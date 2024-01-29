Игорь Осинькин: «Зенит» привозит в Россию качественных легионеров. Какие вопросы к Венделу и Клаудиньо? Очень сильные футболисты!»
Игорь Осинькин поделился мнением о трансферной политике «Зенита».
– Некоторые специалисты уже называют «Зенит» малой сборной Бразилии, где почти не предоставляют шансов молодым россиянам. Вас, человека, который дал путевку в большой футбол многим нашим игрокам, не смущает, что чемпионом страны может стать команда, сделавшая ставку на легионеров?
– Примерно такой же вектор развития очень четко выдерживал донецкий «Шахтер». Через эту команду прошли очень сильные бразильцы, которые потом выступали в больших европейских клубах: «Челси», «Баварии», «Ювентусе».
«Зенит» выбрал такую стратегию. Питерский клуб привозит в Россию качественных легионеров. Почему я должен это все обсуждать? Просто принимаю это как данность. Иногда говорят, что еще несколько лет назад в РПЛ играли более сильные иностранцы, у которых можно было учиться.
– Разве нет?
– Послушайте, ну а какие сейчас могут быть вопросы к Венделу и Клаудиньо? Только недавно уехал Малком. Очень сильные футболисты! Я точно никогда не буду давать клубам советы, как им выстраивать их трансферную стратегию. В РПЛ есть качественные легионеры, которые всех нас обогащают своей игрой. В этом плане «Зенит» проделывает хорошую работу, – сказал главный тренер «Крыльев Советов».
Но это мечты. По многим причинам. И не только финансовым. Как объяснить игроку уровня Вендела, что он начинает матч на лавке, потому что условный Вендел-2 вчера на тренировке гол забил или к тренеру подошел? А тут всё понятно Вендел основной, Ду - по позиции запасной. Никаких конфликтов с тренером.
Игроки ротации типо Ду и Мантуана тоже нужны - они знают свою роль (игрок замены), знают что делают (не портят игру). А Мантуан так вообще несколько ключевых голов забил в прошлом сезоне, золотой пас отдал.
И в любом случае "средние" легионеры дешевле по стоимости и зарплате, чем сопоставимый паспортист.
Вон над "средним" Алипом все хихикали, а он вытеснил из состава Чистякова и не проиграл конкуренцию Реннану. Не всем суждено быть солистами - кто-то должен и "рояль таскать".
Но вы этот вариант даже не рассматриваете, потому что вам надо привезти из других клубов……
Аналитика, которую мы заслужили.
Обожаю такие "объективные" мнения)
Лучший легионер Спартака. Тут - да. Однозначно можно на это ответить.
Вы там завязывайте принимать активы Промеса, пока не повязали обоих...
Ду Кейрос разочаровал,у Мантуана глаза горят,на замены он выходит очень хорошо.Ивана брали на время за Алберто(серию пенальти со Спартаком он выиграл к слову),в Зените давно вратарская позиция-распорт.
Речь про бразильцев,но по Изидора и Марио вопросов больше,как по мне летнее ТО провалили.