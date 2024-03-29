Ачерби о борьбе с раком и обвинениях в расизме: «Болезнь была прогулкой в парке, я не боялся. А сейчас я рисковал потерять все в одно мгновение»

Франческо Ачерби высказался об обвинениях в расизме и борьбе с раком.

После матча « » с « » обвинил защитника «нерадзурри» в использовании расистских слов. Во вторник спортивный судья постановил, что вина итальянца не доказана.

– Было ли справиться с этим делом сложнее, чем с болезнью?

– Это не идет ни в какое сравнение, [болезнь] была прогулкой в парке, я не боялся. Напротив, чудовищная ярость, которую я наблюдал по отношению ко мне в последние дни, причинила мне боль.

Я многое сделал, чтобы избавиться от ярлыка, который был у меня в молодости, и стать примером стабильности и профессионализма, но сейчас рисковал потерять все в одно мгновение.

– Какой у вас был ярлык?

– Меня считали безответственным.

– Опасались ли вы за продолжение карьеры?

– Если тебя дисквалифицируют на 10 матчей и признают расистом, что ты будешь делать? Могло случиться все, что угодно: со мной было бы покончено не как с футболистом, которым я буду лишь до определенного момента, а как с человеком.

Все уже выносили приговор еще до того, как его огласили. И для многих я расист даже сейчас. Честно говоря, я с этим не согласен. То, что СМИ пригвоздили меня к позорному столбу – это нехорошо, и, прежде всего, это бесполезно для решения такой проблемы, как расизм, которая, безусловно, существует.

И я не хочу ни капельки принижать [значимость этой проблемы]. Я хочу, чтобы это было ясно, – сказал в интервью Corriere della Sera.

У футболиста был диагностирован рак яичек в 2013 году. Он победил болезнь к 2014-му.