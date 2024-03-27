Хави подал в суд на журналиста, заявившего, что тренер прислал ему «непристойные сообщения». В «Барсе» утверждают: репортер признал, что Хави ему не звонил и не писал

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Тренер «Барселоны» Хави подал в суд на журналиста.

Основанием для судебного иска стало высказывание репортера Мануэля Жабуа.

В ноябре 2023 года журналист El País Рамон Беса написал статью, в которой назвал каталонский клуб «клоунами Европы» после поражения на групповом этапе Лиги чемпионов от «Шахтера».

Хави, судя по всему, ознакомился с этим материалом, потому что напомнил о нем Беса на пресс-конференции после победы над «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

После этого другой журналист Мануэль Жабуа, комментируя этот материал и отвечая на вопрос, сталкивался ли он когда-нибудь с критикой со стороны Хави, заявил, что тренер «Барсы» ранее отправлял ему «непристойные сообщения».

«Я не хочу этого говорить, потому что это было конфиденциально, посредством сообщений, но это было довольно непристойно. Он отправил несколько сообщений. Он полагает, что раз он выиграл все возможные титулы, это делает тебя неприкасаемым», – сказал Жабуа.

Теперь тренер подал в суд на журналиста.

Как пишет Diario Sport, источники в «Барселоне» утверждают, что уже связались с журналистом, и в приватной беседе он признал, что Хави ему не звонил и не писал. Более того, отмечается, что Хави вообще не знал, кто такой Жабуа.

19 комментариев
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Нахлобучь этого журналюгу, Хави!
Удачи!
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Хави и тут доминирует !!!
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Хави не начинай. до лета осталось чуть чуть.
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Жалобами? ))
В следующий раз другие будут думать, прежде чем заявить, что какая-либо знаменитость делала им "непристойные предложения"☝️
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Хотел поржать, но потом посмотрел на источник и разочаровался
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клоуны Европы))
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Ответ Юрий Плотников
Педики что ли?
Это ДНК Барсы
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Ответ Растиньяк
клоуны Европы))
Это пишет болельщик Челси 😂😂😂
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Ответ ZaSvabody
Это пишет болельщик Челси 😂😂😂
Это пишет журналист El País Рамон Беса
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