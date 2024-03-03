«Байер» оторвался от «Баварии» на 10 очков за 10 туров до завершения Бундеслиги

Отставание «Баварии» от «Байера» увеличилось по итогам 24-го тура Бундеслиги.

Команда Томаса Тухеля позавчера сыграла вничью с «Фрайбургом» (2:2), а леверкузенцы сегодня обыграли «Кельн» (2:0).

Мюнхенцы занимают второе место с 54 очками. « » лидирует с 64 баллами.

Также в топ-4 входят « » (50) и « » Дортмунд (44).