«Карпин будет возглавлять сборную России дольше всех в истории. Его невозможно уволить, так как у него нет задач». Петржела о тренере

Властимил Петржела поделился мнением о будущем Валерия Карпина в сборной России.

«Думаю, с Карпиным продлят контракт. Валерий будет возглавлять сборную России дольше всех в истории.

Его невозможно уволить, так как перед ним нет стоят никакие задачи», – сказал бывший тренер «Зенита».

Карпин продлит контракт с РФС на 2 года. Переговоры начнутся в ближайшее время («СЭ»)