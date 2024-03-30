Абаскаль недоволен Максименко и поручил подписать нового основного вратаря летом («Матч ТВ»)

Гильермо Абаскаль хочет, чтобы «Спартак» нашел нового вратаря.

Как сообщает « », главный тренер красно-белых недоволен теми голкиперами, которые есть в его распоряжении сейчас. Так, ему не понравились выступления в матчах Мир .

дал спортивному департаменту указание найти на следующий сезон голкипера, который стал бы основным. В ближайшее время будет составлен шорт-лист.

В текущем сезоне в воротах « » играли Максименко, Александр Селихов и Илья Свинов.