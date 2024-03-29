Буффон, Хави, Зидан, Роналдо, Роналдиньо – в символической сборной Ибрагимовича из 7 игроков. Себя он не включил: «Я лев и не играю с людьми»

Златан Ибрагимович составил свою идеальную сборную из 7 игроков.

12 марта стало известно, что бывший нападающий сборной Швеции и советник владельца « » стал президентом чемпионата мира среди команд .

Сегодня он составил свою символическую идеальную сборную для этого турнира. В нее вошли 7 игроков: , Алессандро Неста, Тиаго Силва, , Зинедин Зидан, и Роналдо.

Ибрагимович также объяснил, почему не включил в состав себя: «Я не вхожу в команду, я лев и не играю с людьми. Я буду тренером, президентом и сыграю только в том случае, если кто-то устанет», – заявил экс-футболист.