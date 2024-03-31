У «МЮ» 1 победа в 4 последних матчах АПЛ. Дальше – «Челси» на выезде

«Манчестер Юнайтед» одержал лишь 1 победу в 4 последних матчах чемпионата.

Команда Эрика тен сыграла вничью с « » (1:1) в 30-м туре .

Начиная с 24 февраля манкунианцы также уступили «Фулхэму» (1:2) и «Манчестер Сити» (1:3) и обыграли «Эвертон» (2:0).

4 апреля « » ждет встреча с «Челси» на выезде.