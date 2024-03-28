Хави подал в суд на журналиста, утверждавшего, что тренер «Барсы» проверял телефоны членов штаба в поисках «крота»

Хави подал в суд на журналиста Хави Мигеля.

Ранее журналист Хави Мигель сообщил, что главный тренер «Барселоны» проверял телефоны у персонала клуба в поисках человека, который сливает информацию журналистам.

Как сообщает Marca, Хави подал в суд на журналиста, утверждая, что эта новость абсолютно ложная.

По словам источника, у Мигеля есть крайний срок, чтобы опровергнуть эту информацию. В противном случае судебный процесс будет продолжен.

Хави подал в суд на журналиста, заявившего, что тренер прислал ему «непристойные сообщения». В «Барсе» утверждают: репортер признал, что Хави ему не звонил и не писал