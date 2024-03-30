Абаскаль недоволен Максименко и поручил подписать нового основного вратаря летом («Матч ТВ»)
Гильермо Абаскаль хочет, чтобы «Спартак» нашел нового вратаря.
Как сообщает «Матч ТВ», главный тренер красно-белых недоволен теми голкиперами, которые есть в его распоряжении сейчас. Так, ему не понравились выступления Александра Максименко в матчах Мир РПЛ.
Абаскаль дал спортивному департаменту указание найти на следующий сезон голкипера, который стал бы основным. В ближайшее время будет составлен шорт-лист.
В текущем сезоне в воротах «Спартака» играли Максименко, Александр Селихов и Илья Свинов.
Но, в любом случае, прежде, чем менять вратарей стоимостью в несколько миллионов долларов, которые придется отдать за новичка. Не проще было бы найти хорошего тренера вратарей, а не просто друга Реброва? Как минимум, это дешевле.
С тем же Урванички, Максименко показывал вполне себе приличную игру. Если клуб в состоянии договариваться с менеджерами уровня Амарала, специалист с не самым плохим резюме, то уж тренера вратарей то можно найти
Но у Реброва образ добряка, который полезен клубу и его хотелки, видимо, важнее
Как долго доходит
на выходах ужасен, часто пропускает в ближний угол, включая пару голов с нулевого угла, боится мяча, заваливается и падает до удара.
Поэтому Абаскаль не прав.
Надо продлить контракт и ставить основным)