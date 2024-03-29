«Зенит» забирает наших игроков – только русских. Никто не знает, зачем». «Крылья» выпустили ролик с легионерами в костюмах гаучо перед матчем с петербуржцами
«Крылья Советов» пошутили о «Зените» в предматчевом видео.
Завтра команды встретятся в Самаре в матче 22-го тура Мир РПЛ. Игра начнется в 14:00 по московскому времени.
Главными героями ролика стали Бенхамин Гарре, Фернандо Костанза и Франко Орозко. Легионеры одеты в костюмы гаучо (социальная, в том числе иногда и субэтническая группа в Аргентине, Уругвае и штате Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии, близкая по духу американским ковбоям – Sports) и обсуждают предстоящую домашнюю игру с сине-бело-голубыми.
В видео присутствует такой диалог:
– Какие новости?
– В город приезжают люди Серджио Семака.
– Снова они… Когда они приезжают, то забирают все самое ценное, отбирают очки, забирают наших игроков!
– Как игроков?!
– Не волнуйся, гаучо. Ты – аргентинец, они забирают только русских.
– А зачем они забирают русских? У них же играют в основном бразильцы.
– Этого никто не знает...
– Я из Аргентины, мы умеем играть против бразильцев!
– Отличный настрой, гаучо!
За последние 10 лет из «Крыльев» в «Зенит» перешли Денис Ткачук, Ибрагим Цаллагов, Иван Сергеев и Йоан Молло.
ну прямо как сказочное чудовище... забирающее самую красивую девушку
Вот это коварство!!!
Сунул 2 в том сезоне
У них ещё есть вопросы?))