Пеп перед «Арсеналом»: «Это финал. Не думаю, что они с «Ливерпулем» потеряют много очков. Чтобы взять АПЛ, нужно выигрывать почти всегда»

Пеп Гвардиола высказался о борьбе за титул в АПЛ.

«Арсенал» лидирует в таблице АПЛ, набрав 64 очка за 28 игр. Столько же баллов у « ». « » отстает от них на одно очко.

«Чтобы взять АПЛ, нужно выигрывать практически все матчи. Не думаю, что «Арсенал» и «Ливерпуль» потеряют много очков.

У «Ливерпуля» есть опыт таких ситуаций, у «Арсенала» – качество. Я даже не знаю, сколько матчей подряд они выиграли, они много забивают... Вот почему матч с «Арсеналом» – это финал. Мы сыграем в финале», – сказал .

Матч между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» начнется в 18:30 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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