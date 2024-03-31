У «МЮ» 1 победа в 4 последних матчах АПЛ. Дальше – «Челси» на выезде

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Брентфорд Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» одержал лишь 1 победу в 4 последних матчах чемпионата.

Команда Эрика тен Хага сыграла вничью с «Брентфордом» (1:1) в 30-м туре АПЛ.

Начиная с 24 февраля манкунианцы также уступили «Фулхэму» (1:2) и «Манчестер Сити» (1:3) и обыграли «Эвертон» (2:0).

4 апреля «МЮ» ждет встреча с «Челси» на выезде.

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45 комментариев
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тен хаг абсолютно мерзкий персонаж, который за два сезона так и не смог поставить ни игру ман юнайтед, ни выход из обороны, ни игру в прессинг, ни завершение атак, даже отобороняться МЮ нормально не может против команды уровня брентфорда. Что конкретно делает тен Хаг в МЮ как тренер? Если его убрать и команда к примеру сама собой руководила в течении сезона, сами бы например определяли программу тренировок, тактику на матчи, то что в результатах коанды поменялось бы? есть ощущение что ничего...
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-4
+34
Ответ FortMinor
тен хаг абсолютно мерзкий персонаж, который за два сезона так и не смог поставить ни игру ман юнайтед, ни выход из обороны, ни игру в прессинг, ни завершение атак, даже отобороняться МЮ нормально не может против команды уровня брентфорда. Что конкретно делает тен Хаг в МЮ как тренер? Если его убрать и команда к примеру сама собой руководила в течении сезона, сами бы например определяли программу тренировок, тактику на матчи, то что в результатах коанды поменялось бы? есть ощущение что ничего...
А кто будет стоять на бровке с хмурым и вдумчивым взглядом?
+20
-3
+17
Не заслужили даже ничейку. Позорнейшая игра и дикое невезение на стороне Брентфорда
+20
-4
+16
Ответ FortMinor
тен хаг абсолютно мерзкий персонаж, который за два сезона так и не смог поставить ни игру ман юнайтед, ни выход из обороны, ни игру в прессинг, ни завершение атак, даже отобороняться МЮ нормально не может против команды уровня брентфорда. Что конкретно делает тен Хаг в МЮ как тренер? Если его убрать и команда к примеру сама собой руководила в течении сезона, сами бы например определяли программу тренировок, тактику на матчи, то что в результатах коанды поменялось бы? есть ощущение что ничего...
отстаньте от него. человек Октябрьскую революцию организовал. войну выиграл, НЭП вёл. устал уже. ну не его этот футбол, как хобби же занимается.)))
+13
-1
+12
20 ударов в среднем по воротам МЮ за последние 10 матчей. ДВАДЦАТЬ УДАРОВ, ОПОМНИТЕСЬ ФАНАТЫ ТЕН ГАГА. Это тренер уровня Спартак Кострома, причём даже там бы его раскусили за половину сезона, а тут этот шарлатан бедных евреев уже второй год доит
+10
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Тен Хаг везунчик, Брентфорд возил манкунианцев всю игру и даже тут Хаг снова чуть не выиграл. И у Хейлунда явно конфликт с партнерами, видно как он переругивается постоянно
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МЮ 7хага как всегда ужасен
Слава богу, что он сегодня в очередной раз сказал Скотту не закрывать опорку, иначе бы слушали вдохновляющие речи от 7хага.
С другой стороны, этот инфоцыган и после сегодняшнего матча придумает много отмазок относительно игры его команды
+9
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+7
Извините, но даже мне фанату Ливерпуля, очень грустно видеть такой Мю. Во что лысый превратил клуб, уму не постижимо. Депутат это вообще клиника, по стопам великого Лингардиньё пошел.
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Тен Хаг опять опростоволосился
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Прошло время, лично у меня уже утихли чувства злобы насчёт ухода Роналду. Парень кайфует себе там.

