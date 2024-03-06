«Бавария» прекратит поиск тренера, если Алонсо подаст сигнал клубу. Руководство одобрило назначение испанца (Bild)

«Бавария» ждет ответа от Хаби Алонсо на предложение возглавить команду.

Главный тренер « » – основной вариант на замену в «Баварии». Как пишет Bild, назначение испанца одобрили Ули Хенесс и . Утверждается, что одного сигнала от Алонсо будет достаточно, чтобы « » прекратила поиски тренера. Поскольку Алонсо пока не заявил о своем желании возглавить мюнхенский клуб, руководству придется рассматривать альтернативные варианты.



Среди них – тренер « » , который также интересен «Барселоне» и «Ливерпулю». Однако в клубе существует единое мнение, что если тренер хочет привести с собой многочисленных помощников и заменить существующий штаб, это значительно усложняет процесс его найма. Так будет в случае с итальянцем, который хочет, чтобы его сотрудники следовали за ним. Языковой барьер Де Дзерби также может стать проблемой.

Среди других кандидатов рассматриваются Рогер Шмидт из «Бенфики» и Себастиан Хенесс из « », причем последний находится достаточно высоко в шорт-листе и считается реальной альтернативой Алонсо.