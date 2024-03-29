Ачерби о том, что его не наказали за слова в адрес Жезуса: «Люди реагировали так, как будто меня освободили после 10 лет тюрьмы. Я замечал ярость по отношению к себе, будто я кого-то убил»

Теги Интер серия А Италия Наполи Франческо Ачерби Жуан Жезус дискриминация Футбол

Франческо Ачерби высказался о расистском скандале.

После матча «Наполи» с «Интером» Жуан Жезус обвинил защитника «нерадзурри» в использовании расистских слов. Во вторник спортивный судья постановил, что вина итальянца не доказана.

«Мне грустно: это дело, в котором мы все проиграли. Когда меня оправдали, я увидел, что люди реагируют так, как будто меня освободили после десяти лет тюремного заключения. Очень рад выйти из такой ситуации, это были очень тяжелые дни.

Теперь, когда есть вердикт, я хотел бы высказать свое мнение. Я абсолютно ничего не имею против Жуана Жезуса, на самом деле все наоборот, потому что мне тоже его очень жаль. Но нельзя называть человека расистом за неправильно понятое слово в самый разгар игры. И нельзя продолжать это делать даже после того, как меня оправдали.

Мне грустно из-за всей сложившейся ситуации, из-за того, как все начали нас обвинять, ничего не зная. Даже после оправдательного приговора я замечал сильную ярость по отношению к себе, как будто я кого-то убил», – сказал Ачерби в интервью Corriere della Sera. 

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4 комментария
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Назвал черного черным, все по факту - добавил Ачерби
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Ачерби красава. Не прогибайся под ними. Джесус терпило.
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Ачерби лучший, какао-бобам веры нет.
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