«Бавария» прекратит поиск тренера, если Алонсо подаст сигнал клубу. Руководство одобрило назначение испанца (Bild)

Теги Бавария Байер Штутгарт Ливерпуль Хаби Алонсо бундеслига Германия Барселона Карл-Хайнц Румменигге Роберто Де Дзерби Брайтон Томас Тухель Рогер Шмидт Себастиан Хенесс Футбол

«Бавария» ждет ответа от Хаби Алонсо на предложение возглавить команду.

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо – основной вариант на замену Томасу Тухелю в «Баварии». Как пишет Bild, назначение испанца одобрили Ули Хенесс и Карл-Хайнц Румменигге. Утверждается, что одного сигнала от Алонсо будет достаточно, чтобы «Бавария» прекратила поиски тренера. Поскольку Алонсо пока не заявил о своем желании возглавить мюнхенский клуб, руководству придется рассматривать альтернативные варианты.

Среди них – тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби, который также интересен «Барселоне» и «Ливерпулю». Однако в клубе существует единое мнение, что если тренер хочет привести с собой многочисленных помощников и заменить существующий штаб, это значительно усложняет процесс его найма. Так будет в случае с итальянцем, который хочет, чтобы его сотрудники следовали за ним. Языковой барьер Де Дзерби также может стать проблемой.

Среди других кандидатов рассматриваются Рогер Шмидт из «Бенфики» и Себастиан Хенесс из «Штутгарта», причем последний находится достаточно высоко в шорт-листе и считается реальной альтернативой Алонсо.

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31 комментарий
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Какой знак, типо такого 🖕
+84
-8
+76
Ответ Уладзіслаў Рабіч
Алонсо ни в Баварию, ни к нам не надо. Если он тренер с совестью, то должен остаться в Байере
Что значит тренер с совестью? Как это понимать? Это же работа, он может идти туда, где больше платят и туда, где больше возможностей.
+15
-1
+14
Это типа жеста просьбы о помощи, как учат службы спасения?
+13
-2
+11
Подмигнуть что ли должен?
+6
-1
+5
Сигналом будет выигрышь Бундеслиги.
+8
-3
+5
Ответ Уладзіслаў Рабіч
Расшифрую. Назначение таких неопытных тренеров, как Хаби Алонсо в большой клуб, как правило, становится стратегическим фиаско, как для клуба, так и для тренера
Допустим. Но причём сдесь совесть??
+4
0
+4
Ответ Уладзіслаў Рабіч
Расшифрую. Назначение таких неопытных тренеров, как Хаби Алонсо в большой клуб, как правило, становится стратегическим фиаско, как для клуба, так и для тренера
ох как Барселона пострадала, назначив неопытного Пепа. айяйяй
+3
0
+3
Ответ Serkan_Ballboy
Что значит тренер с совестью? Как это понимать? Это же работа, он может идти туда, где больше платят и туда, где больше возможностей.
Расшифрую. Назначение таких неопытных тренеров, как Хаби Алонсо в большой клуб, как правило, становится стратегическим фиаско, как для клуба, так и для тренера
+6
-4
+2
Ответ Artuom Batishev
Допустим. Но причём сдесь совесть??
Если есть совесть, то человек достраивает то, что настроил сам, а не пытается ломать большой клуб
+3
-1
+2
Ответ az za
у Ливерпуля риск есть при любом тренере, заменить Клоппа на 50% будет не просто! Алонсо нужно уходить из Байера потому что к сентябрю его команду раскупят по камешкам! но уходить в Ливерпуль или ещё куда - ему решать....
Я согласен с несколькими первыми словами, но риск при назначении Алонсо будет САМЫМ ВЫСОКИМ из всего шорт-листа
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очень жаль,что уход Алонсо спровоцирует новое название команды
Леверкузен- "Калиф на сезон",а для Баварии это то,что надо,без конкурентов путь к очередной славе свободен.И не факт,что с Баварией у него сразу все получится-одно дело быть игроком,а другое тренером.....
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Интересно, в мире есть хотя бы пара миллионов нейтральных болельщиков, которые предпочтут Баварию Ливерпулю? 🤔
Пока есть стойкое ощущение, что Шави - это про YNWA, а никак не про ФК Голливуд.
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Надеюсь у Хаби не возникнет желания перейти к мюнхенцам.
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Звучит как угроза
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Если Алонсо уйдёт из Байера,а он уйдет,Бавария победит в бундеслиге с любым тренером,да и Байер раздербанят.Лига чемпионов - другое дело.
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Четыре красных свистка
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Ответ Ssss Ssss
ох как Барселона пострадала, назначив неопытного Пепа. айяйяй
Я не люблю, когда мои комменты не читают внимательно. Написал же СПЕЦИАЛЬНО, КАК ПРАВИЛО. Конечно, есть исключения в виде Гвардиолы или Зидана, но тот же Ливерпуль не находится в положении, при котором стоит идти на такой неоправданный риск.
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Ответ Уладзіслаў Рабіч
Я не люблю, когда мои комменты не читают внимательно. Написал же СПЕЦИАЛЬНО, КАК ПРАВИЛО. Конечно, есть исключения в виде Гвардиолы или Зидана, но тот же Ливерпуль не находится в положении, при котором стоит идти на такой неоправданный риск.
у Ливерпуля риск есть при любом тренере, заменить Клоппа на 50% будет не просто! Алонсо нужно уходить из Байера потому что к сентябрю его команду раскупят по камешкам! но уходить в Ливерпуль или ещё куда - ему решать....
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Ответ Уладзіслаў Рабіч
Я согласен с несколькими первыми словами, но риск при назначении Алонсо будет САМЫМ ВЫСОКИМ из всего шорт-листа
уважаю Ваше мнение, но смею заметить, что болельщики красных очень очень терпеливы, особенно к своим!
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Ответ az za
у Ливерпуля риск есть при любом тренере, заменить Клоппа на 50% будет не просто! Алонсо нужно уходить из Байера потому что к сентябрю его команду раскупят по камешкам! но уходить в Ливерпуль или ещё куда - ему решать....
Вряд ли раскупят. Так как команда истинно тренерская
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Ответ градус ненависти
Смешно будет если Тухель возглавит Байер, и тот продолжит доминировать в лиге
Вряд ли.. Тухелю все время везёт - он приходит на багаж и титулы на блюдечке ему преподносят
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