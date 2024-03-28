Игорь Осинькин: «Зенит» часто играет против себя. Когда он в максимальной готовности, никто в чемпионате не может ему противостоять»

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Матч ТВ Футбол

Главный тренер «Крыльев Советов» высказался о предстоящей игре с «Зенитом».

Команды встретятся 30 марта в 22-м туре Мир РПЛ. Начало матча – в 14:00 по московскому времени.

«Зенит» всегда и для всех серьезный [соперник]. Он часто играет против себя, потому что когда команда в максимальной готовности, никто в чемпионате не может ей противостоять.

Но это не значит, что ему нельзя противостоять в каких‑то отдельных матчах. Да, на длинной дистанции у «Зенита» всегда есть преимущество. А сейчас надеемся дать ему бой за счет фактора домашнего поля, болельщиков и настроя», – сказал Игорь Осинькин.

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8 комментариев
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Осинькин умный мужик и специалист каких поискать !
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Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
Свой матч дома Зенит выиграл у Мёльде 3 - 1, количество защитников не помню, а это важно?
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Болельщики, фактор поля и настрой - это всегда плюс.
Только вот почему-то в который уже раз И.Осинькин ничего не сказал про восстановление травмированных Гарре, Солдатенкова и Бейла. С кем давать бой?
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Не будь КС командой-донором, вполне могли бы и ничейку как минимум зацепить в игре
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Ответ suwor
Болельщики, фактор поля и настрой - это всегда плюс. Только вот почему-то в который уже раз И.Осинькин ничего не сказал про восстановление травмированных Гарре, Солдатенкова и Бейла. С кем давать бой?
Он верит в своих воспитанников + Констанца.
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Тяжело нам будет в Самаре.
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