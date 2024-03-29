Кафанов о сборной: «Отдали бы предпочтение вратарям «Спартака» при прочих равных. Красно-белые играют в стиле, соответствующем философии Карпина»

Виталий Кафанов заявил, что вратари «Спартака» стилистически подходят сборной.

– Что можете сказать о форме ? Осенью ему не удавалось стабильно играть за клуб.

– Прошло полтора года с того момента, как он вызывался в сборную последний раз. Сейчас он произвел очень хорошее впечатление. Однозначно, он стал сильнее.

– Видите в нем перспективы стать безоговорочно первым номером « »?

– Не в обиду Илье Свинову, но в «Спартаке» сейчас есть два сильных вратаря – Максименко и Селихов. У них обоих очень высокий уровень. Если бы за «Спартак» сейчас играл Саша Селихов, то большая вероятность, что он был бы вызван в сборную.

«Спартак» играет в том стиле, который соответствует философии игры . Поэтому при прочих равных условиях мы отдали бы предпочтение вратарям «красно‑белых». Конечно, при условии, что они хорошо играют за клуб, – сказал тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов.

В текущем сезоне Максименко сыграл 18 матчей за «Спартак» и пропустил 21 гол. Селихов провел 8 встреч и пропустил 9 мячей.