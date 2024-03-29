Хави о суде с журналистами: «Я не потерплю лжи, пришло время сказать – хватит. Я принимаю критику, но до определенной степени»

Хави высказался о суде с журналистами в связи с ложью в его адрес.

Ранее главный тренер «Барселоны» подал в суд на журналистов Хави Мигеля, утверждавшего о поисках «крота» в клубе, и Мануэля Жабуа, заявившего, что Хави прислал ему «непристойные сообщения».

«Такого со мной еще не случалось. Я принимаю критику, но до определенной степени.

Я не потерплю лжи и выдумок. Это очень большая ложь, и пришло время сказать – хватит», – сказал Хави.