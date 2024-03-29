Кристенсен пропустит игру с «Лас-Пальмасом». Защитник «Барсы» сегодня не тренировался с командой

Теги Барселона Хави Ла Лига травмы Лас-Пальмас Андреас Кристенсен Футбол

Андреас Кристенсен, вероятно, пропустит следующий матч «Барсы» из-за травмы.

Перед матчем 29-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (3:0) защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен почуствовал дискомфорт на разминке и выбыл из стартового состава на игру.

Как сообщает Diario Sport, датчанин сегодня не тренировался с командой, и, как ожидается, пропустит завтрашний матч с «Лас-Пальмасом».

На пресс-конференции перед матчем главный тренер каталонцев Хави заявил, что Кристенсен еще не оправился от проблемы в области ахиллова сухожилия, которая не позволила ему сыграть за сборную Дании во время паузы сборных.

В этом сезоне Ла Лиги Кристенсен сыграл 22 матча и отдал 2 результативные передачи. С его статистикой можно ознакомиться здесь

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6 комментариев
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Надеюсь Касадо поиграет больше 30 мин и даст конкуренцию Зидану
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Ответ SaH4r.
Ну не то что плох, просто слабоват для Барсы, там Берналь на подходе, думаю в следующем сезоне ему дадут шанс
Проблема не сколько в уровне, сколько в сложности игры на позиции опорника
Тот же Бускетс достаточно поздно дебютировал относительно других игроков из Ла Масии
+3
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+3
Ответ Никита Малёк
Надеюсь Касадо поиграет больше 30 мин и даст конкуренцию Зидану
да,кстати о нем даже забыли, только в последнем матче вышел.. он и правда плох? в 20 лет, еще толком не играл за основу..
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где мой ромеу что за бермудьский треуголник
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Ответ TAGAY
да,кстати о нем даже забыли, только в последнем матче вышел.. он и правда плох? в 20 лет, еще толком не играл за основу..
Ну не то что плох, просто слабоват для Барсы, там Берналь на подходе, думаю в следующем сезоне ему дадут шанс
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Ответ SaH4r.
Ну не то что плох, просто слабоват для Барсы, там Берналь на подходе, думаю в следующем сезоне ему дадут шанс
Сомневаюсь,у него рост 190см скорее всего он разрушитель,а Барселоне нужен опорник который может руководитель темпом игры
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