Александр Мостовой: «Если Абаскаль никто в футболе, какая это критика? Некоторые говорят «Спартак» – говно, «Зенит» – говно. Почему таких не критикуют?»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой ответил на вопрос о частой критике в адрес клубов.

«Я не критирую, а говорю то, что вижу. А в футболе я вижу намного больше, чем кто-либо. Если говорю, что команда играла плохо, то говорю. Какая это критика? Если сыграла хорошо, так и говорю об этом!

Если говорю, Абаскаль – никто в футболе, то какая это критика? Это все поддерживают. Он случайный человек, который случайно оказался в «Спартаке». Все.

Есть люди, которые говорят, что «Спартак» – это говно, «Зенит» – это говно. Мне интересно, почему таких людей не критикуют? А я такого никогда не говорю! Потому что понимаю, как нужно общаться с людьми», – сказал Александр Мостовой.

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16 комментариев
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12768956349043 интервью Мостового об Абаскале. При этом сам Мостовой просит не говорить об Абаскале 🤔
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Из того, что сказал Мостовой, можно сделать вывод, что Абаскаль случайно вляпался в 💩
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Точно нейросеть
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вообще во всем этом цирке виноваты журналюги, которые каждый день звонят всяким Мостовым, Петржелам, Канчельскисам и депутатам с одни и теми же вопросами. Я не представляю, как можно каждый раз дергать Мостового с вопросами об Абаскале, это уже не смешно
+4
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Практически во всех вью Мостового это обыкновенная зависть.
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Пословам Мостового что и Абаскаль тоже что ль 💩
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Александр Мостовой: "Спартак - говно"
В принципе весь остальный словесный понос можно было и не публиковать
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Ответ Unknown Noname
Из того, что сказал Мостовой, можно сделать вывод, что Абаскаль случайно вляпался в 💩
И Семак тоже.
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Некоторый это видимо сам Мостовой, впервые от него слышу, что так говорят, новый тренд, наброс от Мостового ...
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Ответ Павел Ермаков
И Семак тоже.
Он оттуда не вылезал ни разу
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