«Байеру» достаточно набрать 9 очков в 7 турах, чтобы гарантировать себе чемпионство в Германии

Теги Бавария Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

«Байеру» достаточно выиграть 3 из 7 матчей в Бундеслиге, чтобы стать чемпионом.

Сегодня леверкузенцы одержали волевую победу над «Хоффенхаймом» (2:1), а идущая второй «Бавария» уступила «Боруссии» Дортмунд со счетом 0:2. 

Теперь на счету «Байера» 73 очка, а у команды Томаса Тухеля осталось 60 баллов.

Таким образом, команде Хаби Алонсо достаточно одержать три победы в оставшихся 7 турах Бундеслиги, чтобы обеспечить себе чемпионство. 

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25 комментариев
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С чемпионством думаю уже все окончательно решено, теперь просто осталось болеть за то чтобы Байер закончил чемпионат без поражений.
+93
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+89
Дортмунд впервые победил Баварию с 2019 года, тогда это было 2:0 в суперкубке.
В рамках Бундеслиги это первая победа с 2018 (тогда было 3:2).
На Альянц Арене это первая победа с 2017 (тогда было 2:3 в кубке).
На Альянц Арене в рамках Бундеслиги победили впервые с 2014 (тогда было 0:3)

Какой же Тухель рекордсмен. Так мастерски Баварию ещё не разваливали, ну и также огромный привет руководству, что прошлому, что нынешнему - оба методично наделали кучу ошибок за 5 лет.

Ну а Байер даже раньше чемпионство оформит, так как Бавария ещё раза 3 оступится.
+42
0
+42
Ответ Sergeant Squirting
С чемпионством думаю уже все окончательно решено, теперь просто осталось болеть за то чтобы Байер закончил чемпионат без поражений.
Согласен. Тоже держу кулачки за Байер (не только из-за Алонсо, реально удивляют леверкузенцы). Если первое в истории чемпионство будет ещё и эпичным, получится невероятно круто.
+39
-3
+36
Ответ Sergeant Squirting
С чемпионством думаю уже все окончательно решено, теперь просто осталось болеть за то чтобы Байер закончил чемпионат без поражений.
Лучше оформить требл
Шансы прекрасные
+15
-2
+13
Ответ ostap&mio&dio
Если Байер оформит требл, то кроме Комановской серии прервется еще одна: Ливерпуль Клоппа в Еврокубках способен остановить только испанский клуб (Реал/Севилья). В Лиге Европы испанских клубов не осталось.
Если Леверкузен оформит требл, то это ещё можно будет считать красивым искуплением перед болельщиками за так называемый "хоррор-требл" - тот самый сезон, когда за несколько дней Байер слил потенциальное чемпионство, упустил кубок и проиграл в финале ЛЧ Мадриду.
+12
0
+12
Сам удивился ,даже очки не считал, надеюсь ,чем раньше ,тем лучше !
+13
-2
+11
Хоть и симпатии на стороне БД в Бундеслиге, но хочется сезона без поражений для Байера. Легендарный сезон должен закончится красиво с нулём поражений в графе.
+10
0
+10
Поздравляю сказочный, терпеливый, с силой воли Байер с чемпионством!!! 🏆
+7
0
+7
Ответ Влад Тюрин
Дортмунд впервые победил Баварию с 2019 года, тогда это было 2:0 в суперкубке. В рамках Бундеслиги это первая победа с 2018 (тогда было 3:2). На Альянц Арене это первая победа с 2017 (тогда было 2:3 в кубке). На Альянц Арене в рамках Бундеслиги победили впервые с 2014 (тогда было 0:3) Какой же Тухель рекордсмен. Так мастерски Баварию ещё не разваливали, ну и также огромный привет руководству, что прошлому, что нынешнему - оба методично наделали кучу ошибок за 5 лет. Ну а Байер даже раньше чемпионство оформит, так как Бавария ещё раза 3 оступится.
Будет здорово, если еще и Штутгарт второе место займет)
+6
0
+6
Ответ zzzeeerrrooo
Лучше оформить требл Шансы прекрасные
Если Байер оформит требл, то кроме Комановской серии прервется еще одна: Ливерпуль Клоппа в Еврокубках способен остановить только испанский клуб (Реал/Севилья). В Лиге Европы испанских клубов не осталось.
+4
0
+4
Такой Байер возьмёт 21 очко в 7 турах
+2
0
+2
Ответ mishakmv96
Хоть и симпатии на стороне БД в Бундеслиге, но хочется сезона без поражений для Байера. Легендарный сезон должен закончится красиво с нулём поражений в графе.
А я за Дортмунд всегда, потому жду победы Боруссии в очном матче, У Дортмунда свои задачи.Нужно побеждать в каждом матче сейчас , чтоб попасть в ЛЧ
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+1
Ответ And Justice for All
Теоретически ещё могут превзойти результат Баварии 2012/13 по количеству очков за сезон - 91. Но это все же кажется из ряда фантастики, даже для нынешнего Байера.
Да, ещё еврокубки же
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Ответ zzzeeerrrooo
Лучше оформить требл Шансы прекрасные
Ох, не знаю. Дубль то должен быть, но в Лиге Европы соперники очень серьезные
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Удивительно даже не то, что Байер станет чемпионом, а что станет им с таким огромным запасом
+1
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Совершенно заслуженное чемпионство. Главное, чтобы не растащили состав. Было бы интересно посмотреть, как Алонсо их будет развивать дальше.
+1
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Это очень круто. Хаби, удачи!
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Как оказалось очень тяжело тренировать Баварию
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Какой же Алонсо ...... крутой...🫠😉
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Теоретически ещё могут превзойти результат Баварии 2012/13 по количеству очков за сезон - 91. Но это все же кажется из ряда фантастики, даже для нынешнего Байера.
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И это будет очень заслужено !!! Байер всю дистанцию шел красиво 👌
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Молодцы, прервали гегемонию
+1
0
+1
В идеале оформить чемпионство в домашнем матче
+1
0
+1
Ответ xDe xDe
Если Леверкузен оформит требл, то это ещё можно будет считать красивым искуплением перед болельщиками за так называемый "хоррор-требл" - тот самый сезон, когда за несколько дней Байер слил потенциальное чемпионство, упустил кубок и проиграл в финале ЛЧ Мадриду.
Эх , это был первый финал в котором я уже осознано болел за Мадрид...
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