«Бавария» прекратит поиск тренера, если Алонсо подаст сигнал клубу. Руководство одобрило назначение испанца (Bild)
«Бавария» ждет ответа от Хаби Алонсо на предложение возглавить команду.
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо – основной вариант на замену Томасу Тухелю в «Баварии». Как пишет Bild, назначение испанца одобрили Ули Хенесс и Карл-Хайнц Румменигге. Утверждается, что одного сигнала от Алонсо будет достаточно, чтобы «Бавария» прекратила поиски тренера. Поскольку Алонсо пока не заявил о своем желании возглавить мюнхенский клуб, руководству придется рассматривать альтернативные варианты.
Среди них – тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби, который также интересен «Барселоне» и «Ливерпулю». Однако в клубе существует единое мнение, что если тренер хочет привести с собой многочисленных помощников и заменить существующий штаб, это значительно усложняет процесс его найма. Так будет в случае с итальянцем, который хочет, чтобы его сотрудники следовали за ним. Языковой барьер Де Дзерби также может стать проблемой.
Среди других кандидатов рассматриваются Рогер Шмидт из «Бенфики» и Себастиан Хенесс из «Штутгарта», причем последний находится достаточно высоко в шорт-листе и считается реальной альтернативой Алонсо.
Леверкузен- "Калиф на сезон",а для Баварии это то,что надо,без конкурентов путь к очередной славе свободен.И не факт,что с Баварией у него сразу все получится-одно дело быть игроком,а другое тренером.....
Пока есть стойкое ощущение, что Шави - это про YNWA, а никак не про ФК Голливуд.