«Бавария» провела переговоры с Хаби Алонсо.

По данным журналиста Sky Sport News Флориана Плеттенберга, мюнхенцы уже обсуждали возможное назначение не только с агентами тренера « », но и с ним лично.

Утверждается, что Алонсо в случае ухода из леверкузенского клуба по окончании сезона склоняется к переходу именно в «Баварию».

Если « » захочет назначить Алонсо этим летом, за него придется выплатить компенсацию в размере 15-25 млн евро.

Ранее сообщалось, что на тренера также претендует «Ливерпуль».

Напомним, «Байер» Алонсо на 10 очков опережает «Баварию» в таблице Бундеслиги за 10 туров до конца сезона. покинет пост тренера «Баварии» после сезона.

Хаби Алонсо не существует. В Испании (и в мире) его называют по-другому