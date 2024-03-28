Министр спорта Италии о том, что Ачерби оправдали по делу о расизме: «Франческо в мире со своей совестью, надеюсь. Для решения проблемы нужны коллективные усилия, футбол нуждается в гармонии»
Министр спорта Италии высказался о вердикте по делу Франческо Ачерби.
После матча «Наполи» с «Интером» Жуан Жезус обвинил защитника «нерадзурри» в использовании расистских слов. Во вторник спортивный судья постановил, что вина итальянца не доказана.
«Надеюсь, что те, кто выносил решение, располагали всей необходимой информацией для этого, и что Ачерби находится в мире со своей совестью.
Я понимаю огорчение Жуана Жезуса, но я считаю, что для решения проблемы необходимы коллективные усилия, мы не сможем бороться с ней, если будем разобщены. Мы должны быть едины.
Футбол – это система, которая нуждается в гармонии, даже когда мнения не совпадают. Если не будет общих интересов, вся система потерпит крах», – сказал Андреа Абоди в интервью La Gazzetta dello Sport.
Или все будут голословно обвинять, основываясь на словах человека, который мог банально придумать сказочку?
Этому министру на пенсию пора уже.