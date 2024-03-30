Абаскаль недоволен Максименко и поручил подписать нового основного вратаря летом («Матч ТВ»)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Селихов Александр Максименко Матч ТВ Илья Свинов Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль хочет, чтобы «Спартак» нашел нового вратаря.

Как сообщает «Матч ТВ», главный тренер красно-белых недоволен теми голкиперами, которые есть в его распоряжении сейчас. Так, ему не понравились выступления Александра Максименко в матчах Мир РПЛ.

Абаскаль дал спортивному департаменту указание найти на следующий сезон голкипера, который стал бы основным. В ближайшее время будет составлен шорт-лист.

В текущем сезоне в воротах «Спартака» играли Максименко, Александр Селихов и Илья Свинов.

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35 комментариев
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Контракт висит на нитке, а думает о вратаре.
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-6
+27
Ответ Peter Parker
Не особо доверяю матч тв, как источнику. Но, в любом случае, прежде, чем менять вратарей стоимостью в несколько миллионов долларов, которые придется отдать за новичка. Не проще было бы найти хорошего тренера вратарей, а не просто друга Реброва? Как минимум, это дешевле. С тем же Урванички, Максименко показывал вполне себе приличную игру. Если клуб в состоянии договариваться с менеджерами уровня Амарала, специалист с не самым плохим резюме, то уж тренера вратарей то можно найти Но у Реброва образ добряка, который полезен клубу и его хотелки, видимо, важнее
Прежде чем писать глупости, хотя бы разберись в вопросе. Ребров не тренер вратарей и никогда им не был в Спартаке.
+10
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+9
Не особо доверяю матч тв, как источнику.
Но, в любом случае, прежде, чем менять вратарей стоимостью в несколько миллионов долларов, которые придется отдать за новичка. Не проще было бы найти хорошего тренера вратарей, а не просто друга Реброва? Как минимум, это дешевле.
С тем же Урванички, Максименко показывал вполне себе приличную игру. Если клуб в состоянии договариваться с менеджерами уровня Амарала, специалист с не самым плохим резюме, то уж тренера вратарей то можно найти
Но у Реброва образ добряка, который полезен клубу и его хотелки, видимо, важнее
+14
-9
+5
Молодец Абаскаль,переживает за судьбу будущего бывшего клуба
+5
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+3
Надо было Чиполлино менять еще года 3-4 назад, с ним как ясно, что он мертвый вратарь, еще и от мяча отворачивается 🤦🏼‍♂️. Про привозы вообще молчу
Как долго доходит
+5
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+3
Ответ burn1ng
ну не знаю, в РПЛ только у Краснодара и Локо вратари выделяются, остальные примерно на 1 уровне
Я понимаю что никакой вратарь нынешнему Спартаку сейчас не поможет, но с чего ты взял что поиски ограничатся лишь по РПЛ ?
+3
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Ответ Юрий Плотников
Молодец Абаскаль,переживает за судьбу будущего бывшего клуба
Хоть и не играл в футбол(
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+3
лучше них по чемпионату найти нереально...
+4
-1
+3
у Максименки нет базовый скиллов вратаря:
на выходах ужасен, часто пропускает в ближний угол, включая пару голов с нулевого угла, боится мяча, заваливается и падает до удара.

Поэтому Абаскаль не прав.
Надо продлить контракт и ставить основным)
+7
-5
+2
Я бы рассмотрел кандидатуру Черчесова.
+3
-1
+2
Ответ Burel
Этот мешок вообще способен отбить хоть что-нибудь летящее дальше полуметра от его 95-килограммовой туши ?
Меня родственники Максименки заминусовали что ли ? 😂 Кто его защищает ? Явно не фаны Спартака
+3
-1
+2
ну не знаю, в РПЛ только у Краснодара и Локо вратари выделяются, остальные примерно на 1 уровне
+2
-1
+1
Максименко явно переживет Абаскаля в этом клубе.
+1
0
+1
Вратаря давно ищет Спартак, и Абаскаль тут совсем непричем. Новость за уши притянута. Особенно глупо звучит, что Абаскаль дает в его нынешнем положении какие-то указания Амаралу.
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Ответ Peter Parker
Не особо доверяю матч тв, как источнику. Но, в любом случае, прежде, чем менять вратарей стоимостью в несколько миллионов долларов, которые придется отдать за новичка. Не проще было бы найти хорошего тренера вратарей, а не просто друга Реброва? Как минимум, это дешевле. С тем же Урванички, Максименко показывал вполне себе приличную игру. Если клуб в состоянии договариваться с менеджерами уровня Амарала, специалист с не самым плохим резюме, то уж тренера вратарей то можно найти Но у Реброва образ добряка, который полезен клубу и его хотелки, видимо, важнее
Максименко - это второй песьяков времён Карпина. Ногами более-менее играет, но вот руками просто ужас
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Ответ KOT_B_yHTAX
Дайте Абаскалю порабо...А тут же о Максименко речь)))
"добрым людям" всё равно в кого дерьмом плеваться
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Ответ Никита Давыдкин
Максименко - это второй песьяков времён Карпина. Ногами более-менее играет, но вот руками просто ужас
Вот как раз таки ногами он играет ужасно. Он может потащить на ленточке, но в плане начала атак никуда не годится - помимо слабой игры ногами, он ещё и по полчаса думает, когда у него мяч в руках, давая сопернику вернуться назад и перестроиться.
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Очередной вброс расшатать Спартак, иначе когда в команде все в порядке с ним нельзя справиться...
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Дайте Абаскалю порабо...А тут же о Максименко речь)))
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Селихов, Максименко ,Свинов ..и еще купите
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В нынешних реалиях думаю скорее Максименко думает больше, под каким тренером он будет играть летом
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Надо звать Митрюшкина.
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