Но вот за МЮ уже и злорадствовать не хочется. Их просто жаль.
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Ливерпуль обыграли в кубке, задача на сезон выполнена, можно и расслабиться)))
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Вообще удивлен, что этого физрука до сих пор не уволили
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Да какая ничейка, там разгром 5:0 должен был быть. Больше тридцати ударов по воротам МЮ нанесли. Такого наверное за всю историю существования клуба, никогда не было. Нас наверное сейчас даже ФК Работнички отделают, как собака тряпку.
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МЮ должен праздновать эту ничью
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Ответ Капатран
МЮ 7хага как всегда ужасен Слава богу, что он сегодня в очередной раз сказал Скотту не закрывать опорку, иначе бы слушали вдохновляющие речи от 7хага. С другой стороны, этот инфоцыган и после сегодняшнего матча придумает много отмазок относительно игры его команды
Ладно, Брусок, посмотрел повтор - ты не виноват
Закрывал открытого нападающего
А вот Маунт, который забил, бросил опорную зону и побежал помогать Магваеру))
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Просто какой то кошмар, во что играет этот Тенхаг? Конец сезона, а на поле просто хаос...
Зачем нужен деревянный мактоминей со старта - наш Вегхорст на максималках, который в центре проигрывает все единоборства, который не может организовывать атаки, ну джокер он со скамейки и не более, почему при этом его ставит выше майну и бруно? Бред какой то.
А креативщики вроде бруно и майну играют так низко в опорной, что забавно - в сборных их ставят выше, ближе к атаке, где им и место.
Онану мучают всю игру, на стандартах с каждой подачи Брентфорда просто икаешь. Такое ощущение Брентфорд это топ команда, а МЮ за выживание борется, а не наоборот.
Показательный матч, чё щас скажет Тенхаг? опять видимо травмы у него... но видно что +- состав то играет, а толку то нет, в целом тут опять можно было 4:0 отлететь и никто бы не удивился. Просто 100 минут кошмара
Но Рэшфорда похвалю - он стабильно бездарен, в целом на евро ему делать и нечего.
Как так играя можно отыграть преимущество и бороться за ЛЧ ? Я без понятия... даже ЛЕ не светит, это боль
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Эрик фартовый мужик, при такой игре едва не уехал с победой. Хоть не придется слушать его басни о великой победе на характере.
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Кроме стыда игра МЮ ничего не вызывает..
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Где лавинка? Где Дель Пьеро? Где тёрнер?))
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Боевая ничья будет с двумя автоголами
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с челси игра будет равна, сыграют два
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Фаны МЮ не расстраивайтесь - мы снизу постучали
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Мои искренние соболезнования болельщикам МанЮ(((
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Болельщики мю крепитесь 🤣 падение клуба будет продолжаться .... наверное пора и клуб сменить болельщикам
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коссутии и кверти, вот где вы когда ваши хвалебные оды Хаагу так нужны

нужны, чтобы в очередной раз поржать над вами 🤣🤣🤣
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Ответ damondiamond
Борьба за лигу чемпионов окончена, даже если Сити победит в этом году
Какой ЛЧ для мю даде в ЛЕ будет трудно
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Позорнейшая игра! Позорнейшие протеже лысого, в лице Спиннера, Маунта и Дырнаны! Жду конца сезона, чтобы это недоразумение попёрли с его опарышами, которых он привёл в клуб.
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Ответ xQcoW
Вообще удивлен, что этого физрука до сих пор не уволили
Я сам такого в жизни ещё не видел, чтобы такого паразита держали до конца обновляя всевозможные антирекорды. Ещё и денег ему насыпали несколько сотен миллионов, на его трансферы с распилами и ладно бы что-то хорошее купил, так взял деревях редкостных, которых ни в одной приличной команде никогда не увидишь.
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Ответ Любезный Коссутий
так Челси это хорошо - постоянный клиент уже много лет. победа над синебусом восстановит моральный дух нашего МЮ, растоптанный сегодня Брентфордом.
Как же тебе будет тяжело, если Мудрик забьёт)))
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Как же их возили, но ниче, главное умереть против ливера а дальше как пойдет
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