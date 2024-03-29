Буффон, Хави, Зидан, Роналдо, Роналдиньо – в символической сборной Ибрагимовича из 7 игроков. Себя он не включил: «Я лев и не играю с людьми»
Златан Ибрагимович составил свою идеальную сборную из 7 игроков.
12 марта стало известно, что бывший нападающий сборной Швеции и советник владельца «Милана» стал президентом чемпионата мира среди команд Кингс Лиги.
Сегодня он составил свою символическую идеальную сборную для этого турнира. В нее вошли 7 игроков: Джанлуиджи Буффон, Алессандро Неста, Тиаго Силва, Хави, Зинедин Зидан, Роналдиньо и Роналдо.
Ибрагимович также объяснил, почему не включил в состав себя: «Я не вхожу в команду, я лев и не играю с людьми. Я буду тренером, президентом и сыграю только в том случае, если кто-то устанет», – заявил экс-футболист.
А чтобы не запоминать, надо не запоминать.