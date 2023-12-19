Аршавин о 6-м месте «Крыльев»: «Волшебство Осинькина позволяет быть так высоко. Игра построена на быстрых атаках и мастерстве Гарре, хотя я не особо восхищаюсь им»
Андрей Аршавин высказался об игре «Крыльев» и Бенхамина Гарре.
Самарский клуб завершил календарный год на 6-м месте в Мир РПЛ с 29 очками в 18 играх.
– Что вы думаете о «Крыльях» в первой части сезона?
– Удивительно, что они так высоко держатся с потерями, которые имеют. Их игра построена на быстрых атаках, на мастерстве Гарре, хотя я не особо восхищаюсь им, как сейчас общепринято.
Все здорово встроены, каждый знает свой маневр. Пара защитников Солдатенков – Евгеньев для меня неочевидна, удивительна для такого высокого места.
Думаю, «Крылья» будут восьмыми, если не ниже. Волшебство Осинькина позволяет «Крыльям» быть так высоко, игра понятна – используют лучшие качества футболистов и здорово реализуют свои моменты.
– Почему Гарре не вызывает восхищения?
– Не знаю. Да, он хороший игрок…
– То есть у вас никогда не было такой мысли, что он может в «Зените» оказаться?
– Я бы даже, наверное, был против.
– В нем нет какого-то уникального качества? Или все есть, но на среднем уровне?
– Не на среднем, может что-то где-то и повыше, но у меня его игра не вызывает ярких эпитетов.
– Если сравнивать Гарре и Мантуана, кто сильнее?
– Для меня это игроки одного уровня, – сказал бывший футболист сборной России и заместитель генерального директора «Зенита» в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!».
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