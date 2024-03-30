Информация о недовольстве Абаскаля вратарями «Спартака» не соответствует действительности. «Матч ТВ» извинился перед Гильермо и Максименко
«Матч ТВ» извинился за инсайд о недовольстве тренера «Спартака» вратарями команды.
Вчера «Матч ТВ» сообщил, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль недоволен теми голкиперами, которые есть в его распоряжении, особенно Александром Максименко.
Сегодня источник заявил, что эта информация не соответствует действительности.
«Информация о недовольстве Гильермо Абаскаля вратарями «Спартака» не соответствует действительности, редакция «Матч ТВ» приносит свои извинения футбольному клубу «Спартак» и лично испанскому тренеру и вратарю красно‑белых Александру Максименко», – говорится в сообщении.
Жаль нельзя никак наказать за фейки.