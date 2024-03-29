Буффон, Хави, Зидан, Роналдо, Роналдиньо – в символической сборной Ибрагимовича из 7 игроков. Себя он не включил: «Я лев и не играю с людьми»

Теги Милан Златан Ибрагимович Алессандро Неста Джанлуиджи Буффон Хави Роналдиньо Роналдо серия А Италия Зинедин Зидан Тиаго Силва Кингс Лига Футбол

Златан Ибрагимович составил свою идеальную сборную из 7 игроков.

12 марта стало известно, что бывший нападающий сборной Швеции и советник владельца «Милана» стал президентом чемпионата мира среди команд Кингс Лиги

Сегодня он составил свою символическую идеальную сборную для этого турнира. В нее вошли 7 игроков: Джанлуиджи Буффон, Алессандро Неста, Тиаго Силва, Хави, Зинедин Зидан, Роналдиньо и Роналдо. 

Ибрагимович также объяснил, почему не включил в состав себя: «Я не вхожу в команду, я лев и не играю с людьми. Я буду тренером, президентом и сыграю только в том случае, если кто-то устанет», – заявил экс-футболист. 

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12 комментариев
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«Запомните, ато забудете» - добавил Златан
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Всего лишь Лев? А как же Бог🤷🏻‍♂️
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Ответ Pavel Tyazhev
«Запомните, ато забудете» - добавил Златан
Чтобы запоминать, надо запоминать.
А чтобы не запоминать, надо не запоминать.
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Когда лев, а не прав. )
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если бы Ибрагимович был львом, то львиную ЛЧ он бы тоже не выиграл)
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Да он уже угорает. Это образ Златана, считал бы он себя таким - включил бы себя в команду. А так отдал почтение реально великим игрокам, и на свое место поставил своего кумира - Роналдо.
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Что же он употребляет?
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Годы идут,все взрослеют и умнеют...только Ибра всегда Лев..)
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Ответ Михо
Всего лишь Лев? А как же Бог🤷🏻‍♂️
А что Лев не Тигр?
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Ответ Аврал
Годы идут,все взрослеют и умнеют...только Ибра всегда Лев..)
именно, а кто как был клоуном так и остается
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Ответ Splin
именно, а кто как был клоуном так и остается
))Ибра своими высказываниями и выглядит клоуном.Всегда выглядел.Просто не хотелось констатировать.Только люди с большими комплексами на это способны.
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