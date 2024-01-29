Игорь Осинькин: «Зенит» привозит в Россию качественных легионеров. Какие вопросы к Венделу и Клаудиньо? Очень сильные футболисты!»

Игорь Осинькин поделился мнением о трансферной политике «Зенита».

– Некоторые специалисты уже называют « » малой сборной Бразилии, где почти не предоставляют шансов молодым россиянам. Вас, человека, который дал путевку в большой футбол многим нашим игрокам, не смущает, что чемпионом страны может стать команда, сделавшая ставку на легионеров?

– Примерно такой же вектор развития очень четко выдерживал донецкий «Шахтер». Через эту команду прошли очень сильные бразильцы, которые потом выступали в больших европейских клубах: «Челси», «Баварии», «Ювентусе».

«Зенит» выбрал такую стратегию. Питерский клуб привозит в Россию качественных легионеров. Почему я должен это все обсуждать? Просто принимаю это как данность. Иногда говорят, что еще несколько лет назад в РПЛ играли более сильные иностранцы, у которых можно было учиться.

– Разве нет?

– Послушайте, ну а какие сейчас могут быть вопросы к и ? Только недавно уехал . Очень сильные футболисты! Я точно никогда не буду давать клубам советы, как им выстраивать их трансферную стратегию. В РПЛ есть качественные легионеры, которые всех нас обогащают своей игрой. В этом плане «Зенит» проделывает хорошую работу, – сказал главный тренер « ».