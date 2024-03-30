«Байеру» достаточно набрать 9 очков в 7 турах, чтобы гарантировать себе чемпионство в Германии
«Байеру» достаточно выиграть 3 из 7 матчей в Бундеслиге, чтобы стать чемпионом.
Сегодня леверкузенцы одержали волевую победу над «Хоффенхаймом» (2:1), а идущая второй «Бавария» уступила «Боруссии» Дортмунд со счетом 0:2.
Теперь на счету «Байера» 73 очка, а у команды Томаса Тухеля осталось 60 баллов.
Таким образом, команде Хаби Алонсо достаточно одержать три победы в оставшихся 7 турах Бундеслиги, чтобы обеспечить себе чемпионство.
В рамках Бундеслиги это первая победа с 2018 (тогда было 3:2).
На Альянц Арене это первая победа с 2017 (тогда было 2:3 в кубке).
На Альянц Арене в рамках Бундеслиги победили впервые с 2014 (тогда было 0:3)
Какой же Тухель рекордсмен. Так мастерски Баварию ещё не разваливали, ну и также огромный привет руководству, что прошлому, что нынешнему - оба методично наделали кучу ошибок за 5 лет.
Ну а Байер даже раньше чемпионство оформит, так как Бавария ещё раза 3 оступится.
Шансы прекрасные