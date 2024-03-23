Ачерби заявил, что использовал слово «черный» в отношении Жезуса, но не в уничижительном смысле

Теги Интер серия А Италия Наполи Франческо Ачерби Жуан Жезус дискриминация Футбол

Франческо Ачерби заявил, что не оскорблял Жуана Жезуса на расовой почве.

Ранее 36-летнего футболиста исключили из заявки сборной Италии на ближайшие матчи из-за того, что он, вероятно, назвал выступающего за «Наполи» Жуана Жезуса «ниггером» в матче Серии А. Впоследствии Ачерби заявил, что «не говорил расистских слов» в отношении Жезуса, однако защитник «Наполи» утверждает обратное.

Оба игрока дали показания прокурору Итальянской федерации футбола (FIGC). Calciomercato и Corriere della Sera сообщают, что Ачерби признал, что использовал слово «черный», но не в уничижительном смысле.

FIGC не смогла найти аудиозаписей разговора между футболистами. Если федерация установит, что Ачерби нарушил статью 28 кодекса спортивного правосудия, ему может грозить дисквалификация примерно на 10 матчей.

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37 комментариев
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— Он назвал меня "черный урод".
— Да назвал...
— Это расизм, так нельзя!
— Но ты черный и ты урод, Эрни - это факты. (c)
+41
-5
+36
Вопрос. Если бы Жезус в ходе этого конфликта назвал Ачерби белым, считалось бы это расизмом?
+45
-13
+32
Скоро придётся говорить картина "Афроамериканский квадрат" Малевича.
+7
0
+7
Ответ Леопардер
Вопрос. Если бы Жезус в ходе этого конфликта назвал Ачерби белым, считалось бы это расизмом?
Ну вы же понимаете, стрелочка не поворачивается
+11
-5
+6
Констатировал факт
+8
-4
+4
А какой он? Белый?
+8
-4
+4
Является ли расизмом такая страна как Нигер.
+4
0
+4
Негры устроили в Европе апартеид.
+6
-3
+3
Ответ Леопардер
Ну если стрелочка не поворачивается, то пусть эти ребятки засунут себе эту стрелочку туда, куда посчитают нужным 🤷🏻‍♂️ Разве нет?
Обратного расизма, равно как и обратного сексизма, не существует. Так постановили в главном земшарном обкоме.
+3
0
+3
Ответ Леопардер
Вопрос. Если бы Жезус в ходе этого конфликта назвал Ачерби белым, считалось бы это расизмом?
По их логике Вы тоже расист, раз задаете такие неудобные вопросы😁
+2
0
+2
Ответ Леопардер
Вопрос. Если бы Жезус в ходе этого конфликта назвал Ачерби белым, считалось бы это расизмом?
ну а когда здесь Джикия сказал про "шоколадок" - сколько воплей было...
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Ответ usen
Может, смысл в принципе в том, что использовать в отношении человека черный/белый/цветной - это расизм?
А использовать в отношении человека мужчина/женщина - это сексизм. А использовать в отношении человека молодой/пожилой - это эйджизм. А использовать в отношении человека что угодно - это ещё какой-нибудь изм.
Да, Батиголка?
+2
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+1
Повезло Ачерби что на месте Жезуса был не Винисиус. Тут 10 матчами дисквы не отделался бы, годика на 3 забанили бы.
+1
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+1
— Эй, Эрни, ты чё творишь? Иди — тренируйся, чёрный урод. Я тут один.
— Он назвал меня «чёрный урод»?
— Да, назвал.
— Это расизм. Так нельзя.
— Но ты чёрный и ты урод, Эрни. Это факты. Прайм-тайму наплевать, какой ты расы.
— Что с того, что я чёрный? Это значит, что я урод?
— Он не имел в виду, что все чёрные — уроды, он только о тебе, одно из другого не следует. Рискну предположить, что он хотел показать тебе своё дружелюбие.
— Прайм-тайм цыган. Я не говорю «цыган-урод».
— Почему? Может, ему понравится. Если сказать с любовью, конечно.
+3
-2
+1
Киньте в меня камень, если он белый)
+3
-2
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Ответ Chernoy
Тут дело немного в ином. Если бы Жезус был белым, то Ачерби назвал бы его «сукин сын» или как либо ещё, а если чёрный, то чёрный. Назови также - «сукин сын», нет, что-то мешает.
Так дело не в расизме, получается, а просто в желании оскорбить?
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Ответ Go-go-love
— Он назвал меня "черный урод". — Да назвал... — Это расизм, так нельзя! — Но ты черный и ты урод, Эрни - это факты. (c)
Только вспомнил этот момент, и написать хотел, но опередил ты меня)
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Ответ Nick Crosier
Является ли расизмом такая страна как Нигер.
А то.Нигерия подтверждает.
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Ответ Леопардер
Вопрос. Если бы Жезус в ходе этого конфликта назвал Ачерби белым, считалось бы это расизмом?
Может, смысл в принципе в том, что использовать в отношении человека черный/белый/цветной - это расизм?
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Интеру технарь 0:3 - и там Ачерби объяснят все оттенки радуги. Благо, что оторвались от конкурентов прилично, хоть три «технаря» присуждай, Скудетто возьмут.
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50 оттенков Жезуса.
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Nero - черный на итальянском)
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— Он назвал меня "черный урод".
— Да назвал...
— Это расизм, так нельзя!
— Но ты черный и ты урод, Эрни - это факты. (c)
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во дурак
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Пора уже принять естевство,черный -белый какая разница?Это же факт,цвет кожи?Когда на такие слова перестанут люди обижаться, тогда и перестанут это друг другу говорить и задевать.
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