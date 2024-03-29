«Только Семак мог бы заменить Карпина в сборной России. Сейчас можно безболезненно совмещать, официальных соревнований нет». Кечинов о тренерах

Валерий Кечинов видит Сергея Семака в качестве главного тренера сборной России.

«Я думаю, что в данный момент совмещение постов Карпиным в сборной России и « » правильно.

Сейчас нет официальных международных соревнований – и поэтому нет надобности сконцентрироваться только на работе в клубе. Сейчас можно совмещать, и это проходит абсолютно безболезненно.

При этом мне кажется, что в данный момент только мог бы заменить на посту тренера сборной России. Других достойных кандидатов не вижу», – сказал бывший полузащитник «Спартака».