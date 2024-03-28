«Барса» обсудит с Хави его будущее после класико. Лапорта распорядился не вести переговоры с другими тренерами до конца апреля

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Жоан Лапорта Класико Футбол

Представители «Барселоны» обсудят с Хави его будущее после класико.

По информации Diario Sport, стороны проведут встречу после матча с «Реалом», который состоится 21 апреля. Пока что тренер намерен покинуть клуб по окончании сезона. 

Во многом будущее Хави будет зависеть от результатов в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Если каталонцы будут сильно отставать от «Реала» и не сумеют пробиться в полуфинал ЛЧ, вероятность продолжения сотрудничества будет минимальной. 

Жоан Лапорта считает, что продолжение трудовых отношений с Хави будет оптимальным вариантом – по его мнению, результаты команды были достаточно хорошими, несмотря на нестабильность. Президент «Барселоны» распорядился не вести переговоры ни с одним другим тренером до конца апреля. 

Отмечается, что тренер не полностью исключает возможность продолжения работы в «Барсе». Если он решит остаться, то выдвинет ряд требований – в частности, он хочет обладать большим влиянием в трансферных вопросах.

На решение Хави будет влиять финансовая ситуация в «Барсе»: ели летом клуб не сможет подписать никого, кроме свободных агентов и игроков, чья трансферная стоимость будет очень низкой, у тренера будут серьезные сомнения в целесообразности продолжения работы. 

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17 комментариев
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Ой, не будет он вести переговоры. А есть с кем?))))
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Говоря откровенно,пока здравой альтернативы Хави нет. Поэтому нужно дождаться конца сезона,сесть за стол переговоров и всё взвесить !
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Хочу сам выбирать, кого покупать, только самых лучших! -Хави. Могу позволить дергать мой рычаг вместе-Лапорта
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Ответ Evgen_Hazard
Ой, не будет он вести переговоры. А есть с кем?))))
Лэмпард, Компани, тен Хаг.
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В отличии от МЮ Тен Хага Барселона с Хави пока что нормально держатся, не громят всех подряд конечно, но и не 6 место..
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Ответ Evgen_Hazard
Ой, не будет он вести переговоры. А есть с кем?))))
Да с тем же Фликом
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Вы ещё не поняли что слова Хави были просто вброс что бы команда собралась?! И она более или менее собралась
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Ответ Evgen_Hazard
Ой, не будет он вести переговоры. А есть с кем?))))
Барсе нужен полководец с усами
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Ответ Bazilic
Да с тем же Фликом
Флик хороший вариант,Хави тоже норм.
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