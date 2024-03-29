Ачерби о скандале с Жезусом: «Я не расист. Оскорбления остаются на поле, иначе осуждать надо было бы все, включая реплики о сербах, итальянцах, матерях»

Теги Интер серия А Италия Наполи Джордж Веа Франческо Ачерби Жуан Жезус Здоровье дискриминация Футбол

Франческо Ачерби высказался об обвинениях в расизме.

После матча «Наполи» с «Интером» Жуан Жезус обвинил защитника «нерадзурри» в использовании расистских выражений. Во вторник спортивный судья постановил, что вина итальянца не доказана.

«Это не борьба с расизмом, на поле не было расизма, и я не расист: моим кумиром был Джордж Веа. Когда у меня обнаружили опухоль, он неожиданно позвонил мне, что очень радует меня до сих пор.

Что это, если не борьба с расизмом? Унижение и уничтожение человека, угрозы его семье, но за что? За то, что случилось на поле и не имеет никакого отношения к расизму.

Расизм, к сожалению, серьезная вещь, а не предполагаемое оскорбление. Происходящее на поле не должно быть слышно, но можно услышать всякое, даже если снимают сорок телекамер.

Если бы арбитру пришлось записывать все, что он слышит, он бы бегал с рюкзаком. Но это остается на поле, иначе осуждать надо было бы все, включая оскорбления в адрес сербов, итальянцев, матерей», – сказал Ачерби в интервью Corriere della Sera. 

В 2013 году у футболиста был диагностирован рак яичек. К 2014-му ему удалось победить болезнь.

Ачерби заявил, что использовал слово «черный» в отношении Жезуса, но не в уничижительном смысле

Ачерби оправдан по делу о расизме в отношении Жезуса – доказательств не нашли. Отстранения не будет

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28 комментариев
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Кстати, об оскорблении матери на поле почему шум не поднимают?
Для меня, оскорбление матери в 100 раз сжече, чем назвать негра негром
+86
-11
+75
Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
Кстати, об оскорблении матери на поле почему шум не поднимают? Для меня, оскорбление матери в 100 раз сжече, чем назвать негра негром
Оба оскорбления недопустимы. Как можно ругать за то, на что не можешь повлиять, родителей как и цвет кожи не выбирают
+27
-7
+20
Все верно. Просто некоторым понравилось по любому поводу эксплуатировать цвет своей кожи.
+14
-7
+7
Опенду за слова о матери Карвахаля надо по хорошему дисквалифицировать
+9
-4
+5
Ответ d.xoxlov
Ну точно, расизм в виде обзываний – он только на трибуне расизм. "Юриспруденция от нероадзурри", пора издавать, наверно)
Да, так и есть. На поле миллион взаимных оскорблений по всем признакам, которые можно придумать. Но в этом и смысл, что это должно оставаться на поле.
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Ответ olander
В словосочетании «ётм!» речь не идет о матери. Это просто набор букв, звуков. Как ЦСКА, МК и тд
Ну ты скажи так людям, попробуй
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Ответ d.xoxlov
А на стадионе почему оставаться не должно? Или трибуны в происходящем не участвуют? Или участвуют, но с ущемлением в правах?
Это типа, нам с трибун можно, а вам на поле ни-ни. Юриспруденция от горбатых. Том I.
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Ответ d.xoxlov
Что-то когда в кубке с "Юве" два года назад Лукаку ниггером называли, никаких разглагольствований не было и близко. То, что чёрные возомнили, что они не чёрные – это, конечно, смешно, но и варежку свою по случаю прикрывать и разевать – тоже такое себе.
Так его на поле назвали, или всё же с трибун? Прочувствуй разницу.
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Ответ mqh9pzrxgf
Оба оскорбления недопустимы. Как можно ругать за то, на что не можешь повлиять, родителей как и цвет кожи не выбирают
Оскорбление матери жёстче чем сказать негру негр. Это очевидно.
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Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
Кстати, об оскорблении матери на поле почему шум не поднимают? Для меня, оскорбление матери в 100 раз сжече, чем назвать негра негром
Наверное потому что вы белый ? :)
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Ответ mqh9pzrxgf
Оба оскорбления недопустимы. Как можно ругать за то, на что не можешь повлиять, родителей как и цвет кожи не выбирают
Верно. Выбирают своё поведение, поэтому Винисиуса справедливо оскорбляют за то поведение, которое он сам для себя выбрал
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Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
И слава богу что не афро, мой народ несколько раз пытались стереть с лица земли, но не получалось. И я и мои земляки не ноем, чтобы нам давали какие то привелегии и тд, мы живём в таком же темпе и условиях как и другие.
Что за народ?
Расизм это не про стереть с лица земли, это про то что черных не считали за людей, типо идет человек по улице и ты относишься к нему как к собаке
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Ответ vaniaEee
Что за народ? Расизм это не про стереть с лица земли, это про то что черных не считали за людей, типо идет человек по улице и ты относишься к нему как к собаке
К собаке лучше относились😂
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Ответ Eledsul1
По какому любому? Когда жалуются на расизм - повод всегда один, что человека обзывают либо обезьяной, черным, ниггером, словом которое по смыслу очень сильно отличается от просто негра. Неужели это так сложно - не оскорблять человека ни по признаку, ни просто так?
Комментарий удален модератором
Ответ vaniaEee
Ахахаха Ну кто таких плюсует? Где логика? Ты не афро, ты этого не поймёшь Пройди мимо и всё Мать это святое
И слава богу что не афро, мой народ несколько раз пытались стереть с лица земли, но не получалось. И я и мои земляки не ноем, чтобы нам давали какие то привелегии и тд, мы живём в таком же темпе и условиях как и другие.
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Ответ d.xoxlov
Что-то когда в кубке с "Юве" два года назад Лукаку ниггером называли, никаких разглагольствований не было и близко. То, что чёрные возомнили, что они не чёрные – это, конечно, смешно, но и варежку свою по случаю прикрывать и разевать – тоже такое себе.
Лукаку вроде как раз из адекватных книгг, которые понимают, что такие обзывания не страшнее других, поэтому не ноет )
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Ответ Hi Hi
Опенду за слова о матери Карвахаля надо по хорошему дисквалифицировать
Карвахаль за грубую и грязную игру в первом матче с РБ по хорошем должен был штук 5 жёлтых получать !
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Это типа или расизм и там и там, или нигде не расизм. Если вдруг не дошло с первого раза.
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Тема про расистов надоело. 😡 😡😡😡
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