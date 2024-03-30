Чилаверт о Винисиусе: «Где был образцовый лидер, когда бразильская полиция до смерти избивала фанатов Аргентины? Когда они бьют тебя – все в порядке. Стоит проявить к ним неуважение – ревут»

Хосе Луис Чилаверт напомнил Винисиусу Жуниору об инциденте перед игрой Бразилии.

В ноябре 2023 года незадолго на начала матча – на одной из трибун «Мараканы» разгорелся конфликт. Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков. Столкновения продолжались около 15 минут.

«Когда бразильская полиция до смерти избивала фанатов Аргентины и «Бока Хуниорс», где был , образцовый бразильский лидер?

Они избивают детей, женщин, ветеранов. Когда они бьют тебя – все в порядке. Стоит тебе проявить к ним неуважение – они начинают реветь», – сказал бывший голкипер сборной Парагвая в эфире Splendid AM.

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