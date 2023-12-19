Аршавин о 6-м месте «Крыльев»: «Волшебство Осинькина позволяет быть так высоко. Игра построена на быстрых атаках и мастерстве Гарре, хотя я не особо восхищаюсь им»

Теги Зенит Крылья Советов Андрей Аршавин премьер-лига Россия Игорь Осинькин Роман Евгеньев Бенхамин Гарре Александр Солдатенков Футбол

Андрей Аршавин высказался об игре «Крыльев» и Бенхамина Гарре.

Самарский клуб завершил календарный год на 6-м месте в Мир РПЛ с 29 очками в 18 играх. 

– Что вы думаете о «Крыльях» в первой части сезона?

– Удивительно, что они так высоко держатся с потерями, которые имеют. Их игра построена на быстрых атаках, на мастерстве Гарре, хотя я не особо восхищаюсь им, как сейчас общепринято. 

Все здорово встроены, каждый знает свой маневр. Пара защитников СолдатенковЕвгеньев для меня неочевидна, удивительна для такого высокого места.

Думаю, «Крылья» будут восьмыми, если не ниже. Волшебство Осинькина позволяет «Крыльям» быть так высоко, игра понятна – используют лучшие качества футболистов и здорово реализуют свои моменты. 

– Почему Гарре не вызывает восхищения?

– Не знаю. Да, он хороший игрок…

– То есть у вас никогда не было такой мысли, что он может в «Зените» оказаться?

– Я бы даже, наверное, был против.

– В нем нет какого-то уникального качества? Или все есть, но на среднем уровне?

– Не на среднем, может что-то где-то и повыше, но у меня его игра не вызывает ярких эпитетов. 

– Если сравнивать Гарре и Мантуана, кто сильнее?

– Для меня это игроки одного уровня, – сказал бывший футболист сборной России и заместитель генерального директора «Зенита» в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!».

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4 комментария
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Кратко и по делу. При этом выделяя главное. Из Аршавина действительно получился футбольный эксперт высокого уровня. Возможно сейчас в России он лучший в этом.
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Осинькин топ. Мостовой подумал бы у кому идти на стажировку.
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Из каждой дырки: Аршавин, Быстров, Мостовой...
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