«Бавария» и Алонсо уже общались. Тренер склоняется к этому варианту, если покинет «Байер»

Теги Бавария Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия возможные трансферы Томас Тухель Футбол

«Бавария» провела переговоры с Хаби Алонсо.

По данным журналиста Sky Sport News Флориана Плеттенберга, мюнхенцы уже обсуждали возможное назначение не только с агентами тренера «Байера», но и с ним лично.

Утверждается, что Алонсо в случае ухода из леверкузенского клуба по окончании сезона склоняется к переходу именно в «Баварию».

Если «Бавария» захочет назначить Алонсо этим летом, за него придется выплатить компенсацию в размере 15-25 млн евро.

Ранее сообщалось, что на тренера также претендует «Ливерпуль».

Напомним, «Байер» Алонсо на 10 очков опережает «Баварию» в таблице Бундеслиги за 10 туров до конца сезона. Томас Тухель покинет пост тренера «Баварии» после сезона.

Хаби Алонсо не существует. В Испании (и в мире) его называют по-другому

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43 комментария
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Бавария в своих лучших традициях…
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Ответ Денис Чуев
Зачем ему покидать Байер!? ЛЧ на носу, пусть просит руководство об усилении.. Один сезон нормально отыграл.
Затем, что Байер сейчас раскупят от и до английские мешки.
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+38
Ответ Fona
Комментарий скрыт
Я в целом, про разоружение бундес лиги
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Зачем ему покидать Байер!? ЛЧ на носу, пусть просит руководство об усилении.. Один сезон нормально отыграл.
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Зачем ему Бавария ? Абсолютно не понимаю тренеров что идут туда или в ПСЖ
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+9
Ответ madaev
Зачем ему Бавария ? Абсолютно не понимаю тренеров что идут туда или в ПСЖ
А куда ему идти? В Германии известная лига, которую он почти выиграл, а значит логично продолжить саою работу тут, но в клубе на ступень выше. При этом всем очевидно, в том числе и Алонсо, что в следующем сезоне Байер в любом случае ждёт спад. Почему не идёт в Ливерпуль? Наверное, понимает, что не сможет заменить Клоппа, не справится с давлением СМИ, нет желания работать с жадными боссами красных. Да и вообще сомневается в перспективах Ливерпуля.
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Ты был избранником! Предрекали, что ты уничтожишь баварцев, а не примкнёшь к ним!
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Видимо, хочет сразу закрыть немецкую главу, чтобы потом не возвращаться)
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Можно критиковать сейчас Баварию за очередное ослабление конкурента, но это разумный выбор для постепенного развития карьеры Алонсо. Было бы круто, конечно, перебраться в Ливерпуль, но стоит ли сейчас лезть в сложнейшую лигу молодому тренеру? Немецкую лигу Алонсо знает хорошо: поработает с топ-клубом, опыта наберется. А потом можно в "Реал", "Ливерпуль".
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Мюнхен красивее Ливерпуля, а Бавария всегда была крупнее и солиднее Ливера. Все логично.
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Ответ Данила Щерба
а если он в ливерпуль уедет - это разоружение бундеслиги?
Главное стереотипов накидать,ради плюсиков
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да рано ему ещё Баварию тренировать, рано!!! потом опять сольют ...пусть остаётся в Леверкузене,а Флика зовут
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Ответ madaev
Зачем ему Бавария ? Абсолютно не понимаю тренеров что идут туда или в ПСЖ
Действительно, зачем идти в клуб с почти бесконечными возможностями. Зачем уходить из клуба, который растащат в следующем сезоне? ну вообще же непонятно. Ну и главное, на кой черт идти тренировать топ-клубы, лучше сразу в фнл, там и лига лучшая, есть возможность показать себя во всей красоте.
Блин, что у тебя в голове творится, сударь, а также у 20 подобных персонажей, плюсанувших это?) Наверно и мерсу предпочтёте калину...
