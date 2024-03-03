«Байер» оторвался от «Баварии» на 10 очков за 10 туров до завершения Бундеслиги

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Байер Штутгарт Хаби Алонсо бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Отставание «Баварии» от «Байера» увеличилось по итогам 24-го тура Бундеслиги.

Команда Томаса Тухеля позавчера сыграла вничью с «Фрайбургом» (2:2), а леверкузенцы сегодня обыграли «Кельн» (2:0).

Мюнхенцы занимают второе место с 54 очками. «Байер» лидирует с 64 баллами.

Также в топ-4 входят «Штутгарт» (50) и «Боруссия» Дортмунд (44).

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45 комментариев
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Кто остановит гегемонию Баварии?
Кейн: Да
+112
-6
+106
Удачи Баеру, чемпионство Баварии уже поднадоело
+40
0
+40
Ответ Отец Абду
Кто остановит гегемонию Баварии? Кейн: Да
Конечно хочется чтобы Кейн выиграл Бундеслигу, но за такой Баер нейтральному болельщику тяжело не болеть, ничего страшного у Кейна в Баварии все шансы выиграть трофей
+22
-1
+21
Ответ Saddam Huseyn
Если перед сезоном мне кто-то сказал бы, что после 24 тура первая команда оторвётся от второй на 10 очков, я бы не удивился, так как это чемпионат Баварии. Но если кто-то сказал бы что Бавария будет отставать от первого места на 10 очков, я назвал бы его сумасшедшим.
В прошлом сезоне Бавария за 34 матча набрала 71 очко, а Байер имея еще 10 матчей набрала 64 очка, всего лишь 7 очков до результата прошлого сезона
+17
0
+17
Если перед сезоном мне кто-то сказал бы, что после 24 тура первая команда оторвётся от второй на 10 очков, я бы не удивился, так как это чемпионат Баварии.

Но если кто-то сказал бы что Бавария будет отставать от первого места на 10 очков, я назвал бы его сумасшедшим.
+22
-5
+17
Ответ And Justice for All
Вот такое уже не отыгрывается. Здесь Байеру прям реально надо постараться, чтобы слить отрыв в 10 очков за 10 туров, с учётом того, что Бавария сейчас психологически надломлена и после 11 побед подряд в Бундеслиги огромной мотивации для победы у игроков не имеется, кроме может быть Кейна.
Байер и не такое сливал
Как и другие клубы Бундеслиги как Боруссия Дортмунд и тд
+15
-1
+14
Ответ Отец Абду
Кто остановит гегемонию Баварии? Кейн: Да
Ну вообще Бавария играет лучше чем в прошлом сезоне,просто Байер похоже идёт на рекорд Бундеслиги по очкам.
+16
-3
+13
Вот такое уже не отыгрывается. Здесь Байеру прям реально надо постараться, чтобы слить отрыв в 10 очков за 10 туров, с учётом того, что Бавария сейчас психологически надломлена и после 11 побед подряд в Бундеслиги огромной мотивации для победы у игроков не имеется, кроме может быть Кейна.
+11
-1
+10
Молоды, на классе сегодня, сильно не напрягаясь даже. Да и раннее удаление у Кельна облегчило дело.
+8
0
+8
Если даже против такой Баварии упустят титул
Бундеслигу смело закрывать можно
+7
0
+7
10 лет была чемпионом Бавария пока не пришёл Кейн
+8
-1
+7
Ответ Ратмир Измайлов
Удачи Баеру, чемпионство Баварии уже поднадоело
Тухель конечно уже второй сезон пытается прервать гегемонию Баварии

