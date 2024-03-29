Кафанов о сборной: «Отдали бы предпочтение вратарям «Спартака» при прочих равных. Красно-белые играют в стиле, соответствующем философии Карпина»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Виталий Кафанов Александр Селихов Александр Максименко Матч ТВ Футбол

Виталий Кафанов заявил, что вратари «Спартака» стилистически подходят сборной.

Что можете сказать о форме Максименко? Осенью ему не удавалось стабильно играть за клуб.

– Прошло полтора года с того момента, как он вызывался в сборную последний раз. Сейчас он произвел очень хорошее впечатление. Однозначно, он стал сильнее.

Видите в нем перспективы стать безоговорочно первым номером «Спартака»?

– Не в обиду Илье Свинову, но в «Спартаке» сейчас есть два сильных вратаря – Максименко и Селихов. У них обоих очень высокий уровень. Если бы за «Спартак» сейчас играл Саша Селихов, то большая вероятность, что он был бы вызван в сборную.

«Спартак» играет в том стиле, который соответствует философии игры Валерия Карпина. Поэтому при прочих равных условиях мы отдали бы предпочтение вратарям «красно‑белых». Конечно, при условии, что они хорошо играют за клуб, – сказал тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов.

В текущем сезоне Максименко сыграл 18 матчей за «Спартак» и пропустил 21 гол. Селихов провел 8 встреч и пропустил 9 мячей.

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18 комментариев
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А стиль Ростова не соответствует философии Карпина?)
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Ответ Олег Сагайдачный
Комментарий скрыт
Даже слово борщ без ошибок написать не можете...
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Ответ Данко Лазович
Такой ужасный футбол, который исполняет спартак совсем не похож на то, что делает Ростов. Кафанов куда смотрит?
Тут речь о выходе из обороны через пас.
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Последним нормальным вратарем Спартака был Плетикоса
После него, как и положено в шопито, были сплошь клоуны на воротах
Забавно то, что Стипе выжил из команды никто иной, как наш кучеявый шарлатан.
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Ответ Джиза
А стиль Ростова не соответствует философии Карпина?)
Песьяков не стабильно играл осенью.
+1
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Ответ Данко Лазович
Такой ужасный футбол, который исполняет спартак совсем не похож на то, что делает Ростов. Кафанов куда смотрит?
Бразильцам слово не давали.
+3
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