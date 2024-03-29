Кристенсен пропустит игру с «Лас-Пальмасом». Защитник «Барсы» сегодня не тренировался с командой

Андреас Кристенсен, вероятно, пропустит следующий матч «Барсы» из-за травмы.

Перед матчем 29-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (3:0) защитник «Барселоны» почуствовал дискомфорт на разминке и выбыл из стартового состава на игру.

Как сообщает Diario Sport, датчанин сегодня не тренировался с командой, и, как ожидается, пропустит завтрашний матч с « ».

На пресс-конференции перед матчем главный тренер каталонцев заявил, что Кристенсен еще не оправился от проблемы в области ахиллова сухожилия, которая не позволила ему сыграть за сборную Дании во время паузы сборных.

В этом сезоне Ла Лиги Кристенсен сыграл 22 матча и отдал 2 результативные передачи. С его статистикой можно ознакомиться здесь.