Если в прошлом сезоне не вышло по глупости Дортмунд, в сезоне нынешнем всё у него получится
+5
0
+5
Если и в этот раз Бавария - закрывайте Бундеслигу
+4
0
+4
Всякое конечно может случится, но как здесь упустить чемпионство я мало себе представляю
+3
0
+3
Ответ SergioRamos92
Байер и не такое сливал Как и другие клубы Бундеслиги как Боруссия Дортмунд и тд
так проблема в том, что такая Бавария и сама 30 не наберет. очков 20 потолок по таким мучениям
+3
0
+3
Опасно вот так Баварию прокидывать))) в следующем сезоне сделают требл). Главное чтоб Кейн не грустил, жалко парня. Топовейший игрок. А моей Баварии нужна перезагрузка уж точно, ну и тренера сменить на подходящего духу Баварии а не оборонительного Тухеля
+2
0
+2
Проклятье Кейна стоит изучать в институте эзотерики
+2
0
+2
10 очков это уже психологически труднопреодолимый гандикап. Байер имеет право как минимум на 3 ошибки, а Бавария будет находиться под прессингом. Если бы не прошлогодняя развязка, сказал бы что здесь на 99% всё решено
+2
0
+2
чтоб Бавария обошла Байер левуркузенцам нужно проиграть 3 матча из 10 это возможно но кому сможет проиграть байер? я думаю только двум командам это Боруссии и Штутгарду который проводит хороший сезон ну или ещё может проиграть фрайбургу который сыграл в ничью с Баварией Лейпциг команда алонсо победила короче ещё не всё кончено будет известно на 30 и 31 туре когда аспирины будут принимать Боруссию и штутгард ещё рано говорить о чемпионстве.
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Ответ QWertY
Алонсо бистяра, вот реально топовый тренер. Взял кризисный середняк и меньше чем за год поставил им игру, вывел их на первое место, дошел до полуфинала кубка Германии и идет за кубком ЛЕ. У того же распиаренного Нагельсманна 0 трофеев в Хоффенхайме и Лейпциге и он ни разу не навязывал борьбу Баварии
Так то нагель навязал борьбу с рб, они шли первыми большую часть чемпионата. Плюс он вывел Лейпциг в полуфинал! лч. Так что если не знаешь, то не пиши чушь
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Даже интересно как Байер умудрится слить в этот раз
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Помнится как кто то из Баварцев говорил что Байер не станет чемпионом даже через 100 лет. Кто это был?
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Реально Неверлузен!!! Ну уж 10 очков преимущества надеюсь не разбазарите, ребята)
Не повторяйте судьбу Дортмунда)
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Ответ Собака-буддист
Так то нагель навязал борьбу с рб, они шли первыми большую часть чемпионата. Плюс он вывел Лейпциг в полуфинал! лч. Так что если не знаешь, то не пиши чушь
какую борьбу? РБ всю историю 55-66 набирает в таблице, хоть с Нагелем хоть с румыном, здесь за десять туров до финиша уже 64
+1
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Ответ And Justice for All
Вот такое уже не отыгрывается. Здесь Байеру прям реально надо постараться, чтобы слить отрыв в 10 очков за 10 туров, с учётом того, что Бавария сейчас психологически надломлена и после 11 побед подряд в Бундеслиги огромной мотивации для победы у игроков не имеется, кроме может быть Кейна.
Байер 4 финала за год слил, а лично Баллак 5 финалов.
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Ответ Фанат спорта01
Ну вообще Бавария играет лучше чем в прошлом сезоне,просто Байер похоже идёт на рекорд Бундеслиги по очкам.
Лучше это сливает лацио и любителям в кубке? В каком вообще месте бавария играет лучше?
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Ответ Отец Абду
В прошлом сезоне Бавария за 34 матча набрала 71 очко, а Байер имея еще 10 матчей набрала 64 очка, всего лишь 7 очков до результата прошлого сезона
4 очка из них он получил от баварии.
+1
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+1
Ответ And Justice for All
Вот такое уже не отыгрывается. Здесь Байеру прям реально надо постараться, чтобы слить отрыв в 10 очков за 10 туров, с учётом того, что Бавария сейчас психологически надломлена и после 11 побед подряд в Бундеслиги огромной мотивации для победы у игроков не имеется, кроме может быть Кейна.
надо кулачки держать, а то вдруг как обычно...
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Ответ Christos NB
чтоб Бавария обошла Байер левуркузенцам нужно проиграть 3 матча из 10 это возможно но кому сможет проиграть байер? я думаю только двум командам это Боруссии и Штутгарду который проводит хороший сезон ну или ещё может проиграть фрайбургу который сыграл в ничью с Баварией Лейпциг команда алонсо победила короче ещё не всё кончено будет известно на 30 и 31 туре когда аспирины будут принимать Боруссию и штутгард ещё рано говорить о чемпионстве.
Если Байер проиграет 3 матча, а 7 выиграет, он все равно становится чемпионом.
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Ну это не Боруссия, так что вряд ли разбазарят отрыв. Те бы точно смогли.
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