Игорь Осинькин: «Зенит» часто играет против себя. Когда он в максимальной готовности, никто в чемпионате не может ему противостоять»
Главный тренер «Крыльев Советов» высказался о предстоящей игре с «Зенитом».
Команды встретятся 30 марта в 22-м туре Мир РПЛ. Начало матча – в 14:00 по московскому времени.
«Зенит» всегда и для всех серьезный [соперник]. Он часто играет против себя, потому что когда команда в максимальной готовности, никто в чемпионате не может ей противостоять.
Но это не значит, что ему нельзя противостоять в каких‑то отдельных матчах. Да, на длинной дистанции у «Зенита» всегда есть преимущество. А сейчас надеемся дать ему бой за счет фактора домашнего поля, болельщиков и настроя», – сказал Игорь Осинькин.
Только вот почему-то в который уже раз И.Осинькин ничего не сказал про восстановление травмированных Гарре, Солдатенкова и Бейла. С кем давать бой?