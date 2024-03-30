«Карпин будет возглавлять сборную России дольше всех в истории. Его невозможно уволить, так как у него нет задач». Петржела о тренере
Властимил Петржела поделился мнением о будущем Валерия Карпина в сборной России.
«Думаю, с Карпиным продлят контракт. Валерий будет возглавлять сборную России дольше всех в истории.
Его невозможно уволить, так как перед ним нет стоят никакие задачи», – сказал бывший тренер «Зенита».
Карпин продлит контракт с РФС на 2 года. Переговоры начнутся в ближайшее время («СЭ»)