«Байеру» достаточно набрать 9 очков в 7 турах, чтобы гарантировать себе чемпионство в Германии

«Байеру» достаточно выиграть 3 из 7 матчей в Бундеслиге, чтобы стать чемпионом.

Сегодня леверкузенцы одержали волевую победу над « » (2:1), а идущая второй « » уступила « » Дортмунд со счетом 0:2.

Теперь на счету « » 73 очка, а у команды Томаса Тухеля осталось 60 баллов.

Таким образом, команде достаточно одержать три победы в оставшихся 7 турах Бундеслиги, чтобы обеспечить себе чемпионство.