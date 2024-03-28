Алвес впервые отметился в суде после освобождения под залог в миллион евро. Из-за Страстной пятницы экс-игрок посетил суд в четверг

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Футбол

Дани Алвес впервые отметился в суде Барселоны после освобождения из тюрьмы.

Напомним, суд решил выпустить бывшего защитника «Барселоны», приговоренного к 4,5 года тюрьмы за изнасилование, под залог в размере 1 млн евро. Алвеса лишили всех паспортов и обязали еженедельно отмечаться в суде.

Явки в суд назначены на пятницы, однако на этой неделе в Испании отмечается Страстная пятница, поэтому бразилец прибыл в суд на день раньше запланированного. Сегодня утром он отметился в суде, чтобы власти смогли удостовериться, что он не скрылся. Процесс занял не более 10 минут.

Алвесу запрещено покидать территорию Испании на время рассмотрения любых поданных апелляций, а также на время действия запрета на приближение и общение с жертвой в пределах тысячи метров от ее дома, места работы и любого другого часто посещаемого места. Несоблюдение этих мер может привести к пересмотру судебного постановления о временном освобождении и возвращению в тюрьму.

Дани Алвес вышел из тюрьмы под залог

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3 комментария
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Ответ Stadjer
Блин, такая новость каждую неделю теперь будет тут?
Да, брат

Алвес отсидел 1/2/3/5/10/15/20 недель
Алвес может выйти по УДО через 1/2/3/5/10/15/20 недель
Алвеса в тюрьме навестила мама/батя Неймара/сестра Кришти/собака Старриджа
В тюрьме Алвеса поменяли директора/охранника/лампочку
Сегодня в тюрьме Алвеса овсянка/морс/баланда/годовой чифир

Всему этому нам предстоит стать невольными свидетелями)
+13
-1
+12
Блин, такая новость каждую неделю теперь будет тут?
+11
0
+11
страстная пятница в него была тогда, в туалете с девушкой
+3
-1
+2
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