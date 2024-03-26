Чилаверт о слезах Винисиуса после слов о расизме: «Не будь пидором, футбол – для мужчин. Он первый, кто оскорбляет и атакует соперников»
Хосе Луис Чилаверт возмущен поведением Винисиуса Жуниора.
Вчера вингер «Реала» не сдержал слез, говоря о расизме на пресс-конференции перед матчем между сборными Испании и Бразилии.
«Хлеба и зрелищ. Первый, кто оскорбляет и атакует соперников, – это он. Не будь пидором, футбол – для мужчин», – написал бывший вратарь сборной Парагвая под видео с пресс-конференции Винисиуса.
Он не читает твои комментарии, да и другие тоже, с этого ресурса.
Ха-ха-ха.
Не удивляет деградация этой прекрасной сборной, если в капитанах ходит это ....
Спортс, вы для какой аудитории работаете? Вредители
Черная плакса задолбала свои сопли распускать.