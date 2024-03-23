Ачерби заявил, что использовал слово «черный» в отношении Жезуса, но не в уничижительном смысле

Франческо Ачерби заявил, что не оскорблял Жуана Жезуса на расовой почве.

Ранее 36-летнего футболиста исключили из заявки сборной Италии на ближайшие матчи из-за того, что он, вероятно, назвал выступающего за «Наполи» «ниггером» в матче Серии А. Впоследствии Ачерби заявил, что «не говорил расистских слов» в отношении Жезуса, однако защитник « » утверждает обратное.

Оба игрока дали показания прокурору Итальянской федерации футбола (FIGC). Calciomercato и Corriere della Sera сообщают, что Ачерби признал, что использовал слово «черный», но не в уничижительном смысле.

FIGC не смогла найти аудиозаписей разговора между футболистами. Если федерация установит, что Ачерби нарушил статью 28 кодекса спортивного правосудия, ему может грозить дисквалификация примерно на 10 матчей.