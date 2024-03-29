Колосков за продление контракта с Карпиным: «При нем футболисты сборной играют раскрепощенно. Команда строится на перспективу» 

Вячеслав Колосков высказался за продление контракта с Валерием Карпиным.

« неплохо справляется с обязанностями главного тренера сборной. Если все стороны не против, то контракт надо проделывать. Сейчас команда строится на перспективу.

Карпин уже наметил какой-то вектор развития — в команду приглашаются молодые игроки. В целом при нем футболисты сборной играют раскрепощенно», — сказал почетный президент .

Карпин продлит контракт с РФС на 2 года. Переговоры начнутся в ближайшее время («СЭ»)