Хави о суде с журналистами: «Я не потерплю лжи, пришло время сказать – хватит. Я принимаю критику, но до определенной степени»
Хави высказался о суде с журналистами в связи с ложью в его адрес.
Ранее главный тренер «Барселоны» подал в суд на журналистов Хави Мигеля, утверждавшего о поисках «крота» в клубе, и Мануэля Жабуа, заявившего, что Хави прислал ему «непристойные сообщения».
«Такого со мной еще не случалось. Я принимаю критику, но до определенной степени.
Я не потерплю лжи и выдумок. Это очень большая ложь, и пришло время сказать – хватит», – сказал Хави.
Дави хайпующих на лжи журналюг !
НЕ болельщик Барселоны и лично Хави.
Не стал терпеть выходки этих журналюг
Еще бы Эмина Алиева «болельщика Барселоны с 2006 года» со спортс ру пристыдил вообще было бы красиво!