«Зенит» забирает наших игроков – только русских. Никто не знает, зачем». «Крылья» выпустили ролик с легионерами в костюмах гаучо перед матчем с петербуржцами

«Крылья Советов» пошутили о «Зените» в предматчевом видео.

Завтра команды встретятся в Самаре в матче 22-го тура Мир . Игра начнется в 14:00 по московскому времени.

Главными героями ролика стали , и . Легионеры одеты в костюмы гаучо (социальная, в том числе иногда и субэтническая группа в Аргентине, Уругвае и штате Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии, близкая по духу американским ковбоям – Sports) и обсуждают предстоящую домашнюю игру с сине-бело-голубыми.

В видео присутствует такой диалог:

– Какие новости?

– В город приезжают люди Серджио Семака.

– Снова они… Когда они приезжают, то забирают все самое ценное, отбирают очки, забирают наших игроков!

– Как игроков?!

– Не волнуйся, гаучо. Ты – аргентинец, они забирают только русских.

– А зачем они забирают русских? У них же играют в основном бразильцы.

– Этого никто не знает...

– Я из Аргентины, мы умеем играть против бразильцев!

– Отличный настрой, гаучо!

За последние 10 лет из « » в «Зенит» перешли Денис Ткачук, Ибрагим Цаллагов, Иван Сергеев и Йоан Молло.