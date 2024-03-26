Чилаверт о слезах Винисиуса после слов о расизме: «Не будь пидором, футбол – для мужчин. Он первый, кто оскорбляет и атакует соперников»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига сборная Парагвая по футболу Хосе Луис Чилаверт соцсети Винисиус Жуниор брань дискриминация контент Футбол

Хосе Луис Чилаверт возмущен поведением Винисиуса Жуниора.

Вчера вингер «Реала» не сдержал слез, говоря о расизме на пресс-конференции перед матчем между сборными Испании и Бразилии.

«Хлеба и зрелищ. Первый, кто оскорбляет и атакует соперников, – это он. Не будь пидором, футбол – для мужчин», – написал бывший вратарь сборной Парагвая под видео с пресс-конференции Винисиуса.

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155 комментариев
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Да ладно...кто-то высказал все что думает о нем
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Не будь пидаром 😀 Всё таки футбол раньше был куда мужественнее и брутальней))
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Модераторы, не будьте пидорами - не удаляйте комменты с матом, если мат в заголовке.
+188
-5
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согласен с теми словами что футбол для мужчин! всегда уважал Чилаверта👍
+91
-7
+84
Чилаверт навалил базы. А простым смертным можно слово сидор использовать в комментах?
+53
-5
+48
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Не будь пидаром
+35
-1
+34
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Плак плак
+39
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+32
Ща Винисиус обвинит Чилаверта в гомофобии ещё и расплачется
+35
-3
+32
Ого, даже в заголовок вынесли и без звёздочек
+34
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+29
Ответ Женя Дерунов
Да ладно...кто-то высказал все что думает о нем
Сейчас эрмосо-эмансипе расскажут, какой неимоверный апсет был у них после слов Чилаверта и как это повлияло на всю их жизнь :))
+34
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Не в бровь а в очко!
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Поведение Вини лично мне, болельщику РМ, откровенно осточертело.
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Челаверт - человек!!! Мужчина
+21
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Дело не в крепком словце, но все согласны здесь по Винисиусу. Он сам – подлый провокатор и трэштокер. Он в каждом матче наезжает на игроков соперников, а отпор и меры по борьбе с этим судьи списывает на расизм. Что технически делает его большим расистом, чем они.
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+17
"Не будь пидором, футбол – для мужчин"(Чилаверт)- вообще это лучший комментарий на спортс.
+18
-2
+16
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Комментарий скрыт
С его лицом явно ничего.)))
Он не читает твои комментарии, да и другие тоже, с этого ресурса.
Ха-ха-ха.
+16
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Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Чилаверт из тех кому плевать на мнение толпы , он и на поле ( в воротах) был таким ,
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слова настоящего Чилаверта!
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Крепкого здоровья редактору Sports.ru Игорю Новикову и желаю ему не быть таким же как Винисиус
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0
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Ай красавец) Первый чел, который адекватно на эту тему высказался)
+12
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Чилаверт, как настоящий ЧЕЛОВЕК , по мужски кратко, но ёмко по смыслу высказал мнение абсолютного большинства почитателей футбола в адрес этого подленького душой нытика ...😫
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Лицо Винисиуса после этих слов представили? Ахаха))))
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Мощно!!!!! МУЖИК!!!!!! ВСЕ ПРАВИЛЬНО!!!!
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Чел слово говорит, потому что в его эпоху за Бразилию играли жизнерадостные шоумены и феномены.

Не удивляет деградация этой прекрасной сборной, если в капитанах ходит это ....
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Это не литературное и очень ругательное слово, чтобы ставить его в заголовок и в статью.
Спортс, вы для какой аудитории работаете? Вредители
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Просто браво. Аплодирую стоя
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Молорик.с языка прям снял.скоро отдельный чемпионат устроят для темнокожих .Вон Алвес поднял брошенный банан,съел у бровки и побежал дальше .и все отстали
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+5
Чилаверт вратарем был крутым, и по жизни мужчина !!!
Черная плакса задолбала свои сопли распускать.
+6
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+5
Почему в комментариях система не даёт написать пи дор, а в новости пи дор употребляется?
+5
0
+5
Красивые слова)))
+8
-3
+5
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