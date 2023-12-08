Губернатор Самарской области: «За «Зенит» скучно болеть, а за «Крылья» – интересно. Наш клуб появился в огненные времена ВОВ, время рождения ко многому его обязывает»
Губернатор Самарской области считает, что за «Крылья Советов» интересно болеть.
Дмитрий Азаров после закрытого премьерного показа документального фильма «Крылья Советов». Через тернии к звездам» высказался об истории клуба и нынешней команде.
Фильм был посвящен второй части прошлого сезона, в последнем туре которого «Крылья» благодаря победе над «Спартаком» избежали стыковых матчей.
«История клуба началась не год, не три года назад, а 80 лет назад. Трудно представить: 1942-й год... Нам в концовке прошлого сезона с «Крыльями» ничего не было ясно, а тогда не было ясно по поводу будущего нашей страны.
И в этот тяжелейший период было принято решение о создание футбольного клуба в запасной столице нашей страны. Это славная история нашего клуба – он родился в огненные времена Великой Отечественной войны. Само время его рождения ко многому обязывает.
В разное время было много предложений обанкротить клуб, начать заново, не рассчитываться с долгами. Но я для себя лично не считал это возможным. Есть в Премьер-Лиге клубы, которые 2-3 раза меняли название. У них нет 80-летней истории, которая есть у нас. Я сделаю всё, чтобы клуб двигался к новым вершинам.
Хочу поблагодарить команду за эмоции, за радость. За «Крылья» действительно интересно болеть. Ну скучно за «Зенит» болеть, правда. А «Крылья» настолько непредсказуемая, по-настоящему футбольная команда, что болеть за неё правда интересно. Создатель этой игры – Игорь Витальевич Осинькин. Я вас искренне благодарю!» – сказал Азарова.
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Это ж надо было умудриться притянуть причину болеть за КС, потому-что клуб был основан во время ВОВ.