Ачерби о борьбе с раком и обвинениях в расизме: «Болезнь была прогулкой в парке, я не боялся. А сейчас я рисковал потерять все в одно мгновение»

Теги Интер серия А Италия Наполи Франческо Ачерби Жуан Жезус Здоровье дискриминация Футбол

Франческо Ачерби высказался об обвинениях в расизме и борьбе с раком.

После матча «Наполи» с «Интером» Жуан Жезус обвинил защитника «нерадзурри» в использовании расистских слов. Во вторник спортивный судья постановил, что вина итальянца не доказана.

– Было ли справиться с этим делом сложнее, чем с болезнью?

– Это не идет ни в какое сравнение, [болезнь] была прогулкой в парке, я не боялся. Напротив, чудовищная ярость, которую я наблюдал по отношению ко мне в последние дни, причинила мне боль.

Я многое сделал, чтобы избавиться от ярлыка, который был у меня в молодости, и стать примером стабильности и профессионализма, но сейчас рисковал потерять все в одно мгновение.

– Какой у вас был ярлык?

– Меня считали безответственным.

– Опасались ли вы за продолжение карьеры?

– Если тебя дисквалифицируют на 10 матчей и признают расистом, что ты будешь делать? Могло случиться все, что угодно: со мной было бы покончено не как с футболистом, которым я буду лишь до определенного момента, а как с человеком.

Все уже выносили приговор еще до того, как его огласили. И для многих я расист даже сейчас. Честно говоря, я с этим не согласен. То, что СМИ пригвоздили меня к позорному столбу – это нехорошо, и, прежде всего, это бесполезно для решения такой проблемы, как расизм, которая, безусловно, существует.

И я не хочу ни капельки принижать [значимость этой проблемы]. Я хочу, чтобы это было ясно, – сказал Ачерби в интервью Corriere della Sera. 

У футболиста был диагностирован рак яичек в 2013 году. Он победил болезнь к 2014-му. 

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14 комментариев
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Одно непонятно - если ни в чëм не виноват, зачем прямо на поле извинялся перед Жезусом?
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Давай так - ты идёшь по улице с женой ( матерью, отцом, детьми). Навстречу поддавший незнакомец, ему чем-то не понравилась твоя семья, он во- всеуслышание обматерил всех твоих родных и тебя. Согласно твоей теории ты спокойно пошëл дальше, ведь "свобода слова должна быть абсолютной". Так, что ли?
Разумеется, а ты будешь что то доказывать пьяному неадекватному человеку, или заставишь «ответить за базар»? Последствия могут быть разными, от того что у него будет нож, или напротив ты его побьешь, и опять могут быть последствия. Другой момент если он будет физически угрожать тебе и твоей семье ,тогда да,нужно действовать уже без оглядки на последствия. Нужно голову на плечах иметь и достоинство, а не реагировать на любые слова каких то левых ничего не значащих людей.
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Ответ Мельников Михаил
А мне другое непонятно. Давай так. Горячий кавказец, в ответ на оскорбительное, как ему показалось, слово, достал нож и зарезал обидчика. Закомплексованный негр, в ответ на оскорбительные, как ему показалось, слова, уничтожил жизнь обидчика, благодаря общественным устоям. Разницу видишь? Я нет. Вообще никакой. Я просто уверен - ЗА СЛОВА НЕЛЬЗЯ НАКАЗЫВАТЬ. Даже если они совершенно мерзкие. Это касается всего. Свобода слова должна быть абсолютной. А все радетели за истину должны быть ГОТОВЫ точно так же вербально её отстаивать.
Давай так - ты идёшь по улице с женой ( матерью, отцом, детьми). Навстречу поддавший незнакомец, ему чем-то не понравилась твоя семья, он во- всеуслышание обматерил всех твоих родных и тебя. Согласно твоей теории ты спокойно пошëл дальше, ведь "свобода слова должна быть абсолютной". Так, что ли?
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Благо он не против Реала играл, там есть один парнишка, левого инсайда играет....
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Давай так - ты идёшь по улице с женой ( матерью, отцом, детьми). Навстречу поддавший незнакомец, ему чем-то не понравилась твоя семья, он во- всеуслышание обматерил всех твоих родных и тебя. Согласно твоей теории ты спокойно пошëл дальше, ведь "свобода слова должна быть абсолютной". Так, что ли?
Совершенно верно. Я спокойно прошел дальше.
Ещё раз, ровно до того момента, пока некто не угрожает физически мне, моей семье или моему имуществу, моё высшее эволюционное право - тупо его игнорировать.
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Ответ xQcoW
Комментарий удален пользователем
Тут не только в игровой карьере дело
Его б потом не взяли на иную должность в клубы
Из-за повестки расизма
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Комментарий удален пользователем
В страшное время живем. Человек вынужден просить прощения за констатацию факта
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
" Сказано, ударили по одной щеке - подставь сам другую, ибо снимая камень с души человек обретает лëгкость и радость". Извини, для меня это учение Иисуса не подходит.
Бога нет. А необходимость доказывать свою состоятельность в спорте кулаками - первобытный метод общения
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