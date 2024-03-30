Анчелотти о слезах Винисиуса после слов о расизме: «Для него это важный вопрос, нужно отнестись серьезно. Нет смысла комментировать то, что говорят другие»
Карло Анчелотти высказался об эмоциях Винисиуса на пресс-конференции.
Напомним, вингер «Реала» не сдержал слез, говоря о расизме на пресс-конференции перед матчем между сборными Испании и Бразилии. Его раскритиковал бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт: «Не будь пидором, футбол – для мужчин. Он первый, кто оскорбляет и атакует соперников».
«Для него это очень важный вопрос, и мы должны отнестись к нему серьезно.
Нет особого смысла комментировать то, что говорят другие люди, которых здесь нет. Это пустая болтовня. Не обязательно принимать во внимание их слова», – сказал главный тренер «Реала».
Чилаверт о Винисиусе: «Он хочет, чтобы чернокожие смогли жить лучше. Что сделать нам, белым? Покончить с собой?»
Такой бред слезы одного провокатора! Все последние вью Анчелотти про нытьё Винни! Ни слова про футбол, команду, игру!
И плевать было на цвет кожи.
Позвонить им чтоли, за расизм повтирать)
Кажется мне, что это Карло про Вини и говорил. Мол как тренер обязан это терпеть, вам обращаться внимания на его лепет необязательно