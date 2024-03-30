Чилаверт о Винисиусе: «Где был образцовый лидер, когда бразильская полиция до смерти избивала фанатов Аргентины? Когда они бьют тебя – все в порядке. Стоит проявить к ним неуважение – ревут»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Хосе Луис Чилаверт Винисиус Жуниор Футбол

Хосе Луис Чилаверт напомнил Винисиусу Жуниору об инциденте перед игрой Бразилии.

В ноябре 2023 года незадолго на начала матча БразилияАргентина на одной из трибун «Мараканы» разгорелся конфликт. Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков. Столкновения продолжались около 15 минут.

«Когда бразильская полиция до смерти избивала фанатов Аргентины и «Бока Хуниорс», где был Винисиус, образцовый бразильский лидер?

Они избивают детей, женщин, ветеранов. Когда они бьют тебя – все в порядке. Стоит тебе проявить к ним неуважение – они начинают реветь», – сказал бывший голкипер сборной Парагвая в эфире Splendid AM.

Бойня фанатов Аргентины с полицией и бразильцами: головы в крови, Мартинес лез в драку на трибуну, Месси уводил команду с поля

Материалы по теме

86 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Человерт, и игроки его поколения это люди другого формата, из другого теста.
Этим хлюпикам этого не понять
+209
-10
+199
А мне вот что вспомнилось: сюжет Василия Уткина про Чилаверта в ФК в конце девяностых. Назывался он "Повесть о настоящем Чилаверте"!
+130
-1
+129
Чилаверт тычет винисиуса мордой в факты. К такому этот клоун явно не готов.
+118
-11
+107
Ответ ARCAN
А мне вот что вспомнилось: сюжет Василия Уткина про Чилаверта в ФК в конце девяностых. Назывался он "Повесть о настоящем Чилаверте"!
не Неста красит Чилаверта, а Чилаверт Несту
+68
-1
+67
Чилаверт знает много языков, но сегодня он выбрал язык фактов!
+44
-1
+43
Ответ sports!
Прикольно, но кто видел игры Чиловерта, скажут , что сам он не был образцом для подражания))) Эпизод когда он плюнул в лицо Роберто Карлоса, это да, не по "пидорск й". А сам кстати неоднократно подавал в суд на расистов 😁 вот такой круговорот
сам он не был образцом для подражания - так он на это вроде и не претендует :)
+46
-8
+38
Это другое
+26
-2
+24
Ответ Иван Ларин
Это все конечно хорошо и замечательно, но у Чилаверта была кличка скотина, и это среди людей "другого формата" среди вообще не нежного Парагвая - это другая крайность, которая как и хлюпики тоже весьма сомнительна.
Впервые слышу чтоб у Чилаверта была такая кличка. Такое прозвище помню только у Эдмундо.
+24
-1
+23
Мощно Чилаверт клоуна приложил, вечно изображающего жертву. Хоть кто-то не побоялся.
Между прочим из бразильцев тогда только Маркиньос пытался остановить побоище, подойдя к трибунам, вместе с аргентинцами.
Всем остальным пох на это было, а один уродец ещё и обвинил их в трусости.
+23
-2
+21
Ответ sports!
Прикольно, но кто видел игры Чиловерта, скажут , что сам он не был образцом для подражания))) Эпизод когда он плюнул в лицо Роберто Карлоса, это да, не по "пидорск й". А сам кстати неоднократно подавал в суд на расистов 😁 вот такой круговорот
А где он сказал что он за расизм?
И на образец для подражания он вроде не претендует. Сказал правду, всего лишь.
Типичный демагогический прием: отравление источника.
+22
-3
+19
Вспомнилось почему-то про автогонки. Как-то Деймона Хилла спросили, как он смог заменить Сенну после его гибели, он ответил "это печально, но я вырос в семье автогонщиков, там несколько раз в год приходили новости, что погиб знакомый гонщик"
Современные пилоты F1: "мой партнёр по команде сломал ногу в аварии, я два года прорабатываю эту ситуацию с психологом, есть надежда, что за несколько лет мы с этим справимся"
+21
-2
+19
Похоже крутой дядька Чилаверт серьезно взялся за Винни, спуску не даст, видать достал его нытик капитально!✊
+28
-10
+18
Прикольно, но кто видел игры Чиловерта, скажут , что сам он не был образцом для подражания))) Эпизод когда он плюнул в лицо Роберто Карлоса, это да, не по "пидорск й".
А сам кстати неоднократно подавал в суд на расистов 😁 вот такой круговорот
+35
-19
+16
Защищать белых - это законно?
+13
0
+13
Чилаверт так жестко бьет фактами в лицо, что ответить не могут ни клоун, ни его персофаны
+17
-7
+10
Ответ Tigo_Volchara93
Человерт, и игроки его поколения это люди другого формата, из другого теста. Этим хлюпикам этого не понять
Это все конечно хорошо и замечательно, но у Чилаверта была кличка скотина, и это среди людей "другого формата" среди вообще не нежного Парагвая - это другая крайность, которая как и хлюпики тоже весьма сомнительна.
+19
-9
+10
бразильцы по своей природе нытики, симулянты, плаксы, помню как на своём чемпионате мира во время гимна игроки Бразилии массово плакали, потом тренер ис запретил это делать.
+8
-1
+7
Чего не хватает Винисиусу ,так это гусиной кожи ,как у Дзюбы
+10
-3
+7
Забавно, что никто даже ответить на эту базу не может ничего уже который день )
Глядишь и другие начнут говорить открыто, не боясь гонений о том же, что говорит Чилаверт.
+7
-1
+6
Как это связано не очень понятно
+14
-9
+5
Царь скорпионов суров, но справедлив )
+5
0
+5
Колоритный кипер был Чилаверт, артистичный, штрафные бить любил. Игита и Кампос плюс-минус в те же годы играли, тоже эксцентричные и интересные персонажи были. Эх, куда-то большая часть авантюризма из футбола выветрилась.
+6
-2
+4
И ещё один панч. Если Чил так дальше продолжит, он дыру в башке Вини пробьёт. Там и так пусто, но будет ещё и дырка.
Хосе мне Каневского напоминает, «только документы и только факты».
+5
-1
+4
Ответ alireal
Комментарий скрыт
Хаха, тяжёлый фрейд. Уже второй год не отпускает))
+5
-1
+4
Ответ f0rmoceft
Как это связано не очень понятно
А хейтеркам лишь инфо повод дай, там они особо разбираться и вникать не будут.
+6
-2
+4
"Что за чушь несет этот клоун? Они же избивали белых, а не черных!" - прокомментировал слова вратаря Винисиус.
+4
-1
+3
Ответ Pato07
> Типичный демагогический прием: отравление источника. ну да, куда ему до Чилаверта, который к тему расизма приплел избиение аргентинских фанатов. И кстати никто их там не убивал. Но это другое да, такая демагогия правильная, это понимать надо.
Это не демагогия. Винисиус изображает жертву людской злобы и несправедливости, плачет крокодиловыми слезами на пк (он такой чувствительный!), а сам поплевывает видя как избивают людей. Мало того, на поле он сам первый провоцирует и нападает, о чем тоже сказал Чилаверт. Очень удобно выделить расизм как главное зло, а в остальном творить что вздумается. Кстати, пафосная риторика Винисиуса выходит далеко за пределы расизма.
+6
-3
+3
Лучше ответ небывает, вечно обиженному бразилу.
+4
-1
+3
Что, Чиловерт внёс Винисиуса в свой чёрный список ?
+6
-3
+3
Чилаверт фигачит базу, жаль, Винисиус все равно не поймет
+3
-1
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий