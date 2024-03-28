Хави может стать послом фонда «Барсы» после ухода с поста тренера

Хави может остаться в системе «Барселоны» даже после ухода с поста главного тренера.

Если отставка 44-летнего специалиста все же состоится, руководство «блауграны» намерено предложить ему должность посла фонда каталонского клуба, сообщает Marca со ссылкой на Catalunya Ràdio.

Ранее Хави объявил, что покинет пост тренера по окончании текущего сезона.

После 29 туров « » занимает в 2-е место, отставая от «Реала» на 8 очков. В 1/4 финала Лиги чемпионов каталонцы сыграют с «ПСЖ».