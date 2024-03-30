Осинькин об 1:1 с «Зенитом»: «Крылья» берут не так много очков у команд такого уровня, поэтому мы рады, что подарили зрителям интересный матч»

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Матч ТВ Франко Орозко Артем Соколов Павел Попов Футбол

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги игры с «Зенитом».

Матч 22-го тура Мир РПЛ закончился ничьей со счетом 1:1. 

– Конечно, это очко в зачет. Мы не так много берем очков у команд уровня «Зенита», поэтому мы рады, что подарили зрителям интересный матч. Они должны быть довольны нашей самоотдачей и уровнем игры.

– Готовились к стандартам «Зенита»?

– Мы готовились к тем стандартам, которые видели в играх этого сезона, в том числе по нашим матчам. Но две команды из трех играли в зонную систему защиты, плюс «Зенит» настолько вариативен при стандартных положениях, что полностью быть готовым трудно.

Ни в одном матче не видели, чтобы семь футболистов шли в штрафную площадь. Угадать и подготовиться к такому нельзя, но уровень футболистов должен позволять реагировать на все изменения, которые соперник готовит.

– Быстрый гол повлиял на структуру игры?

– Конечно, когда мы ведем, когда быстро психологически вошли в игру на позитиве, это хорошо. Но достаточно быстро «Зенит» отыгрался и большую часть матча был ничейный счет, но положительный эффект всегда есть от таких вещей.

– Как оцените игру Орозко?

– Он долго не играл, был без практики. Мы не могли его встроить в игру, адаптировать, но ситуация в группе атаки обязывала ставить его на матч. Он провел неплохой первый тайм, но к необходимой интенсивности он пока не готов. Необязательные потери, хотя он стабильный в плане техники, отсюда не ранняя, но первая замена, которая была.

Соколов восстановился в плане здоровья, мы начинаем на него рассчитывать. Он очень молодой футболист, сейчас все будет зависеть от него. Ему нужно прибавлять в первую очередь в умении вести единоборства, потому что в работе с мячом он точно один из лучших в команде.

Попов – молодой футболист, у него совсем нет опыта игры в РПЛ, но он физически крепкий, хорошо играющий головой. На ситуацию, когда «Зенит» выпускал больших игроков, мы среагировали таким образом, – сказал Осинькин.

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15 комментариев
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Ответ Pok_Toholo
За что хвалить? Команда весь матч сидела у себя в штрафной и при этом удары в створ всё равно были, благодаря Ломаеву не пропустили трёшку
Простите, а надо было играть с Зенитом в открытый футбол? Серьёзно? И на что рассчитывать в таком случае?
По-моему, как раз Крылья меньше всего заслуживают упреков за игру в "автобус". И сколько раз упрекали Осинькина, что он упрямо выбирает одну и ту же тактику на игру с разными командами. Наконец-то, он наступил на горло своей песне, сыграл закрыто. И опять всё не так. Нашу атакующе-комбинационную игру уже все разобрали и вполнк успешно ей противодействуют. Пересмотрите последние два матча, они проиграны именно тренером, именно неверно выбранной тактикой.
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Вот сегодня Осинькина есть за что похвалить🔥 Собственно говоря, я это и делаю💪
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Крылья без лидеров Гарре, Бейла, Ежова сыграли вничью с Зенитом у которого все лидеры в строю. Отличный результат.
+3
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+2
Ответ samarskij-kuzmich
Вот сегодня Осинькина есть за что похвалить🔥 Собственно говоря, я это и делаю💪
За что хвалить? Команда весь матч сидела у себя в штрафной и при этом удары в створ всё равно были, благодаря Ломаеву не пропустили трёшку
+15
-13
+2
Ответ Pok_Toholo
Комментарий скрыт
"Не судите, да не судимы будете..."

Работа тренера весьма стрессовая. Некоторые стресс "заедают"... И хотя не следить за своим здоровьем, конечно, опасно (В.Уткин тому примером), но это никак не порицаемо. Просто личный выбор каждого человека.
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«Мы не так много берем очков у команд уровня «Зенита»...
А в РПЛ есть команды уровня «Зенита»?
Ничья, если честно, неожиданная, тем более приятно. Особенно приятно, что "Крылья" выдержали натиск команды с десятью легионерами по ходу матча.
Единственное, чего опять мы не услышали, так это о состоянии травмированных. Как-то странно они все "поломались", кроме Бейла...
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Интересный матч только для Ломаева)
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Какой же Осинькин все таки крутой!
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Ничья с ’ вечным ’ чемпионом ( с иностранными игроками ), это отлично, а вот радости и переживаний от зрителей было больше, если в команде играли местные. Допускаю даже молодых, физически крепких и хорошо играющих головой.
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Ответ suwor
«Мы не так много берем очков у команд уровня «Зенита»... А в РПЛ есть команды уровня «Зенита»? Ничья, если честно, неожиданная, тем более приятно. Особенно приятно, что "Крылья" выдержали натиск команды с десятью легионерами по ходу матча. Единственное, чего опять мы не услышали, так это о состоянии травмированных. Как-то странно они все "поломались", кроме Бейла...
Привет дружище! Я смотрел интервью Осинкина на сайте клуба, он там сказал, что все травмированные игроки скоро будут в строю, типа вот вот будут в общей группе, но конкретики по этому вопросу не было, впрочем для Осинкина это норма конкретики минимум, а "воды" полно. По игре приятно удивлен результатом, если честно думал сольют игру, очко в игре с Зенитом это плюс для Крыльев.
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Ответ suwor
«Мы не так много берем очков у команд уровня «Зенита»... А в РПЛ есть команды уровня «Зенита»? Ничья, если честно, неожиданная, тем более приятно. Особенно приятно, что "Крылья" выдержали натиск команды с десятью легионерами по ходу матча. Единственное, чего опять мы не услышали, так это о состоянии травмированных. Как-то странно они все "поломались", кроме Бейла...
Похоже Гарре и Ежова "приберегли" на игру с "Уралом", у них по три ЖК. Игорь Витальевич наверно тоже не питал особых иллюзий на матч с "Зенитом". А наши парни молодцы, выложились по полной.
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