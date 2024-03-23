Ачерби заявил, что использовал слово «черный» в отношении Жезуса, но не в уничижительном смысле
Франческо Ачерби заявил, что не оскорблял Жуана Жезуса на расовой почве.
Ранее 36-летнего футболиста исключили из заявки сборной Италии на ближайшие матчи из-за того, что он, вероятно, назвал выступающего за «Наполи» Жуана Жезуса «ниггером» в матче Серии А. Впоследствии Ачерби заявил, что «не говорил расистских слов» в отношении Жезуса, однако защитник «Наполи» утверждает обратное.
Оба игрока дали показания прокурору Итальянской федерации футбола (FIGC). Calciomercato и Corriere della Sera сообщают, что Ачерби признал, что использовал слово «черный», но не в уничижительном смысле.
FIGC не смогла найти аудиозаписей разговора между футболистами. Если федерация установит, что Ачерби нарушил статью 28 кодекса спортивного правосудия, ему может грозить дисквалификация примерно на 10 матчей.
— Да назвал...
— Это расизм, так нельзя!
— Но ты черный и ты урод, Эрни - это факты. (c)
Да, Батиголка?
— Он назвал меня «чёрный урод»?
— Да, назвал.
— Это расизм. Так нельзя.
— Но ты чёрный и ты урод, Эрни. Это факты. Прайм-тайму наплевать, какой ты расы.
— Что с того, что я чёрный? Это значит, что я урод?
— Он не имел в виду, что все чёрные — уроды, он только о тебе, одно из другого не следует. Рискну предположить, что он хотел показать тебе своё дружелюбие.
— Прайм-тайм цыган. Я не говорю «цыган-урод».
— Почему? Может, ему понравится. Если сказать с любовью, конечно.
— Да назвал...
— Это расизм, так нельзя!
— Но ты черный и ты урод, Эрни - это факты. (c)