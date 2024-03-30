Анчелотти о слезах Винисиуса после слов о расизме: «Для него это важный вопрос, нужно отнестись серьезно. Нет смысла комментировать то, что говорят другие»

Карло Анчелотти высказался об эмоциях Винисиуса на пресс-конференции.

Напомним, вингер «Реала» не сдержал слез, говоря о расизме на пресс-конференции перед матчем между сборными и Бразилии. Его раскритиковал бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт: «Не будь пидором, футбол – для мужчин. Он первый, кто оскорбляет и атакует соперников».

«Для него это очень важный вопрос, и мы должны отнестись к нему серьезно.

Нет особого смысла комментировать то, что говорят другие люди, которых здесь нет. Это пустая болтовня. Не обязательно принимать во внимание их слова», – сказал главный тренер « ».

Чилаверт о Винисиусе: «Он хочет, чтобы чернокожие смогли жить лучше. Что сделать нам, белым? Покончить с собой?»