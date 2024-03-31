Пеп перед «Арсеналом»: «Это финал. Не думаю, что они с «Ливерпулем» потеряют много очков. Чтобы взять АПЛ, нужно выигрывать почти всегда»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался о борьбе за титул в АПЛ.

«Арсенал» лидирует в таблице АПЛ, набрав 64 очка за 28 игр. Столько же баллов у «Ливерпуля». «Манчестер Сити» отстает от них на одно очко.

«Чтобы взять АПЛ, нужно выигрывать практически все матчи. Не думаю, что «Арсенал» и «Ливерпуль» потеряют много очков.

У «Ливерпуля» есть опыт таких ситуаций, у «Арсенала» – качество. Я даже не знаю, сколько матчей подряд они выиграли, они много забивают... Вот почему матч с «Арсеналом» – это финал. Мы сыграем в финале», – сказал Гвардиола

Матч между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» начнется в 18:30 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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5 комментариев
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В АПЛ сейчас действительно каждый матч для первой тройки команд как финал.
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Сильно не удивлюсь, если за игру рукой в штрафной Сити игроками Сити, не назначат пенальти.
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