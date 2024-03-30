«Карпин будет возглавлять сборную России дольше всех в истории. Его невозможно уволить, так как у него нет задач». Петржела о тренере

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Властимил Петржела Валерий Карпин Футбол

Властимил Петржела поделился мнением о будущем Валерия Карпина в сборной России.

«Думаю, с Карпиным продлят контракт. Валерий будет возглавлять сборную России дольше всех в истории.

Его невозможно уволить, так как перед ним нет стоят никакие задачи», – сказал бывший тренер «Зенита». 

Карпин продлит контракт с РФС на 2 года. Переговоры начнутся в ближайшее время («СЭ»)

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14 комментариев
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Мостовой, после того как Карпин наконец-то уйдет из сборной в 2034 году: "Я ждал этого 12 лет в Азкабане"
+32
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У самурая нет цели, есть только товарищеские матчи.
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Ответ Алексей Ненахов
Мостовой по проведению скорей Кароста, чем Сириус
Скорее Долорес Амбридж
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Jögel тоже сборную еще лет двадцать будет одевать.
+2
0
+2
Ответ krealpmoney
Мостовой, после того как Карпин наконец-то уйдет из сборной в 2034 году: "Я ждал этого 12 лет в Азкабане"
Мостовой по проведению скорей Кароста, чем Сириус
+1
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+1
Ответ Дима
Комментарий скрыт
Дай Палычу отдохнуть уже, какие цели должны быть к Ростова с их бюджетом? После зиней паузы они хлопнули двух претендентов на лидерство
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Валера может и будет долгое время тренером сборной, если шизоиды аля Терюшков не станут докапыаатся до слов Карпина
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Сб.России никогда не станет чемпионом!, - добавил по-привычке Власта
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Ответ Алексей Ненахов
Мостовой по проведению скорей Кароста, чем Сириус
А вообще Мостовой получается злодей, предлагает гонять полукровок, выступает за чистоту футбольного мира, где есть место только тренерам, игравшим в футбол на профессиональном уровне
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Ответ krealpmoney
А вообще Мостовой получается злодей, предлагает гонять полукровок, выступает за чистоту футбольного мира, где есть место только тренерам, игравшим в футбол на профессиональном уровне
Ну это имя нельзя называть....
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