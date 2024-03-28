Хави может стать послом фонда «Барсы» после ухода с поста тренера

Теги Барселона Хави Ла Лига отставки Футбол

Хави может остаться в системе «Барселоны» даже после ухода с поста главного тренера.

Если отставка 44-летнего специалиста все же состоится, руководство «блауграны» намерено предложить ему должность посла фонда каталонского клуба, сообщает Marca со ссылкой на Catalunya Ràdio.

Ранее Хави объявил, что покинет пост тренера по окончании текущего сезона.

После 29 туров «Барселона» занимает в Ла Лиге 2-е место, отставая от «Реала» на 8 очков. В 1/4 финала Лиги чемпионов каталонцы сыграют с «ПСЖ».

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21 комментарий
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Посол отсюда 😄
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Ответ f7wv5fnrnf
Посол отсюда 😄
Ему нужно предложить должность хранителя генетики клуба по совместительству агроном гостевых полей
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Лапорта никак не хочет отпускать Хави, потому и планирует, как запасной вариант- сделать его послом фонда, чтобы всегда находился в системе Барселоны:)))
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Годик отдохнёт и вернётся. Заслужил
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пусть хави молодёжную команду тренирует
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Останется.
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Постоянным нытьем на жалость давить, чтоб в фонд побольше денег башляли?
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