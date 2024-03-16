Карло Анчелотти: «Винисиус – определяющий, ключевой игрок. Ему нужно чуть лучше контролировать себя под давлением. Он станет еще лучше»

Карло Анчелотти высказался о победе «Реала» и карточках Винисиуса Жуниора.

Лидер чемпионата на выезде обыграл «Осасуну» (4:2) в 29-м туре. Форвард мадридцев сделал дубль и заработал пятую желтую карточку в сезоне из-за чего автоматически дисквалифицирован на один матч.

О 200 победах и матче



«Очень горжусь всеми победами. Мы играли хорошо и набрали 3 важных очка. Мы подошли к перерыву [на матчи сборных] лучше, чем когда-либо».

О карточках

«Он определяющий, ключевой игрок благодаря всему тому, что он привносит в игру. Сегодня он мог бы забить и больше. Он эффективен во всем.

На него оказывается большое давление, и ему нужно чуть лучше контролировать себя. Я не сказал ему ничего особенного, лишь то, что он провел выдающийся матч.

Сегодня он почти всегда делал верный выбор. Соперники вели себя справедливо по отношению к нему. Да, его били, но это было по-спортивному.

Винисиус станет еще лучше, потому что он серьезный, скромный и умный парень».

Об игре

«Мы обрели вратаря, который вселяет в команду уверенность. Посмотрим, как Куртуа и Милитао вернутся после двух очень серьезных травм. Мы не торопимся с ними».

О Браиме

«Он может очень хорошо закрывать сразу несколько позиций. Его мобильность многое дает нам и усложняет задачу для соперника».

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«Только большие таланты способны на это. И пусть он не забил, для нас это гол», – сказал главный тренер « » .