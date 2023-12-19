Аршавин о 6-м месте «Крыльев»: «Волшебство Осинькина позволяет быть так высоко. Игра построена на быстрых атаках и мастерстве Гарре, хотя я не особо восхищаюсь им»

Андрей Аршавин высказался об игре «Крыльев» и Бенхамина Гарре.

Самарский клуб завершил календарный год на 6-м месте в Мир РПЛ с 29 очками в 18 играх.

– Что вы думаете о «Крыльях» в первой части сезона?

– Удивительно, что они так высоко держатся с потерями, которые имеют. Их игра построена на быстрых атаках, на мастерстве Гарре, хотя я не особо восхищаюсь им, как сейчас общепринято.

Все здорово встроены, каждый знает свой маневр. Пара защитников – для меня неочевидна, удивительна для такого высокого места.

Думаю, « » будут восьмыми, если не ниже. Волшебство Осинькина позволяет «Крыльям» быть так высоко, игра понятна – используют лучшие качества футболистов и здорово реализуют свои моменты.

– Почему Гарре не вызывает восхищения?

– Не знаю. Да, он хороший игрок…

– То есть у вас никогда не было такой мысли, что он может в « » оказаться?

– Я бы даже, наверное, был против.

– В нем нет какого-то уникального качества? Или все есть, но на среднем уровне?

– Не на среднем, может что-то где-то и повыше, но у меня его игра не вызывает ярких эпитетов.

– Если сравнивать Гарре и Мантуана, кто сильнее?

– Для меня это игроки одного уровня, – сказал бывший футболист сборной России и заместитель генерального директора «Зенита» в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!».

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре