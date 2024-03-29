Сергей Юран: «Не слушаю теоретиков, которые кричат о статистике. Шнякин кто, комментатор? Вот пусть занимается своим делом, «бла-бла-бла». Не нужно лезть туда, в чем не разбираешься»

Теги премьер-лига Россия телевидение Сергей Юран Пари НН Дмитрий Шнякин Матч ТВ Футбол

Сергей Юран прокомментировал статистические показатели «Пари НН».

– В этом сезоне вы с «Пари НН» тяжело стартовали, но потом поперло. Когда залезли на шестую строчку, Дмитрий Шнякин запостил на своем канале ключевые статистические показатели команды.

– Я видел. И что?

– По всем пунктам «Пари НН» был на последнем-предпоследнем месте в лиге. Шнякин уверял, что вы взломали РПЛ. Как часто вам говорили, что ваша команда играет в антифутбол?

– Во-первых, мне интересно откуда Шнякин взял эту статистику. Если что, подсказываю ему, погрешность этих показателей – от 30 до 40%.

Я знаю, о чем говорю – мы всю статистику считаем вручную. Кстати, а чего он не продолжил по другим клубам статистику выкладывать?

– Не знаю.

– Видимо, он наш фанат. Я очень рад. Не слушаю этих теоретиков, которые кричат о статистике. У меня есть план – работаю по нему. А эти люди пусть смотрят в турнирную таблицу.

Мы пропустили меньше всех наряду с «Краснодаром», а по пропущенным дома так вообще – первые в лиге. Вот и ломается вся статистика.

Шнякин же кто? Комментатор?

– Да.

– Вот пусть занимается своим делом, «бла-бла-бла». А статистика – не его сфера. Не нужно лезть туда, в чем не разбираешься.

– Ревностно относитесь к критике от журналистов?

– Стараюсь не обращать на нее внимание. Я с уважением отношусь к журналистам, у них тяжелая работа.

Но меня раздражает, когда некоторые пытаются вытянуть какую-то «желтую» фигню. Общение с такими персонажами я сразу прекращаю. Мы же не в цирке находимся, – сказал главный тренер «Пари НН».

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30 комментариев
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Я знаю, о чем говорю – мы всю статистику считаем вручную.

Бубнов аплодирует стоя!
+53
-5
+48
Как раздражают эти зазнавшиеся люди, типа Юрана, которые на полном серьезе считают, что для того, чтобы задавать ему вопросы или предъявлять претензии, нужно предварительно достичь какого-то определенного уровня, да еще и в какой-то определенной области, которую он сам установил.
Ну просто ответь на вопрос. Суть должна быть в вопросе, а не в личности, которая его задала. Это классическая схема плохих политиков, которые вместо ответа будут вам рассказывать какой ужасный человек, который задал его.
+46
-14
+32
"Мы же не в цирке находимся" - вот это топ
+25
-1
+24
Ответ Полуэктов Пётр
Как раздражают эти зазнавшиеся люди, типа Юрана, которые на полном серьезе считают, что для того, чтобы задавать ему вопросы или предъявлять претензии, нужно предварительно достичь какого-то определенного уровня, да еще и в какой-то определенной области, которую он сам установил. Ну просто ответь на вопрос. Суть должна быть в вопросе, а не в личности, которая его задала. Это классическая схема плохих политиков, которые вместо ответа будут вам рассказывать какой ужасный человек, который задал его.
Юран вроде бы написал, про погрешность в статистике Шнякина. Разве нет?
+16
-3
+13
По всем 10 полевым вручную за 90 минут матча?
Лихо
+7
-2
+5
У Шнякина удивительный дар всех раздражать
+7
-3
+4
«Мы же не в цирке находимся»
А где мы?)
+5
-1
+4
Юран не оратор, конечно. И жутко вспыльчивый.
Но то, что он умеет строить игру команды и блестяще мотивировать - это факт. НН и раньше был не сахар, а сейчас любой может обломать зубы о них.
+5
-1
+4
Ответ Ебздрогыч
Я знаю, о чем говорю – мы всю статистику считаем вручную. Бубнов аплодирует стоя!
Врчуную имеется ввиду, что не берут статистику со сторонних серсисов, а считают сами. Шевелев рассказывал, что в ЦСКА тоже считают сами. Сидит специальный человек, смотрит матч несколько часов и на каждое действие на поле нажимает на кнопку.
+3
0
+3
Ответ Knife707
"Мы же не в цирке находимся" - вот это топ
https://www.youtube.com/watch?v=0bThqSGdIbA
+3
0
+3
Журналистики в стране давно нет, она сдохла много лет назад
+4
-2
+2
Ответ Фрэнк Канистра
Так-так. Юран против Шнякина... Жабагадюкинг какой то.
да нет, вот если бы Шнякин с Геничем или какой нибудь Журавель на крайний случай, вот это было бы то о чем ты пишешь
+2
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+2
Ха, не только зрителей футбольных матчей Шнякин уже достал)
+2
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+2
Ответ ZAPA
У Шнякина удивительный дар всех раздражать
Что характерно, у Юрана тоже. Тут выше выкладывали ссылку на крайне наглядный пример из его прессухи. Им с Шнякиным дуэтом надо начать выступать. Ну либо стрелку забить ))
+2
0
+2
Жёстко, но по делу!
+4
-3
+1
Шнякин уже поехал доказывать обратное лично?
+1
0
+1
Страшно представить, что на такой вопрос ответил бы Евсеев.
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Ответ Андрей Валерьевич
Жёстко, но по делу!
дилетантов, особенно чрезвычайно активных, надо ставить на место именно так - культурно и по фактам)
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Ответ Konservator
Да, но беда в том, что вместо ответа в одно предложение с указанием на фактическую ошибку, он выдал еще и целую тираду, что какой-то нелепый комментатор вообще посмел написать о его команде.
А что из сказанного им неправильно?
Вот учить как играть в футбол - Шнякин - Юрана - это правильно?
Тем более не всё так плохо было на тот момент в клубе. Да и сейчас вполне на своем уровне.
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Ответ modano23
«Мы же не в цирке находимся» А где мы?)
Все верно, цирк уехал
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Ответ Alex1104
Юран вроде бы написал, про погрешность в статистике Шнякина. Разве нет?
Да, но беда в том, что вместо ответа в одно предложение с указанием на фактическую ошибку, он выдал еще и целую тираду, что какой-то нелепый комментатор вообще посмел написать о его команде.
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У Юрана особые отношения с цирком, он чуть ли не в каждом интервью говорит о клоунах или цирке.
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Если бы так было, Сергей! Непрофессионал судит обо всём, потому что ему неведомо, что значит быть профессионалом и чего это стоит.
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Жду Юрана в Капуччино&каттеначо
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Так-так. Юран против Шнякина... Жабагадюкинг какой то.
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Принципиально: у нас в любом вагоне любой электрички пара-тройка потенциальных тренеров сборной России по футболу.
Футбол-антифутбол - какая разница? От тренера хотят в первую очередь результат. А так, на минутку, от Спартака они отстают на 3 очка.
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