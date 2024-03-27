Жуан Жезус о том, что Ачерби не дисквалифицировали: «Не понимаю, как фраза «отвали, черный, ты ниггер» может быть оскорбительной, но не дискриминационной»
Жуан Жезус высказался о том, что Франческо Ачерби избежал дисквалификации.
После матча «Наполи» с «Интером» Жуан Жезус обвинил защитника миланцев в использовании расистских оскорблений. Спортивный судья постановил, что вина итальянца не доказана.
«Я несколько раз с большим сожалением читал решение, в котором спортивный судья посчитал, что нет никаких доказательств того, что я стал жертвой расистских оскорблений во время матча «Интер» – «Наполи».
Это решение, которое я, хотя и уважаю, но мне трудно его понять, и оно вызывает у меня огромную горечь.
Вероятно, после этого решения те, кто оказался в моей ситуации, будут действовать совсем по-другому, чтобы защитить себя и попытаться положить конец расизму.
Я не чувствую себя защищенным из-за этого решения, которое соотносится между необходимостью признать, что «доказательства правонарушения были получены», и утверждением об отсутствии уверенности в его дискриминационном характере.
Я не понимаю, как фраза «отвали, черный, ты просто ниггер» может быть оскорбительной, но не дискриминационной.
Я не ожидал такого финала, но надеюсь, что я ошибаюсь насчет этого, поскольку это может создать серьезный прецедент, который впоследствии оправдает определенное поведение», – сказал футболист «Наполи» Жуан Жезус.
Вы слышали ? Он назвал меня меня черным и Н-И-Г-Е-Р-О-М..
Нет, вы слышали? Я черный и я нигер, и я оскорблен
20.03 Я советую молодежи быть сильными духом – к сожалению, акты расизма случаются постоянно. Нужно быть сильным и никого не слушать», – сказал Жезус.
27.03 Я не чувствую себя защищенным из-за этого решения
И тут я начинаю на весь мир орать что ты назвал меня тупым и русским. Пофиг, что помирились и ты имел в виду не то. Но ты имел в виду то, что я сказал.
Это, блин, самоуничижение, самостоятельное
– Но ты черный. И ты урод.
– Но ведь считать черных уродами - это расизм!
– Нет-нет-нет, где ты здесь увидел расизм? Ты ведь черный, мало кто сможет это отрицать, да к тому же урод. Он не считает всех черных уродами, он считает уродом конкретно тебя (с)
Помирились, отбили пятбни, а после игры выяснилось....
Блин, как маленькие дети: травят не тех, кто жиробас, иной национальности или очкарик, а того, кто стесняется быть таким.
А тут сам признал по сути.
Заиграли бы эпизод и фиг с ним.