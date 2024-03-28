Алвес впервые отметился в суде после освобождения под залог в миллион евро. Из-за Страстной пятницы экс-игрок посетил суд в четверг

Дани Алвес впервые отметился в суде Барселоны после освобождения из тюрьмы.

Напомним, суд решил выпустить бывшего защитника «Барселоны», приговоренного к 4,5 года тюрьмы за изнасилование, под залог в размере 1 млн евро. Алвеса лишили всех паспортов и обязали еженедельно отмечаться в суде.

Явки в суд назначены на пятницы, однако на этой неделе в Испании отмечается Страстная пятница, поэтому бразилец прибыл в суд на день раньше запланированного. Сегодня утром он отметился в суде, чтобы власти смогли удостовериться, что он не скрылся. Процесс занял не более 10 минут.

Алвесу запрещено покидать территорию Испании на время рассмотрения любых поданных апелляций, а также на время действия запрета на приближение и общение с жертвой в пределах тысячи метров от ее дома, места работы и любого другого часто посещаемого места. Несоблюдение этих мер может привести к пересмотру судебного постановления о временном освобождении и возвращению в тюрьму.

Дани Алвес вышел из тюрьмы под залог