Карло Анчелотти: «Винисиус – определяющий, ключевой игрок. Ему нужно чуть лучше контролировать себя под давлением. Он станет еще лучше»
Карло Анчелотти высказался о победе «Реала» и карточках Винисиуса Жуниора.
Лидер чемпионата Испании на выезде обыграл «Осасуну» (4:2) в 29-м туре. Форвард мадридцев сделал дубль и заработал пятую желтую карточку в сезоне из-за чего автоматически дисквалифицирован на один матч.
О 200 победах и матче
«Очень горжусь всеми победами. Мы играли хорошо и набрали 3 важных очка. Мы подошли к перерыву [на матчи сборных] лучше, чем когда-либо».
О карточках Винисиуса
«Он определяющий, ключевой игрок благодаря всему тому, что он привносит в игру. Сегодня он мог бы забить и больше. Он эффективен во всем.
На него оказывается большое давление, и ему нужно чуть лучше контролировать себя. Я не сказал ему ничего особенного, лишь то, что он провел выдающийся матч.
Сегодня он почти всегда делал верный выбор. Соперники вели себя справедливо по отношению к нему. Да, его били, но это было по-спортивному.
Винисиус станет еще лучше, потому что он серьезный, скромный и умный парень».
Об игре Лунина
«Мы обрели вратаря, который вселяет в команду уверенность. Посмотрим, как Куртуа и Милитао вернутся после двух очень серьезных травм. Мы не торопимся с ними».
О Браиме
«Он может очень хорошо закрывать сразу несколько позиций. Его мобильность многое дает нам и усложняет задачу для соперника».
Об ударе Гюлера в перекладину с центра поля
«Только большие таланты способны на это. И пусть он не забил, для нас это гол», – сказал главный тренер «Реала» Анчелотти.