Кристенсен пропустит игру с «Лас-Пальмасом». Защитник «Барсы» сегодня не тренировался с командой
Андреас Кристенсен, вероятно, пропустит следующий матч «Барсы» из-за травмы.
Перед матчем 29-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (3:0) защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен почуствовал дискомфорт на разминке и выбыл из стартового состава на игру.
Как сообщает Diario Sport, датчанин сегодня не тренировался с командой, и, как ожидается, пропустит завтрашний матч с «Лас-Пальмасом».
На пресс-конференции перед матчем главный тренер каталонцев Хави заявил, что Кристенсен еще не оправился от проблемы в области ахиллова сухожилия, которая не позволила ему сыграть за сборную Дании во время паузы сборных.
В этом сезоне Ла Лиги Кристенсен сыграл 22 матча и отдал 2 результативные передачи. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Тот же Бускетс достаточно поздно дебютировал относительно других игроков из Ла Масии