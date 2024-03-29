Хави о суде с журналистами: «Я не потерплю лжи, пришло время сказать – хватит. Я принимаю критику, но до определенной степени»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави высказался о суде с журналистами в связи с ложью в его адрес.

Ранее главный тренер «Барселоны» подал в суд на журналистов Хави Мигеля, утверждавшего о поисках «крота» в клубе, и Мануэля Жабуа, заявившего, что Хави прислал ему «непристойные сообщения».

«Такого со мной еще не случалось. Я принимаю критику, но до определенной степени.

Я не потерплю лжи и выдумок. Это очень большая ложь, и пришло время сказать – хватит», – сказал Хави.

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9 комментариев
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Хави - молодец. Давно пора этих болтунов наказать, сколько можно лить грязь на клуб
+43
-5
+38
Ответ Bazilic
Хави - молодец. Давно пора этих болтунов наказать, сколько можно лить грязь на клуб
Это не просто болтуны - это хайпующие на всякой мерзости лжецы.
+22
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+22
Хави, адекватные люди за тебя!
Дави хайпующих на лжи журналюг !

НЕ болельщик Барселоны и лично Хави.
+14
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+13
Хави красавец
Не стал терпеть выходки этих журналюг
Еще бы Эмина Алиева «болельщика Барселоны с 2006 года» со спортс ру пристыдил вообще было бы красиво!
+10
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Кажется, Хави послал журналиста в задницу, а тот подумал что это непристойные предложение.
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