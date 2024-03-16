Карло Анчелотти: «Винисиус – определяющий, ключевой игрок. Ему нужно чуть лучше контролировать себя под давлением. Он станет еще лучше»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Осасуна Ла Лига Браим Диас Андрей Лунин Винисиус Жуниор Арда Гюлер Футбол

Карло Анчелотти высказался о победе «Реала» и карточках Винисиуса Жуниора.

Лидер чемпионата Испании на выезде обыграл «Осасуну» (4:2) в 29-м туре. Форвард мадридцев сделал дубль и заработал пятую желтую карточку в сезоне из-за чего автоматически дисквалифицирован на один матч.

О 200 победах и матче

«Очень горжусь всеми победами. Мы играли хорошо и набрали 3 важных очка. Мы подошли к перерыву [на матчи сборных] лучше, чем когда-либо».

О карточках Винисиуса

«Он определяющий, ключевой игрок благодаря всему тому, что он привносит в игру. Сегодня он мог бы забить и больше. Он эффективен во всем.

На него оказывается большое давление, и ему нужно чуть лучше контролировать себя. Я не сказал ему ничего особенного, лишь то, что он провел выдающийся матч.

Сегодня он почти всегда делал верный выбор. Соперники вели себя справедливо по отношению к нему. Да, его били, но это было по-спортивному.

Винисиус станет еще лучше, потому что он серьезный, скромный и умный парень».

Об игре Лунина

«Мы обрели вратаря, который вселяет в команду уверенность. Посмотрим, как Куртуа и Милитао вернутся после двух очень серьезных травм. Мы не торопимся с ними».

О Браиме

«Он может очень хорошо закрывать сразу несколько позиций. Его мобильность многое дает нам и усложняет задачу для соперника».

Об ударе Гюлера в перекладину с центра поля

«Только большие таланты способны на это. И пусть он не забил, для нас это гол», – сказал главный тренер «Реала» Анчелотти.

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22 комментария
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Про вини хорошо сказал. Все по делу
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+26
Ответ Юрий Вепринцев
Про вини хорошо сказал. Все по делу
Да и Гюлера похвалил зачётно 👏👏👏
+25
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Винисиус играет классно, тут базару нет, но с этими эмоциями нужно что-то делать. А Гюлер мог выходить и раньше, счёт на табло позволял дать намного больше времени парню, но он красавчик, шансы использует на все 100.
+11
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+9
Ответ Юрий Вепринцев
Про вини хорошо сказал. Все по делу
И про Гюлера, кстати тоже..
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Жалко, что Гюлер не забил. Пора Анчи давать ему играть больше 5 минут.
+7
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+6
Вообще основная тройка в атаке должна быть Джуд Вини и Браим. Родриго совсем никакой. Пусть конкурируют с Гюлером и Хоселу за право первым выйти на замену. Может он рождён всё таки быть эдаким джокером со скамейки, а не полноценным игроком старта Мадрида
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Шикарный футболист с очень глупыми поступками. Вот это 🟨вообще была не нужна
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+3
Ответ Rishat Ganiev
Вообще основная тройка в атаке должна быть Джуд Вини и Браим. Родриго совсем никакой. Пусть конкурируют с Гюлером и Хоселу за право первым выйти на замену. Может он рождён всё таки быть эдаким джокером со скамейки, а не полноценным игроком старта Мадрида
Родриго совсем другой игрок, когда играет слева. Но в Реале есть игрок, который там играет еще лучше, может придет еще один, поэтому увы
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Такое ощущение что Винисиус застрял в подростковом возрасте в период ломки.
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Ну по факту да, Винисиус на хейтеров отвечает голами и победами, это главное
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Ответ Sergeant Squirting
Лунин в среднем стабильно пропускает двушку за матч, против Сити с таким вратарем вообще страшно выходить в ЛЧ. Думаю Анчелотти так сказал из-за этики, а про себя думает быстрее бы вернулся Куртуа на ворота.
Не мешало бы вам ознакомиться со статистикой Андрея Лунина в отсутствии Тибо Куртуа.
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Ответ oka79410
Комментарий удален пользователем
никогда яйцо не может стать великим!
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Вини просто сядет дальше под черепаху и все и так решится, а вот Лунину вторым номером оставаться нет смысла, он может играть первым в сильном клубе, например в МЮ
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Посмотрим на Лунина с Сити,если там не привезет себе,есть шанс в условном Ювентусе,Тотенхэме,Лейпциге,Ньюкасле стать основным ,по крайней мере будут брать его как основного,Винисиус топ игрок,у него есть харизма,яйца,чего не было у Неймара,хотя он талантливей.
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Как же Анчелотти шикарно формулирует свои мысли.
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Ответ oka79410
Комментарий удален пользователем
Роналду есть Роналду, он король Мадрида. Винисиусу не хватает самообладания, и не факт что оно у него появится.
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Комментарий удален пользователем
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