У «МЮ» 1 победа в 4 последних матчах АПЛ. Дальше – «Челси» на выезде
«Манчестер Юнайтед» одержал лишь 1 победу в 4 последних матчах чемпионата.
Команда Эрика тен Хага сыграла вничью с «Брентфордом» (1:1) в 30-м туре АПЛ.
Начиная с 24 февраля манкунианцы также уступили «Фулхэму» (1:2) и «Манчестер Сити» (1:3) и обыграли «Эвертон» (2:0).
4 апреля «МЮ» ждет встреча с «Челси» на выезде.
Слава богу, что он сегодня в очередной раз сказал Скотту не закрывать опорку, иначе бы слушали вдохновляющие речи от 7хага.
С другой стороны, этот инфоцыган и после сегодняшнего матча придумает много отмазок относительно игры его команды
Но вот за МЮ уже и злорадствовать не хочется. Их просто жаль.
Закрывал открытого нападающего
А вот Маунт, который забил, бросил опорную зону и побежал помогать Магваеру))
Зачем нужен деревянный мактоминей со старта - наш Вегхорст на максималках, который в центре проигрывает все единоборства, который не может организовывать атаки, ну джокер он со скамейки и не более, почему при этом его ставит выше майну и бруно? Бред какой то.
А креативщики вроде бруно и майну играют так низко в опорной, что забавно - в сборных их ставят выше, ближе к атаке, где им и место.
Онану мучают всю игру, на стандартах с каждой подачи Брентфорда просто икаешь. Такое ощущение Брентфорд это топ команда, а МЮ за выживание борется, а не наоборот.
Показательный матч, чё щас скажет Тенхаг? опять видимо травмы у него... но видно что +- состав то играет, а толку то нет, в целом тут опять можно было 4:0 отлететь и никто бы не удивился. Просто 100 минут кошмара
Но Рэшфорда похвалю - он стабильно бездарен, в целом на евро ему делать и нечего.
Как так играя можно отыграть преимущество и бороться за ЛЧ ? Я без понятия... даже ЛЕ не светит, это боль
нужны, чтобы в очередной раз поржать над вами 🤣🤣🤣