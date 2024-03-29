Ачерби о скандале с Жезусом: «Я не расист. Оскорбления остаются на поле, иначе осуждать надо было бы все, включая реплики о сербах, итальянцах, матерях»

Франческо Ачерби высказался об обвинениях в расизме.

После матча « » с « » обвинил защитника «нерадзурри» в использовании расистских выражений. Во вторник спортивный судья постановил, что вина итальянца не доказана.

«Это не борьба с расизмом, на поле не было расизма, и я не расист: моим кумиром был . Когда у меня обнаружили опухоль, он неожиданно позвонил мне, что очень радует меня до сих пор.

Что это, если не борьба с расизмом? Унижение и уничтожение человека, угрозы его семье, но за что? За то, что случилось на поле и не имеет никакого отношения к расизму.

Расизм, к сожалению, серьезная вещь, а не предполагаемое оскорбление. Происходящее на поле не должно быть слышно, но можно услышать всякое, даже если снимают сорок телекамер.

Если бы арбитру пришлось записывать все, что он слышит, он бы бегал с рюкзаком. Но это остается на поле, иначе осуждать надо было бы все, включая оскорбления в адрес сербов, итальянцев, матерей», – сказал Ачерби в интервью Corriere della Sera.

В 2013 году у футболиста был диагностирован рак яичек. К 2014-му ему удалось победить болезнь.

Ачерби заявил, что использовал слово «черный» в отношении Жезуса, но не в уничижительном смысле

Ачерби оправдан по делу о расизме в отношении Жезуса – доказательств не нашли. Отстранения не будет