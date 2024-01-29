Игорь Осинькин: «Зенит» привозит в Россию качественных легионеров. Какие вопросы к Венделу и Клаудиньо? Очень сильные футболисты!»

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Малком Клаудиньо Вендел Спорт-Экспресс Футбол

Игорь Осинькин поделился мнением о трансферной политике «Зенита».

– Некоторые специалисты уже называют «Зенит» малой сборной Бразилии, где почти не предоставляют шансов молодым россиянам. Вас, человека, который дал путевку в большой футбол многим нашим игрокам, не смущает, что чемпионом страны может стать команда, сделавшая ставку на легионеров?

– Примерно такой же вектор развития очень четко выдерживал донецкий «Шахтер». Через эту команду прошли очень сильные бразильцы, которые потом выступали в больших европейских клубах: «Челси», «Баварии», «Ювентусе».

«Зенит» выбрал такую стратегию. Питерский клуб привозит в Россию качественных легионеров. Почему я должен это все обсуждать? Просто принимаю это как данность. Иногда говорят, что еще несколько лет назад в РПЛ играли более сильные иностранцы, у которых можно было учиться.

– Разве нет?

– Послушайте, ну а какие сейчас могут быть вопросы к Венделу и Клаудиньо? Только недавно уехал Малком. Очень сильные футболисты! Я точно никогда не буду давать клубам советы, как им выстраивать их трансферную стратегию. В РПЛ есть качественные легионеры, которые всех нас обогащают своей игрой. В этом плане «Зенит» проделывает хорошую работу, – сказал главный тренер «Крыльев Советов». 

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35 комментариев
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Всё-таки у нас в Самаре классный тренер!
+35
-2
+33
К Промесу тоже нет вопросов, правда только в России
+22
-6
+16
Ответ Денис Ширинов
Комментарий скрыт
Вагнер, Данни, Халк, тот же Нобоа - ну да, ну да, пошли мы на*ер
+16
0
+16
Ответ kupezz
Всё-таки у нас в Самаре классный тренер!
Привет, Роман! Осинькин ответил на вопрос именно так, как оно и есть на самом деле. Принимает это как данность. Одно только непонятно, о каком векторе развития было упомянуто...
+6
-1
+5
Хорошо было бы располагать двумя равноценными составами - двух опорников уровня Барриоса, двух разыгрывающих уровня Вендела, двух универсалов типо Клаудиньо.

Но это мечты. По многим причинам. И не только финансовым. Как объяснить игроку уровня Вендела, что он начинает матч на лавке, потому что условный Вендел-2 вчера на тренировке гол забил или к тренеру подошел? А тут всё понятно Вендел основной, Ду - по позиции запасной. Никаких конфликтов с тренером.

Игроки ротации типо Ду и Мантуана тоже нужны - они знают свою роль (игрок замены), знают что делают (не портят игру). А Мантуан так вообще несколько ключевых голов забил в прошлом сезоне, золотой пас отдал.

И в любом случае "средние" легионеры дешевле по стоимости и зарплате, чем сопоставимый паспортист.

