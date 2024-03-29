«Только Семак мог бы заменить Карпина в сборной России. Сейчас можно безболезненно совмещать, официальных соревнований нет». Кечинов о тренерах

Теги Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Валерий Кечинов Чемпионат.com Футбол

Валерий Кечинов видит Сергея Семака в качестве главного тренера сборной России.

«Я думаю, что в данный момент совмещение постов Карпиным в сборной России и «Ростове» правильно.

Сейчас нет официальных международных соревнований – и поэтому нет надобности сконцентрироваться только на работе в клубе. Сейчас можно совмещать, и это проходит абсолютно безболезненно.

При этом мне кажется, что в данный момент только Семак мог бы заменить Карпина на посту тренера сборной России. Других достойных кандидатов не вижу», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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14 комментариев
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В нынешней ситуации Карпина в сборной может заменить кто-угодно.
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Семаку неуютно будет без бразилов.
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Смешная шутка. Семак без админресурса тут же провалится.
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Вот смешные, сейчас кто угодно может заместить в товарищеских играх, с непонятными сборными. И я могу.. )
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Семак вообще не тренер
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А Семаку это нужно? Вряд ли. Сам не пойдёт.
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Ответ Роман
Семак если возглавит сборную, то и так не слишком популярная на данный момент в стране на уровне сборных команда, потеряет ещё больше болельщиков, терпеть не могу этого манекена
Сборная Семака: о Боже, какой-то там Роман перестал смотреть наши матчи, все, больше нет смысла в существовании!

p.s. да всем нас рать на тебя и твое мнение, как и любого другого, ты этого не заметил еще в силу возраста или интеллекта?
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Ответ MAXIMum1
А Семаку это нужно? Вряд ли. Сам не пойдёт.
Семак не раз говорил, что сборные это другое и он об этом не думает. У меня есть мысль, что после столетия клуба он попробует найти клуб в топ-5 чемпионатов
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