Канселу интересен «Аль-Хилалю», «Ман Сити» камерен продать защитника летом. «Барса» хочет сохранить игрока и верит, что он останется (Diario Sport)

Жоау Канселу может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Защитник « » проводит этот сезон в «Барселоне» на правах аренды. Руководство каталонского клуба поставило цель сохранить игрока в составе на следующий сезон, сообщает Diario Sport.

Это может быть очень сложно – «горожане» намерены продать футболиста в летнее трансферное окно, а «блауграна» хочет продлить аренду. Мнения клубов относительно трансферной стоимости Канселу сильно расходятся.

В «Сити» знают об интересе саудовских клубов к игроку – в частности, подписать хочет « ». Несмотря на это, в «Барселоне» верят, что футболист решит остаться – его мнение будет ключевым в этом вопросе.