«Бавария» и Алонсо уже общались. Тренер склоняется к этому варианту, если покинет «Байер»
«Бавария» провела переговоры с Хаби Алонсо.
По данным журналиста Sky Sport News Флориана Плеттенберга, мюнхенцы уже обсуждали возможное назначение не только с агентами тренера «Байера», но и с ним лично.
Утверждается, что Алонсо в случае ухода из леверкузенского клуба по окончании сезона склоняется к переходу именно в «Баварию».
Если «Бавария» захочет назначить Алонсо этим летом, за него придется выплатить компенсацию в размере 15-25 млн евро.
Ранее сообщалось, что на тренера также претендует «Ливерпуль».
Напомним, «Байер» Алонсо на 10 очков опережает «Баварию» в таблице Бундеслиги за 10 туров до конца сезона. Томас Тухель покинет пост тренера «Баварии» после сезона.
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Блин, что у тебя в голове творится, сударь, а также у 20 подобных персонажей, плюсанувших это?) Наверно и мерсу предпочтёте калину...
Просто возникла филосовская мысль: а вот если Рауля пригласят из Кастильи,то он рискнет или нет?
Ты был избранником!!!
Предрекали что ты уничтожишь ситхов, а не примкнешь к ним!!!
Восстановишь равновесие силы, а не ввергнешь его во мрак…!!!!
Без Клоппа будет падение похлеще чем у Маню без дедка