Вон над "средним" Алипом все хихикали, а он вытеснил из состава Чистякова и не проиграл конкуренцию Реннану. Не всем суждено быть солистами - кто-то должен и "рояль таскать".
+8
-5
+3
Ответ Злодей Спб
Хорошо было бы располагать двумя равноценными составами - двух опорников уровня Барриоса, двух разыгрывающих уровня Вендела, двух универсалов типо Клаудиньо. Но это мечты. По многим причинам. И не только финансовым. Как объяснить игроку уровня Вендела, что он начинает матч на лавке, потому что условный Вендел-2 вчера на тренировке гол забил или к тренеру подошел? А тут всё понятно Вендел основной, Ду - по позиции запасной. Никаких конфликтов с тренером. Игроки ротации типо Ду и Мантуана тоже нужны - они знают свою роль (игрок замены), знают что делают (не портят игру). А Мантуан так вообще несколько ключевых голов забил в прошлом сезоне, золотой пас отдал. И в любом случае "средние" легионеры дешевле по стоимости и зарплате, чем сопоставимый паспортист. Вон над "средним" Алипом все хихикали, а он вытеснил из состава Чистякова и не проиграл конкуренцию Реннану. Не всем суждено быть солистами - кто-то должен и "рояль таскать".
Знаешь что меня поражает,что так называемая "народная команда" покупает легионеров и тут на спортсе пишут про Зенит,а почему это вы легионеров покупаете,а не своих воспитывает?А почему бы этой самой народной и не воспитывать. И правильно тогда Слуцкий в КШ сказал про конкуренцию и как наши игроки проигрывают её
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+3
Ответ Slavnov
Комментарий скрыт
Не переживай так сильно, их качество после 2 марта будет очевидно и фотки везде появятся.
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Ответ Martin Naceri
Только вопрос в том,для чего Зениту столько качественных бразильцев ? Чтоб выиграть ЧР? Ибо кроме ЧР в ближайшие 3-5 лет ничего и не светит
За выигрыш ЧР сейчас 11 млн€ +- дают,ну и победа есть победа.Спроси любого игрока с кем ему тренироваться лучше с условным Венделом или Ивановым.
+7
-5
+2
Ответ Злодей Спб
Хорошо было бы располагать двумя равноценными составами - двух опорников уровня Барриоса, двух разыгрывающих уровня Вендела, двух универсалов типо Клаудиньо. Но это мечты. По многим причинам. И не только финансовым. Как объяснить игроку уровня Вендела, что он начинает матч на лавке, потому что условный Вендел-2 вчера на тренировке гол забил или к тренеру подошел? А тут всё понятно Вендел основной, Ду - по позиции запасной. Никаких конфликтов с тренером. Игроки ротации типо Ду и Мантуана тоже нужны - они знают свою роль (игрок замены), знают что делают (не портят игру). А Мантуан так вообще несколько ключевых голов забил в прошлом сезоне, золотой пас отдал. И в любом случае "средние" легионеры дешевле по стоимости и зарплате, чем сопоставимый паспортист. Вон над "средним" Алипом все хихикали, а он вытеснил из состава Чистякова и не проиграл конкуренцию Реннану. Не всем суждено быть солистами - кто-то должен и "рояль таскать".
Так в том и дело, что на место Кейроса и Мантуана - надо своих растить и они будут не хуже и не дороже.
Но вы этот вариант даже не рассматриваете, потому что вам надо привезти из других клубов……
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Ответ Slavnov
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Это главный критерий качества? Есть ли фоточка на спортсе?
Аналитика, которую мы заслужили.
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Ответ Денис Ширинов
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Промес лучший, потому что ты болеешь за спартак?)))
Обожаю такие "объективные" мнения)
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Ответ therealgreenman
Согласен с тобой, земляк
🤝 Вперёд за Крылья!✊
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Ответ kupezz
Всё-таки у нас в Самаре классный тренер!
Согласен с тобой, земляк
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Ответ suwor
Привет, Роман! Осинькин ответил на вопрос именно так, как оно и есть на самом деле. Принимает это как данность. Одно только непонятно, о каком векторе развития было упомянуто...
Приветствую, Саныч! Да, конечно, вполне себе нормальный и адекватный ответ, про вектор развития если честно тоже не понятно. Какой может быть вектор в Зените в этом планн? Какого развития? Развития иностранцев для последующей продажи? Понятное дело, что каждый сам решает каким способом становится чемпионом и какие методы использовать, так тогда зачем все эти разговоры, которые идут уже несколько лет, конечно иностранцы украшают чемпионат, интересно за многими наблюдать, тот же Гарре у нас, это реально другая техника, другая школа, своеобразно-интересная. Промес сколько лет радует своей игрой, Кордоба в Краснодаре, про питерских и говорить не стоит, там реально готовые сборники.
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Ответ Денис Ширинов
Комментарий скрыт
Все-таки вот эти ярлыки: лучший легионер всей РПЛ не надо вешать. В других командах тоже было много сильных игроков и на разных позициях.
Лучший легионер Спартака. Тут - да. Однозначно можно на это ответить.
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Ответ Денис Ширинов
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...и тут Остапа понесло... (с).
Вы там завязывайте принимать активы Промеса, пока не повязали обоих...
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Ответ Martin Naceri
Только вопрос в том,для чего Зениту столько качественных бразильцев ? Чтоб выиграть ЧР? Ибо кроме ЧР в ближайшие 3-5 лет ничего и не светит
Когда вернутся международные турниры, то будут переходить еще сильнее легионеры. Звезды типа Халка и Гарая. А эти да, для РПЛ и Кубка толькоб
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Ответ Виталик Украинский
Это стратегия развития, в рамках БРИКС. Обмен опытом, приглашение молодых специалистов... и т.п. Зенит - образец для клубов РПЛ.
Отстал немного от этого рывка, спасибо за важное уточнение! Бразилец=россиянин!
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Ответ Slavnov
Комментарий скрыт
Напомни пожалуйста, кто дал голевой пас Сергееву, когда забивал золотой гол в ворота Максименко?
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Ответ Bronenosec
да куча вопросов, на самом деле- Ренан, Ду Кейрос, Мантуан, Иван.... много непоняток на самом деле
Ренану надо тренеров слушать,а не цирком заниматься,задатки очень хорошие,сначала надёжность потом импровизация.
Ду Кейрос разочаровал,у Мантуана глаза горят,на замены он выходит очень хорошо.Ивана брали на время за Алберто(серию пенальти со Спартаком он выиграл к слову),в Зените давно вратарская позиция-распорт.
Речь про бразильцев,но по Изидора и Марио вопросов больше,как по мне летнее ТО провалили.
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Ответ Bronenosec
да куча вопросов, на самом деле- Ренан, Ду Кейрос, Мантуан, Иван.... много непоняток на самом деле
То ли дело Мендес с Давилой, да?
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Ответ vasilisk
Какие вопросы к Мантуану?
середнячок........ и это с учетом упавшего уровня чемпионата. брали оптом, ясное дело, на проверку времени не было))
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Ответ seppblatter@mail.ru
Комментарий скрыт
Это стратегия развития, в рамках БРИКС. Обмен опытом, приглашение молодых специалистов... и т.п. Зенит - образец для клубов РПЛ.
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Даже в контрольных играх предсезонки заметна большая разница в технике владения, обработки мяча между бразильцами и Ерохиным, Мостовым...
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