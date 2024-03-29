Канселу интересен «Аль-Хилалю», «Ман Сити» камерен продать защитника летом. «Барса» хочет сохранить игрока и верит, что он останется (Diario Sport)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Жоау Канселу Футбол

Жоау Канселу может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Защитник «Манчестер Сити» проводит этот сезон в «Барселоне» на правах аренды. Руководство каталонского клуба поставило цель сохранить игрока в составе на следующий сезон, сообщает Diario Sport.

Это может быть очень сложно – «горожане» намерены продать футболиста в летнее трансферное окно, а «блауграна» хочет продлить аренду. Мнения клубов относительно трансферной стоимости Канселу сильно расходятся. 

В «Сити» знают об интересе саудовских клубов к игроку – в частности, подписать Жоау хочет «Аль-Хилаль». Несмотря на это, в «Барселоне» верят, что футболист решит остаться – его мнение будет ключевым в этом вопросе.  

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Pucheslav
Возьмут в аренду у Аль-Хилаля за мешок подписок на спотифай
Мда, оригинальностью ты не блещешь
+11
-3
+8
Ответ Cristiano Ronaldo
Туда и отправится. Очень переоценённый футболист с неоправданно завышенным эго. Ещё и с Гвардиолой поругался, по сути закрыв себе дорогу обратно в МС, которому он принадлежит.
про завешенное эго точно не писать юзеру с ником криштиану роналдо
+7
-5
+2
Ответ ta-tosha
Вы хотите сказать, что они летом никого не продадут и не купят? Не верю. Давно пора начать профессионально вести дела, а не заниматься рычагами и попрошайничеством. Пусть продадут всех, за кого дают реальные деньги и отыграют сезон два молодежью, и теми, кто никому не нужен. Хуже не будет, и с ЛаЛигой будет порядок
Звучит как лозунг на выборы в президента Барселоны, собираем голоса? 😂
+2
0
+2
Ну, с рабством уже давно покончили, никого нельзя продать против его желания. Можно как вариант ещё никому не отдать и сделать баночником, но это как выстрел себе в ногу. Лучше договариваться.
+1
0
+1
Барсе стоит только разводить Сити на аренду ,покупать Канселу опасно ,в любой момент может выйти наружу его конфликтность
+1
0
+1
у меня в фифе он за барсу топит!!!
+5
-5
0
камерин...
0
0
0
Очень хороший игрок.
+1
-1
0
Загнобить на лавке молодёжи. Другим будет уроком
0
0
0
Ответ Pucheslav
Возьмут в аренду у Аль-Хилаля за мешок подписок на спотифай
Долго придумывал?
+1
-1
0
Ответ Cristiano Ronaldo
Туда и отправится. Очень переоценённый футболист с неоправданно завышенным эго. Ещё и с Гвардиолой поругался, по сути закрыв себе дорогу обратно в МС, которому он принадлежит.
Ты уверен что он захочет туда
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий