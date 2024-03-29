Канселу интересен «Аль-Хилалю», «Ман Сити» камерен продать защитника летом. «Барса» хочет сохранить игрока и верит, что он останется (Diario Sport)
Жоау Канселу может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Защитник «Манчестер Сити» проводит этот сезон в «Барселоне» на правах аренды. Руководство каталонского клуба поставило цель сохранить игрока в составе на следующий сезон, сообщает Diario Sport.
Это может быть очень сложно – «горожане» намерены продать футболиста в летнее трансферное окно, а «блауграна» хочет продлить аренду. Мнения клубов относительно трансферной стоимости Канселу сильно расходятся.
В «Сити» знают об интересе саудовских клубов к игроку – в частности, подписать Жоау хочет «Аль-Хилаль». Несмотря на это, в «Барселоне» верят, что футболист решит остаться – его мнение будет ключевым в этом вопросе.