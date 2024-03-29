Сергей Юран: «Не слушаю теоретиков, которые кричат о статистике. Шнякин кто, комментатор? Вот пусть занимается своим делом, «бла-бла-бла». Не нужно лезть туда, в чем не разбираешься»
Сергей Юран прокомментировал статистические показатели «Пари НН».
– В этом сезоне вы с «Пари НН» тяжело стартовали, но потом поперло. Когда залезли на шестую строчку, Дмитрий Шнякин запостил на своем канале ключевые статистические показатели команды.
– Я видел. И что?
– По всем пунктам «Пари НН» был на последнем-предпоследнем месте в лиге. Шнякин уверял, что вы взломали РПЛ. Как часто вам говорили, что ваша команда играет в антифутбол?
– Во-первых, мне интересно откуда Шнякин взял эту статистику. Если что, подсказываю ему, погрешность этих показателей – от 30 до 40%.
Я знаю, о чем говорю – мы всю статистику считаем вручную. Кстати, а чего он не продолжил по другим клубам статистику выкладывать?
– Не знаю.
– Видимо, он наш фанат. Я очень рад. Не слушаю этих теоретиков, которые кричат о статистике. У меня есть план – работаю по нему. А эти люди пусть смотрят в турнирную таблицу.
Мы пропустили меньше всех наряду с «Краснодаром», а по пропущенным дома так вообще – первые в лиге. Вот и ломается вся статистика.
Шнякин же кто? Комментатор?
– Да.
– Вот пусть занимается своим делом, «бла-бла-бла». А статистика – не его сфера. Не нужно лезть туда, в чем не разбираешься.
– Ревностно относитесь к критике от журналистов?
– Стараюсь не обращать на нее внимание. Я с уважением отношусь к журналистам, у них тяжелая работа.
Но меня раздражает, когда некоторые пытаются вытянуть какую-то «желтую» фигню. Общение с такими персонажами я сразу прекращаю. Мы же не в цирке находимся, – сказал главный тренер «Пари НН».
Бубнов аплодирует стоя!
Ну просто ответь на вопрос. Суть должна быть в вопросе, а не в личности, которая его задала. Это классическая схема плохих политиков, которые вместо ответа будут вам рассказывать какой ужасный человек, который задал его.
Лихо
А где мы?)
Но то, что он умеет строить игру команды и блестяще мотивировать - это факт. НН и раньше был не сахар, а сейчас любой может обломать зубы о них.
Вот учить как играть в футбол - Шнякин - Юрана - это правильно?
Тем более не всё так плохо было на тот момент в клубе. Да и сейчас вполне на своем уровне.
Футбол-антифутбол - какая разница? От тренера хотят в первую очередь результат. А так, на минутку, от Спартака они отстают на 3 очка.