этого – переезд. Лондон, 12:30, «Кристал Пэлас». Это слишком», – сказал Гвардиола.

Пеп Гвардиола: «Ответный матч с «Реалом» – в среду, в субботу – Кубок в Лондоне. Почему не дать «Сити» на день больше, если «МЮ», «Челси» и «Ковентри» нет в ЛЧ и ЛЕ?»

Пеп Гвардиола: «Ман Сити» играет каждые три дня – такой календарь всегда именно у нас. А у «Реала» девять дней на подготовку к нам. Девять!»