Министр спорта Италии о том, что Ачерби оправдали по делу о расизме: «Франческо в мире со своей совестью, надеюсь. Для решения проблемы нужны коллективные усилия, футбол нуждается в гармонии»

Теги Интер серия А Италия Наполи Франческо Ачерби Жуан Жезус Политика дискриминация Футбол

Министр спорта Италии высказался о вердикте по делу Франческо Ачерби.

После матча «Наполи» с «Интером» Жуан Жезус обвинил защитника «нерадзурри» в использовании расистских слов. Во вторник спортивный судья постановил, что вина итальянца не доказана.

«Надеюсь, что те, кто выносил решение, располагали всей необходимой информацией для этого, и что Ачерби находится в мире со своей совестью.

Я понимаю огорчение Жуана Жезуса, но я считаю, что для решения проблемы необходимы коллективные усилия, мы не сможем бороться с ней, если будем разобщены. Мы должны быть едины.

Футбол – это система, которая нуждается в гармонии, даже когда мнения не совпадают. Если не будет общих интересов, вся система потерпит крах», – сказал Андреа Абоди в интервью La Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ало, человек оправдан. Какие еще проблемы нужны?
+8
0
+8
Ответ madaev
Какой к черту проблемы?
оборзевших чернокожих
+8
-1
+7
Какой к черту проблемы?
+5
-1
+4
Раньше эти колективные усилия назывались куклус кланами и проблем с неграми дейтсвительно не было.
+4
0
+4
Если не доказана вина. наверное не стоит напирать так на игрока?

Или все будут голословно обвинять, основываясь на словах человека, который мог банально придумать сказочку?

Этому министру на пенсию пора уже.
+3
0
+3
да давайте продолжать раскачивать эту лодку, глядишь в раздевалке Интера начнутся терки и команда начнет всем подряд проигрывать
+1
0
+1
Ответ Jan Paskel
оборзевших чернокожих
Говоришь как белый господин
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий