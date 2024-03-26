Чилаверт о слезах Винисиуса после слов о расизме: «Не будь пидором, футбол – для мужчин. Он первый, кто оскорбляет и атакует соперников»

Хосе Луис Чилаверт возмущен поведением Винисиуса Жуниора.

Вчера вингер « » не сдержал слез, говоря о расизме на пресс-конференции перед матчем между сборными и .

«Хлеба и зрелищ. Первый, кто оскорбляет и атакует соперников, – это он. Не будь пидором, футбол – для мужчин», – написал бывший вратарь сборной Парагвая под видео с пресс-конференции .