Александр Мостовой: «Если Абаскаль никто в футболе, какая это критика? Некоторые говорят «Спартак» – говно, «Зенит» – говно. Почему таких не критикуют?»

Александр Мостовой ответил на вопрос о частой критике в адрес клубов.

«Я не критирую, а говорю то, что вижу. А в футболе я вижу намного больше, чем кто-либо. Если говорю, что команда играла плохо, то говорю. Какая это критика? Если сыграла хорошо, так и говорю об этом!

Если говорю, – никто в футболе, то какая это критика? Это все поддерживают. Он случайный человек, который случайно оказался в «Спартаке». Все.

Есть люди, которые говорят, что « » – это говно, « » – это говно. Мне интересно, почему таких людей не критикуют? А я такого никогда не говорю! Потому что понимаю, как нужно общаться с людьми», – сказал .

Мостовой о приглашении на стажировку в «Пари НН»: «Отлично! Мы с Юраном уже много лет общаемся и играли вместе»