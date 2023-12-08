Губернатор Самарской области: «За «Зенит» скучно болеть, а за «Крылья» – интересно. Наш клуб появился в огненные времена ВОВ, время рождения ко многому его обязывает»

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Дмитрий Азаров Политика Футбол

Губернатор Самарской области считает, что за «Крылья Советов» интересно болеть.

Дмитрий Азаров после закрытого премьерного показа документального фильма «Крылья Советов». Через тернии к звездам» высказался об истории клуба и нынешней команде.

Фильм был посвящен второй части прошлого сезона, в последнем туре которого «Крылья» благодаря победе над «Спартаком» избежали стыковых матчей.

«История клуба началась не год, не три года назад, а 80 лет назад. Трудно представить: 1942-й год... Нам в концовке прошлого сезона с «Крыльями» ничего не было ясно, а тогда не было ясно по поводу будущего нашей страны.

И в этот тяжелейший период было принято решение о создание футбольного клуба в запасной столице нашей страны. Это славная история нашего клуба – он родился в огненные времена Великой Отечественной войны. Само время его рождения ко многому обязывает.

В разное время было много предложений обанкротить клуб, начать заново, не рассчитываться с долгами. Но я для себя лично не считал это возможным. Есть в Премьер-Лиге клубы, которые 2-3 раза меняли название. У них нет 80-летней истории, которая есть у нас. Я сделаю всё, чтобы клуб двигался к новым вершинам.

Хочу поблагодарить команду за эмоции, за радость. За «Крылья» действительно интересно болеть. Ну скучно за «Зенит» болеть, правда. А «Крылья» настолько непредсказуемая, по-настоящему футбольная команда, что болеть за неё правда интересно. Создатель этой игры – Игорь Витальевич Осинькин. Я вас искренне благодарю!» – сказал Азарова.

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10 комментариев
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Очередной бред госчиновника. Кому интересно болеть за Зенит, они болеют за Зенит, кто поддерживает КС, то их поддерживает. Что за выводы на пустом месте?
+16
-4
+12
Мне порой кажется что у нас проходит Чемпионат России по патриотизму среди чиновников. Пора уже турнирную таблицу создавать)

Это ж надо было умудриться притянуть причину болеть за КС, потому-что клуб был основан во время ВОВ.
+12
0
+12
При всей моей нелюбви к Зениту , это один из самых старых клубов России и база болельщиков у него есть большая ( конечно наше государство к ним отнеслась как к скоту , превратив из дом в посмешище ), и как сказал один из юзеров , кто за кого хочет ,за того и болеет
+1
0
+1
Ага, а Зенит новодел типа? У Зенита тоже история большая. И болельщики давно за него болеющие всякие времена в жизни команды переживали и скучными их не назовёшь. Короче, чиновник, такой чиновник.
+5
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Ответ Zenith forever
Он не прав, За Зенит очень весело и приятно болеть, особенно в матчах со Спартаком. Огромное удовольствие ощущать себя болельщиком Зенита после победы 7-1 над Спартаком. Желаю болельщикам КС как-нибудь ощутить такое же после матчей со Спартаком.
Да нам и так радостно, когда 4 отгружают
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