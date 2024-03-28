Божович об Адвокате: «Вы видели, как его провожали в Петербурге? Не для всех такое сделают. Он это заслужил работой» 

Теги Зенит Ростов Дик Адвокат премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Миодраг Божович Футбол

Миодраг Божович высоко отозвался о Дике Адвокате и Валерии Карпине.

— Кого из тренеров, которые работали в России, вы уважаете больше всего?

Дика Адвоката.

— Почему?

— Великолепный специалист и человек. Вы видели, как его провожали в Петербурге? Не для всех такое сделают. И он это заслужил своей работой, результатом и отношением к городу и команде.

— А из российских тренеров?

Карпина. Без вопросов.

— С нами Валерий Георгиевич общается достаточно специфично. Какой у вас с ним опыт общения?

— У меня прекрасный опыт общения с Карпиным. Да, бывает, что он оказывает давление, но это не специально. Флеш‑интервью и послематчевые пресс‑конференции так проходят во многом из‑за прилива адреналина. После игры очень трудно сделать быстрые и верные выводы. 

Их можно озвучить уже после того, как рассмотрены все материалы и проведена теория, — сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

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10 комментариев
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С "маленьким генералом" Зенит действительно достиг самых больших достижений. Так что любовь петербуржцев к Адвокату полностью заслужена им.
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Да, видел. До сих пор иногда пересматриваю этот сериал
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Вообщем, Божович хочет вернуться и расширить список своих команд в РПЛ
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Его вклад в истории клуба огромен.
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Ответ Иван Корзун
Комментарий скрыт
Сборная Адвоката была пожалуй сильнейшей в этом столетии, но самой невезучей, какая то ска сглазила.
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Адвокат очень вовремя заскочил в Зенит. Была уже команда из местных ребят, плюс парочку добавили и вперёд. Очень быстро выдал блестящий результат.
Самые искренние и сильные эмоции у меня были, когда брали золото в чемпионате России в матче с неуступчивым Сатурном, победу над Баварией и в финале Кубка УЕФА. Я был сильно моложе, и было очень круто. Помню, как весь город был на улицах. Это надо было видеть.
Так, что Адвокату и ребятам за все спасибо, однозначно!
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Ответ Иван Корзун
Комментарий скрыт
Да, аж 7 клубов РПЛ он тренировал, посчитал, офигеть - Амкар, Локо, Динамо, Москва, Ростов, Арсенал, Крылышки
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