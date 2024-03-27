Жуан Жезус о том, что Ачерби не дисквалифицировали: «Не понимаю, как фраза «отвали, черный, ты ниггер» может быть оскорбительной, но не дискриминационной»

Жуан Жезус высказался о том, что Франческо Ачерби избежал дисквалификации.

После матча «Наполи» с « » обвинил защитника миланцев в использовании расистских оскорблений. Спортивный судья постановил, что вина итальянца не доказана.

«Я несколько раз с большим сожалением читал решение, в котором спортивный судья посчитал, что нет никаких доказательств того, что я стал жертвой расистских оскорблений во время матча « – «Наполи».

Это решение, которое я, хотя и уважаю, но мне трудно его понять, и оно вызывает у меня огромную горечь.

Вероятно, после этого решения те, кто оказался в моей ситуации, будут действовать совсем по-другому, чтобы защитить себя и попытаться положить конец расизму.

Я не чувствую себя защищенным из-за этого решения, которое соотносится между необходимостью признать, что «доказательства правонарушения были получены», и утверждением об отсутствии уверенности в его дискриминационном характере.

Я не понимаю, как фраза «отвали, черный, ты просто ниггер» может быть оскорбительной, но не дискриминационной.

Я не ожидал такого финала, но надеюсь, что я ошибаюсь насчет этого, поскольку это может создать серьезный прецедент, который впоследствии оправдает определенное поведение», – сказал футболист « » Жуан Жезус.