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Ну а куда ему ещё идти? Во вторую команду Ливерпуля чтобы деградировать и бороться за попадание в ЛЧ до скончания веков?))
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Ответ Денис Чуев
Зачем ему покидать Байер!? ЛЧ на носу, пусть просит руководство об усилении.. Один сезон нормально отыграл.
Байер деньги зарабатывает, а не мешок, чтобы решить Чсв клоунов с деньгами
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Ответ Игорь Новиков
Видимо, хочет сразу закрыть немецкую главу, чтобы потом не возвращаться)
Кто знает, кто знает) если перейдет, это будет либо очень тупо, либо очень гениально
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Ответ therealgreenman
Я в целом, про разоружение бундес лиги
а если он в ливерпуль уедет - это разоружение бундеслиги?
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Ответ Сергеев Олег
Всё равно баварская привычка грабить прямых конкурентов пахнет... нехорошо. Сколько уже раз так было.
Боруссия тем же самым занимается, но к ней претензий не возникает почему-то.
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Какой год уже регионы Мюнхен кормят...
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да, пробовать надо конечно, всем хочется в топе работать, но неплохо бы было окрепнуть ещё годик в Байере...
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Мюнхенский пылесос как всегда
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Рад за Хаби,надеюсь выиграет с Байером бундес
Просто возникла филосовская мысль: а вот если Рауля пригласят из Кастильи,то он рискнет или нет?
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НЕЕЕТ!!!
Ты был избранником!!!
Предрекали что ты уничтожишь ситхов, а не примкнешь к ним!!!
Восстановишь равновесие силы, а не ввергнешь его во мрак…!!!!
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Ответ madaev
Зачем ему Бавария ? Абсолютно не понимаю тренеров что идут туда или в ПСЖ
Бавария исторически топ-3 клуб мира, в Баварии он играл, привычная страна и культура. Может не хочет человек в АПЛ, всякое бывает.
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Ответ madaev
Зачем ему Бавария ? Абсолютно не понимаю тренеров что идут туда или в ПСЖ
Так Баварию ещё никто не оскорблял
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В Байере, наверное, офигевают от такой удачи
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Ответ Акер
А куда ему идти? В Германии известная лига, которую он почти выиграл, а значит логично продолжить саою работу тут, но в клубе на ступень выше. При этом всем очевидно, в том числе и Алонсо, что в следующем сезоне Байер в любом случае ждёт спад. Почему не идёт в Ливерпуль? Наверное, понимает, что не сможет заменить Клоппа, не справится с давлением СМИ, нет желания работать с жадными боссами красных. Да и вообще сомневается в перспективах Ливерпуля.
А что не так с перспективами Ливерпуля или давление СМИ в Баварии меньше? Давай тут поподробнее.
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Ответ LazyScouser
А что не так с перспективами Ливерпуля или давление СМИ в Баварии меньше? Давай тут поподробнее.
У Ливерпуля слабый состав, мелкий стадион и нет финансовых возможностей Сити, МЮ, Челси и даже Арсенала.
Без Клоппа будет падение похлеще чем у Маню без дедка
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Честно говоря, вообще не понимаю, зачем это самому Хаби Алонсо. Никакого вызова нет, с Баварией выиграют титул в след сезоне (потому что Байер будет ослаблен), вылетит в 1/4, или 1/2 ЛЧ, и все. Вообще по сути не вижу для него улучшений каких-то. Лучше бы как Клопп в свое время, сделал Дортмунд чемпионами, и со временем ушёл в Ливерпуль за новым вызовом, сменив чемпионат, так и Хаби Алонсо надо делать.
Я тоже сначала так подумал, но работать с топ клубом это другое. И если начинать, то будучи чемпионом и желаемым этим топ клубом. А дальше Реал. Не думаю, что он хочет в Англию.
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чушь, недостоверной источник. все эти слухи создаются Баварией. А сам Алонсо сейчас полностью концентруется на чемпионат. Зачем ему делать выборы именно сейчас, к чему это?
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