«Только Семак мог бы заменить Карпина в сборной России. Сейчас можно безболезненно совмещать, официальных соревнований нет». Кечинов о тренерах
Валерий Кечинов видит Сергея Семака в качестве главного тренера сборной России.
«Я думаю, что в данный момент совмещение постов Карпиным в сборной России и «Ростове» правильно.
Сейчас нет официальных международных соревнований – и поэтому нет надобности сконцентрироваться только на работе в клубе. Сейчас можно совмещать, и это проходит абсолютно безболезненно.
При этом мне кажется, что в данный момент только Семак мог бы заменить Карпина на посту тренера сборной России. Других достойных кандидатов не вижу», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
p.s. да всем нас рать на тебя и твое мнение, как и любого другого, ты этого не заметил еще в силу возраста или интеллекта?