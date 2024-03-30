Анчелотти о слезах Винисиуса после слов о расизме: «Для него это важный вопрос, нужно отнестись серьезно. Нет смысла комментировать то, что говорят другие»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Хосе Луис Чилаверт Винисиус Жуниор Футбол

Карло Анчелотти высказался об эмоциях Винисиуса на пресс-конференции.

Напомним, вингер «Реала» не сдержал слез, говоря о расизме на пресс-конференции перед матчем между сборными Испании и Бразилии. Его раскритиковал бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт: «Не будь пидором, футбол – для мужчин. Он первый, кто оскорбляет и атакует соперников».

«Для него это очень важный вопрос, и мы должны отнестись к нему серьезно. 

Нет особого смысла комментировать то, что говорят другие люди, которых здесь нет. Это пустая болтовня. Не обязательно принимать во внимание их слова», – сказал главный тренер «Реала». 

Чилаверт о Винисиусе: «Он хочет, чтобы чернокожие смогли жить лучше. Что сделать нам, белым? Покончить с собой?»

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23 комментария
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В ближайшем будущем Винисиус сидит на спине у Анчелотти и погоняет плеткой - Анчелотти нет смысла критиковать Винни для него это очень важный вопрос, мы сделаем все, чтобы он не чувствовал себя обиженным!
Такой бред слезы одного провокатора! Все последние вью Анчелотти про нытьё Винни! Ни слова про футбол, команду, игру!
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Сколько фальши от Анчелоти!
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А его снова обозвали или он уже только от одной мысли заплакал?
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Анчелотти также мерзок как и сам Винисиус тем, что потворствует его мерзкому поведению
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Как же Карло скатился, раньше с Гаттузо мог на бровке чуть махач не устроить, а сейчас перед такими как винисиус унижается:) Стыдно за него:))
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Думаю,почти каждому в детстве родители хоть раз да говорили "Что ты кривляешься/ведешь себя, как обезьяна?!".
И плевать было на цвет кожи.
Позвонить им чтоли, за расизм повтирать)
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Мы ничего Винисиусу не должны. Сейчас бы мне ещё жалеть миллионера, который не способен держать удар и адекватно отвечать на провокации.
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Вот и Анчелоти закончился..
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Нет особого смысла комментировать то, что говорят другие люди, которых здесь нет. Это пустая болтовня. Не обязательно принимать во внимание их слова

Кажется мне, что это Карло про Вини и говорил. Мол как тренер обязан это терпеть, вам обращаться внимания на его лепет необязательно
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Надо было раньше думать, когда кривлялся и провоцировал трибуны Если нет мозгов, то проблемы будет искать в других А нужно просто уважать всё команды Ла Лиги и болел
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Кстати, не слежу особо за Винисиусом, но он наверно плакал от того, что у Африки забирают природные ресурсы, обогащаются только Европейцы и вожди, а простой народ Африки живет в нищете и не может заработать себе денег на еду! Самый настоящий расизм, бросить необразованных людей без средств гигиены, еды, воды. Даже Мистер Бист делая скважины в Африке столкнулся с тем, что чиновники были против того, что бы людям дали воду! Винисиус может плакал и просил построить еще тысячи скважин?:)
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Папа Карло, усынови уже этого Буратино.
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Сколько дров наломал этот винисиус!!!))))))))))
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Анчи очки уважения сам у себя отнимает. Великий тренер не может поставить на место пацана
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У Вини уже шизофрения на почве расизма.он делает всё для того ,чтобы его обзывали.
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Я тут заметил, на сайте новостей про Винисиуса, СКА и ротенберга, в разы больше чем, других новостей
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Две вещи ненавижу: расизм и негров 😎‼️
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Ответ Stasovski
А его снова обозвали или он уже только от одной мысли заплакал?
Взглянул в зеркало с утра и слёзы полились сами собой, предвкушая тяжёлый день, пропитанный расизмом…
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