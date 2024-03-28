Игорь Осинькин: «Зенит» часто играет против себя. Когда он в максимальной готовности, никто в чемпионате не может ему противостоять»

Главный тренер «Крыльев Советов» высказался о предстоящей игре с «Зенитом».

Команды встретятся 30 марта в 22-м туре Мир . Начало матча – в 14:00 по московскому времени.

« » всегда и для всех серьезный [соперник]. Он часто играет против себя, потому что когда команда в максимальной готовности, никто в чемпионате не может ей противостоять.

Но это не значит, что ему нельзя противостоять в каких‑то отдельных матчах. Да, на длинной дистанции у «Зенита» всегда есть преимущество. А сейчас надеемся дать ему бой за счет фактора домашнего поля, болельщиков и настроя», – сказал .