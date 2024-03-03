«Байер» оторвался от «Баварии» на 10 очков за 10 туров до завершения Бундеслиги
Отставание «Баварии» от «Байера» увеличилось по итогам 24-го тура Бундеслиги.
Команда Томаса Тухеля позавчера сыграла вничью с «Фрайбургом» (2:2), а леверкузенцы сегодня обыграли «Кельн» (2:0).
Мюнхенцы занимают второе место с 54 очками. «Байер» лидирует с 64 баллами.
Также в топ-4 входят «Штутгарт» (50) и «Боруссия» Дортмунд (44).
Кейн: Да
Но если кто-то сказал бы что Бавария будет отставать от первого места на 10 очков, я назвал бы его сумасшедшим.
Как и другие клубы Бундеслиги как Боруссия Дортмунд и тд
Бундеслигу смело закрывать можно
Если в прошлом сезоне не вышло по глупости Дортмунд, в сезоне нынешнем всё у него получится
Не повторяйте судьбу Дортмунда)