Чилаверт о Винисиусе: «Где был образцовый лидер, когда бразильская полиция до смерти избивала фанатов Аргентины? Когда они бьют тебя – все в порядке. Стоит проявить к ним неуважение – ревут»
Хосе Луис Чилаверт напомнил Винисиусу Жуниору об инциденте перед игрой Бразилии.
В ноябре 2023 года незадолго на начала матча Бразилия – Аргентина на одной из трибун «Мараканы» разгорелся конфликт. Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков. Столкновения продолжались около 15 минут.
«Когда бразильская полиция до смерти избивала фанатов Аргентины и «Бока Хуниорс», где был Винисиус, образцовый бразильский лидер?
Они избивают детей, женщин, ветеранов. Когда они бьют тебя – все в порядке. Стоит тебе проявить к ним неуважение – они начинают реветь», – сказал бывший голкипер сборной Парагвая в эфире Splendid AM.
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Этим хлюпикам этого не понять
Между прочим из бразильцев тогда только Маркиньос пытался остановить побоище, подойдя к трибунам, вместе с аргентинцами.
Всем остальным пох на это было, а один уродец ещё и обвинил их в трусости.
И на образец для подражания он вроде не претендует. Сказал правду, всего лишь.
Типичный демагогический прием: отравление источника.
Современные пилоты F1: "мой партнёр по команде сломал ногу в аварии, я два года прорабатываю эту ситуацию с психологом, есть надежда, что за несколько лет мы с этим справимся"
А сам кстати неоднократно подавал в суд на расистов 😁 вот такой круговорот
Глядишь и другие начнут говорить открыто, не боясь гонений о том же, что говорит Чилаверт.
Хосе мне Каневского напоминает, «только документы и только факты».