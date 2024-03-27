Жуан Жезус о том, что Ачерби не дисквалифицировали: «Не понимаю, как фраза «отвали, черный, ты ниггер» может быть оскорбительной, но не дискриминационной»

Теги Интер серия А Италия Наполи Франческо Ачерби Жуан Жезус расизм дискриминация Футбол

Жуан Жезус высказался о том, что Франческо Ачерби избежал дисквалификации.

После матча «Наполи» с «Интером» Жуан Жезус обвинил защитника миланцев в использовании расистских оскорблений. Спортивный судья постановил, что вина итальянца не доказана.

«Я несколько раз с большим сожалением читал решение, в котором спортивный судья посчитал, что нет никаких доказательств того, что я стал жертвой расистских оскорблений во время матча «Интер» – «Наполи».

Это решение, которое я, хотя и уважаю, но мне трудно его понять, и оно вызывает у меня огромную горечь.

Вероятно, после этого решения те, кто оказался в моей ситуации, будут действовать совсем по-другому, чтобы защитить себя и попытаться положить конец расизму.

Я не чувствую себя защищенным из-за этого решения, которое соотносится между необходимостью признать, что «доказательства правонарушения были получены», и утверждением об отсутствии уверенности в его дискриминационном характере.

Я не понимаю, как фраза «отвали, черный, ты просто ниггер» может быть оскорбительной, но не дискриминационной.

Я не ожидал такого финала, но надеюсь, что я ошибаюсь насчет этого, поскольку это может создать серьезный прецедент, который впоследствии оправдает определенное поведение», – сказал футболист «Наполи» Жуан Жезус.

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42 комментария
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- Он называет меня чёрным уродом, тренер! Это расизм! - Но ты чёрный. И ты урод, Эрни. Это факты. - Но ведь считать чёрных уродами - это расизм! - Нет-нет-нет, где ты здесь увидел расизм? Ты ведь чёрный, мало кто сможет это отрицать, да к тому же урод. Он не считает ВСЕХ чёрных уродами, он считает уродом конкретно ТЕБЯ. "Джентельмены", 2020.
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Ты просто не понимаешь новую версию евро-толерантности.
+14
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+12
мне лично кажется что черные куда больше расисты, чем белые!!!!
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+9
На самом деле самое улетнле привлечение внимания к своему цвету кожи.
Вы слышали ? Он назвал меня меня черным и Н-И-Г-Е-Р-О-М..
Нет, вы слышали? Я черный и я нигер, и я оскорблен
+20
-12
+8
18.03 В послематчевом интервью Жезус сказал: «Ачерби, хороший парень, сказал несколько неприятных вещей. Он немного перегнул палку, но извинился, потому что понял, что переборщил. Это произошло на поле и останется там».

20.03 Я советую молодежи быть сильными духом – к сожалению, акты расизма случаются постоянно. Нужно быть сильным и никого не слушать», – сказал Жезус.

27.03 Я не чувствую себя защищенным из-за этого решения
+8
0
+8
Потому что ты туповат, Жуан Жезус. Потому что оскорбление само по себе не обязательно свидетельствует о расизме. Потому что вообще трудно связать слова на поле в пылу борьбы с таким последовательным и обдуманным явлением как дискриминация
+15
-7
+8
В этой фразе из оскорбительного только "отвали", остальное правда
+10
-3
+7
Ответ seppblatter@mail.ru
Если слово оскорбительное, то оно должно быть для всех оскорбительное. Н-ворд таким не является, потому что черные называют так друг друга и не оскорбляются.
чел мы не в сшп пиши ниггер
+5
0
+5
Ответ Айрат Ситдиков
забавно, что многие авторы подобных комментариях не видят расизма в такого рода высказываниях, а когда про русских говорят что-то не так, то сразу все обижаются и всех русофобами называют) забавно
А в этом нет расизма. Признание, что в мире есть разные расы не есть расизм. Он же не сказал -Черных нужно уничтожить или что они хуже белых, или желтых и тд
+4
0
+4
Ответ Айрат Ситдиков
забавно, что многие авторы подобных комментариях не видят расизма в такого рода высказываниях, а когда про русских говорят что-то не так, то сразу все обижаются и всех русофобами называют) забавно
Что забавно? Например ты меня назвал глупым русским. Слово за слово, да, ладно, помирились.
И тут я начинаю на весь мир орать что ты назвал меня тупым и русским. Пофиг, что помирились и ты имел в виду не то. Но ты имел в виду то, что я сказал.
Это, блин, самоуничижение, самостоятельное
+7
-3
+4
Если слово оскорбительное, то оно должно быть для всех оскорбительное. Н-ворд таким не является, потому что черные называют так друг друга и не оскорбляются.
+5
-2
+3
Объявился оруженосец Винисиуса
+7
-4
+3
И ведь наверняка Жезус эту фразу выдумал из головы, чтобы набросить.
+2
0
+2
но ты черный и ты ниггер, жуан
+3
-1
+2
– Он называет меня черным уродом, Тренер! Это расизм!
– Но ты черный. И ты урод.
– Но ведь считать черных уродами - это расизм!
– Нет-нет-нет, где ты здесь увидел расизм? Ты ведь черный, мало кто сможет это отрицать, да к тому же урод. Он не считает всех черных уродами, он считает уродом конкретно тебя (с)
+2
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+2
Ответ Emil_2
мне лично кажется что черные куда больше расисты, чем белые!!!!
Это уже не кажется, а реальность.
+1
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+1
Ответ Айрат Ситдиков
забавно, что многие авторы подобных комментариях не видят расизма в такого рода высказываниях, а когда про русских говорят что-то не так, то сразу все обижаются и всех русофобами называют) забавно
Откройте и прочитайте термин расизма
+1
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Странный парень, сказали же отвали)
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И я в банчелло снова походу) всем приятных выходных 😁🤗
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Единственный раз реальный расизм был на поле и тот прошляпили и не наказали.
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А я понимаю.
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Ну так ты ж не отвалил, поэтому и не дискриминационная.)
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Это он просто не поклонник фильма "Джентльмены") Там в одной из сцен все прекрасно объясняется)
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Ты вообще конкретно не понимающий. Как хорошо, что от тебя избавились. Чилаверт великолепно охарактеризовал подобных тебе.
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уроки лингвистики подвезли
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Ачерби просто ее сказал без нацистского акцента… и уважительно.
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Ответ Beasty Boy
А в этом нет расизма. Признание, что в мире есть разные расы не есть расизм. Он же не сказал -Черных нужно уничтожить или что они хуже белых, или желтых и тд
ну это все вопрос трактовки, плюс смысла долго расписывать в комментах на спортсе такое себе, все равно потрут комментарий.
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Ответ ten Hag
В данном контексте он упомянул его цветность, будто это является недостатком Т.е они что-то не поделили, и Ачерби вместо «отвали мдак» говорит ему: отвали, черный и т.д
Ну назвал негро, ок
Помирились, отбили пятбни, а после игры выяснилось....
Блин, как маленькие дети: травят не тех, кто жиробас, иной национальности или очкарик, а того, кто стесняется быть таким.
А тут сам признал по сути.
Заиграли бы эпизод и фиг с ним.
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Интересно, какая была бы реакция Жезуса, если бы Ачерби сказал ему тоже, что и Матерации Зидану в свое время?
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Но ты черный. И ты урод. Это никак не связано.
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