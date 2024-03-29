«Зенит» забирает наших игроков – только русских. Никто не знает, зачем». «Крылья» выпустили ролик с легионерами в костюмах гаучо перед матчем с петербуржцами

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия соцсети Бенхамин Гарре Фернандо Костанза Франко Орозко Футбол

«Крылья Советов» пошутили о «Зените» в предматчевом видео.

Завтра команды встретятся в Самаре в матче 22-го тура Мир РПЛ. Игра начнется в 14:00 по московскому времени.

Главными героями ролика стали Бенхамин Гарре, Фернандо Костанза и Франко Орозко. Легионеры одеты в костюмы гаучо (социальная, в том числе иногда и субэтническая группа в Аргентине, Уругвае и штате Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии, близкая по духу американским ковбоям – Sports) и обсуждают предстоящую домашнюю игру с сине-бело-голубыми.

В видео присутствует такой диалог:

– Какие новости?

–  В город приезжают люди Серджио Семака.

–  Снова они… Когда они приезжают, то забирают все самое ценное, отбирают очки, забирают наших игроков!

–  Как игроков?!

–  Не волнуйся, гаучо. Ты – аргентинец, они забирают только русских.

–  А зачем они забирают русских? У них же играют в основном бразильцы.

–  Этого никто не знает...

–  Я из Аргентины, мы умеем играть против бразильцев!

–  Отличный настрой, гаучо!

За последние 10 лет из «Крыльев» в «Зенит» перешли Денис Ткачук, Ибрагим Цаллагов, Иван Сергеев и Йоан Молло.

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39 комментариев
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смешно, прям обхохочешься. а перед Спартаком и Локо чего такие видосики не выпускали?)
+93
-23
+70
Про Локо такое снять не хотят? Или Андреев не позволит?
+60
-3
+57
Пиняев, Глущенков, дельфин, Зиньковский в Зените? Ого, не знал))
+62
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+53
4 человека за 10 лет? Да что этот Зенит себе позволяет вообще!
+51
-4
+47
Бывшие самарцы Соболев, Чернов, Пруцев, Зиньковский, Пиняев теперь тоже с большим успехом играют в Зените.
+40
-4
+36
Ответ L.A.S_Vegas_777_
Пиняев, Глущенков, дельфин, Зиньковский в Зените? Ого, не знал))
А теперь еще и Салтыков похоже в Зените, а летом еще и Горшков
+22
-3
+19
Ответ Анатолий Дмитриевич
смешно, прям обхохочешься. а перед Спартаком и Локо чего такие видосики не выпускали?)
про них видимо нельзя. Не чемпионы :)
+18
-2
+16
Смеяться после слова лопата ©
+13
-3
+10
«Зенит» забирает наших игроков – только русских...
ну прямо как сказочное чудовище... забирающее самую красивую девушку
+10
-1
+9
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Бывшие самарцы Соболев, Чернов, Пруцев, Зиньковский, Пиняев теперь тоже с большим успехом играют в Зените.
Это другое.
+8
0
+8
Сергеев и Цаллагов? Угол головы предложил идею для промо?
+8
0
+8
Ответ Роман
Комментарий удален модератором
Очередной всероссиянин вылез. Ну-ну.
+7
0
+7
Ответ jwbmwbqvih
Может по тому,что идея только пришла?
или может потому что клевать Зенит - это модно и можно заслужить респект от московских болельщиков?)
+8
-1
+7
За 10 лет? Четырёх игроков??? И всех русских???
Вот это коварство!!!
+7
-1
+6
К нам в город...это в Чертаново, что ли?)
+6
0
+6
Ответ jwbmwbqvih
Может по тому,что идея только пришла?
Идея пришла на матч с Зенитом где только один игрок купленный у Крыльев, а не с Локо где половина состава таких. Охотно верю
+6
0
+6
Ответ freeman123
А теперь еще и Салтыков похоже в Зените, а летом еще и Горшков
Ломаева забыл написать))
+5
0
+5
А кто кроме Сергеева в Зените заиграл?
+5
0
+5
Сергеев им сунул по победному и в кубке и в РПЛ в этом сезоне.
Сунул 2 в том сезоне
У них ещё есть вопросы?))
+4
0
+4
Когда смотрел этот ролик было ощущение что они бредят. А очки да, постараемся забрать.
+4
0
+4
У Боярского шляпа покруче будет
+3
0
+3
Ответ Давид Agabekyan
Про Локо такое снять не хотят? Или Андреев не позволит?
С заголовком все по 120/200
+3
0
+3
Ответ Анатолий Дмитриевич
смешно, прям обхохочешься. а перед Спартаком и Локо чего такие видосики не выпускали?)
Просто знают, что Зенит круче всех московских клубов вместе взятых😏 Уважуха им)
+3
0
+3
Ответ Hong Kil
Хоксол, даг, русский и четвертый вообще не понятно кто.
осетин второй) а Молло француз
+3
0
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Какое же унылое га…учо🤦🏼‍♂️
+4
-1
+3
Юмор на троечку но терпимо, пойдет
+3
-2
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Ну, так то в московские клубы ушло 7 игроков за последние 5 лет, не считая перешедших свободными агентами и арендных, а в Зенит всего один Сергеев, так что такой себе посыл у ролика🤷‍♂️
+1
0
+1
Лучшая шутка - про Солдатенкова
0
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Комментарий удален модератором
Ограбили бедняг, у которых даже на нормальный конверт нет средств для видео.
+7
-7
0
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