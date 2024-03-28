«Барса» обсудит с Хави его будущее после класико. Лапорта распорядился не вести переговоры с другими тренерами до конца апреля

Представители «Барселоны» обсудят с Хави его будущее после класико.

По информации Diario Sport, стороны проведут встречу после матча с «Реалом», который состоится 21 апреля. Пока что тренер намерен покинуть клуб по окончании сезона.

Во многом будущее Хави будет зависеть от результатов в и Лиге чемпионов. Если каталонцы будут сильно отставать от « » и не сумеют пробиться в полуфинал ЛЧ, вероятность продолжения сотрудничества будет минимальной.

считает, что продолжение трудовых отношений с будет оптимальным вариантом – по его мнению, результаты команды были достаточно хорошими, несмотря на нестабильность. Президент «Барселоны» распорядился не вести переговоры ни с одним другим тренером до конца апреля.

Отмечается, что тренер не полностью исключает возможность продолжения работы в «Барсе». Если он решит остаться, то выдвинет ряд требований – в частности, он хочет обладать большим влиянием в трансферных вопросах.

На решение Хави будет влиять финансовая ситуация в «Барсе»: ели летом клуб не сможет подписать никого, кроме свободных агентов и игроков, чья трансферная стоимость будет очень низкой, у тренера будут серьезные сомнения в целесообразности продолжения работы.