Информация о недовольстве Абаскаля вратарями «Спартака» не соответствует действительности. «Матч ТВ» извинился перед Гильермо и Максименко

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Максименко Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

«Матч ТВ» извинился за инсайд о недовольстве тренера «Спартака» вратарями команды.

Вчера «Матч ТВ» сообщил, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль недоволен теми голкиперами, которые есть в его распоряжении, особенно Александром Максименко

Сегодня источник заявил, что эта информация не соответствует действительности. 

«Информация о недовольстве Гильермо Абаскаля вратарями «Спартака» не соответствует действительности, редакция «Матч ТВ» приносит свои извинения футбольному клубу «Спартак» и лично испанскому тренеру и вратарю красно‑белых Александру Максименко», – говорится в сообщении. 

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22 комментария
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Оштрафовать их за это надо,не канал это,сплетников куча собралось и накидывают….
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🤡
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Как я и говорил наброс перед играми с Зенитом по наигранной схеме...
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Матч-ТВ в последнее время надо переименовать в Фейк-ТВ.
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Почему про Семака СрачТВ не придумывает новости?
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ты извинился, но сделал это без уважения.
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Комментарий удален модератором
Вот это даже не смешно, какой то позор...
Жаль нельзя никак наказать за фейки.
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Очередное дно пробито👎
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Ну это, как в анекдоте: все равно осадочек-то остался)
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Трафик сделали, рекламу продали на новости и опровержении, идём дальше. Возьмите меня, я тоже буду такие новости писать и извиняться
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Тяжела и неказиста жизнь советского юриста! Телеканал Матч ТВ прямо вот как советский юрист - постоянно должен лебезить и извинятся что бы никого ни задеть и ни обидеть...
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дон извинись©
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Абаскаль и Гильермой был недоволен? 🤣
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дон извинись©
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Тот случай когда каждый должен заниматься своим делом...
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Сброд для отмывания денег!
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