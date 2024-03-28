Хави подал в суд на журналиста, утверждавшего, что тренер «Барсы» проверял телефоны членов штаба в поисках «крота»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави подал в суд на журналиста Хави Мигеля.

Ранее журналист Хави Мигель сообщил, что главный тренер «Барселоны» проверял телефоны у персонала клуба в поисках человека, который сливает информацию журналистам.

Как сообщает Marca, Хави подал в суд на журналиста, утверждая, что эта новость абсолютно ложная.

По словам источника, у Мигеля есть крайний срок, чтобы опровергнуть эту информацию. В противном случае судебный процесс будет продолжен.

Хави подал в суд на журналиста, заявившего, что тренер прислал ему «непристойные сообщения». В «Барсе» утверждают: репортер признал, что Хави ему не звонил и не писал

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14 комментариев
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Сообщается, что Хави взял телефон журналиста, чтобы проверить, ложь эта информация или нет.
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Хави наносит ответный удар
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Учитывая, как в нынешнее время СМИ и общественная огласка могут сломать людям жизнь, думаю журналистов иногда нужно ставить на место, хотя с другой стороны, так можно закрыть рот человеку, который говорит правду
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Мадриские коко- каналы напряглись....
Как и в случае с дело Негрейры срочно удаляют твиты. Как говорит Юрец де ла : "забот полон рот"
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Я так напишу, реал это рычажный судейский клуб!
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реал тв сейчас подключиться
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перес, судьи и тв,реал.
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