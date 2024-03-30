Информация о недовольстве Абаскаля вратарями «Спартака» не соответствует действительности. «Матч ТВ» извинился перед Гильермо и Максименко

«Матч ТВ» извинился за инсайд о недовольстве тренера «Спартака» вратарями команды.

Вчера «Матч ТВ» сообщил, что главный тренер красно-белых недоволен теми голкиперами, которые есть в его распоряжении, особенно .

Сегодня источник заявил, что эта информация не соответствует действительности.

«Информация о недовольстве Гильермо Абаскаля вратарями «Спартака» не соответствует действительности, редакция « » приносит свои извинения футбольному клубу « » и лично испанскому тренеру и вратарю красно‑белых Александру Максименко», – говорится в сообщении.