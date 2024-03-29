Колосков за продление контракта с Карпиным: «При нем футболисты сборной играют раскрепощенно. Команда строится на перспективу» 

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Вячеслав Колосков Футбол

Вячеслав Колосков высказался за продление контракта с Валерием Карпиным.

«Карпин неплохо справляется с обязанностями главного тренера сборной. Если все стороны не против, то контракт надо проделывать. Сейчас команда строится на перспективу.

Карпин уже наметил какой-то вектор развития — в команду приглашаются молодые игроки. В целом при нем футболисты сборной играют раскрепощенно», — сказал почетный президент РФС.

Карпин продлит контракт с РФС на 2 года. Переговоры начнутся в ближайшее время («СЭ»)

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11 комментариев
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Чего б им не играть раскрепощенно, если турнирных задач никаких не стоит и ещё долго стоять не будет? Да и соперники все слабые или совсем слабые.
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При всей моей симпатии к Карпину, сборная играет раскрепощенно не только и не столько потому, что он руля. Скорее, дело в том, что ничего не стоит на кону.
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Правда, перспектива у сборной как в анекдоте про Шарика и перспективы
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Ответ Ебздрогыч
Правда, перспектива у сборной как в анекдоте про Шарика и перспективы
Не грех напомнить:

В одном загнивающем колхозе собрались животные на скотном дворе чтобы обсудить свою печальную судьбу. Сперва слово взяли коровы:
- Уходить отсюда надо, пока целы. Крыша у коровника худая, дождём так и заливает!
Им вторили лошади:
- Корма нормального нет, солома вся cгнила! Невозможно так дальше жить, сматываться нужно!
Следом загалдели и все остальные животные:
- Да-да, уходим, сколько можно терпеть?!
Ну, собрались все, значит, и пошли. Один только пёс Шарик остался сидеть на месте. У него все спрашивают:
- А ты чего сидишь? Пошли с нами!
Шарик им в ответ:
- Да нет, я не пойду, у меня тут перспектива есть!
Животные наперебой:
- Какая ещё перспектива??? Ничего здесь нет! Заболеешь и помрёшь... или с голоду сдохнешь!
Шарик упрямо:
- Не пойду, сказал же, у меня тут перспектива есть! Я тут слышал как председатель агроному говорил: «...если так дела и дальше пойдут, то всю зиму у Шарика #&% сосать будем...»
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Матч с Сербией ждал с нетерпением и волнением. Праздник удался. Только даже ради этого сборная нужна. Жаль, с Парагваем не получилось сыграть.
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>Если все стороны не против, то контракт надо проделывать.

Что-что надо делать с контрактом? Вы бы хоть проверяли перед публикацией.

п.с. А-а-а, источник - РБ Спорт, и в исходной статье так и написано, сюда просто скопировали. Всё понятно. Уровень держат.
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- какие ваши перспективы, Киса? - спросил Остап
- ммммм, эээээ….
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Ответ interested
Фейковый матч: "праздник" испортил судья.
Праздник подпортил Гайич.
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