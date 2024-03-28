Юран о том, что его сын играл в «Химках» при нем: «Кумовство – это когда человек в футболе зеро, но все равно играет. Я же не клоун, чтобы брать себе плохого футболиста»

Теги Химки Андрей Тихонов Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сергей Юран Шахтер Солигорск Денис Черышев Станислав Черчесов-младший Пари НН Артем Юран Михаил Тихонов Денис Тихонов Футбол

Сергей Юран ответил на вопрос о кумовстве в футболе.

– У вас, как вы уже упомянули, два сына. Старший – Артем – даже играл у вас в «Химках». Как у него дела?

– Все хорошо. Сейчас он в солигорском «Шахтере», играет. У нас в обществе почему-то очень много завистников. Когда он был в «Химках», только ленивый не писал, что его пропихнул папа. Но почему-то никто не упомянул, что он полностью прошел академию ЦСКА. После выпуска я его обкатал у себя в «Зорком» во Второй лиге. А в «Химках» он и без меня свои минуты получал. Люди многое не видят. Если бы я его позвал к себе в «Нижний» – ох, сколько бы шуму было опять!

– Ну вы же понимаете, что кумовство – больная тема для России.

– Кумовство – это когда человек в футболе зеро, но все равно играет. Но я же не клоун, чтобы брать себе плохого футболиста.

Когда за «Порту» выходит сын главного тренера, стадион аплодирует. Когда в Италии на поле появляется сын Мальдини, все кричат, восхищаются. Люди знают понятие «преемственность» и очень ценят его.

А у нас… Сын Юрана – нулевой футболист, сыновья Черчесова и Тихонова – тоже. Повезло, что Денис Черышев в Испании всю жизнь играл, а то тут бы его тоже приговорили, – сказал главный тренер «Пари НН».

12 комментариев
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Наверное клоуны это все остальные тренеры, раз до сих пор такой талант разглядеть не могут.
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Ну справедливости ради младший Юран не тянул уровень Химок, так что это 100% кумовство.
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И вообще Химки увели его из-под носа у Реала.
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Так сын Тихонова тоже за папой
В придачу был, не кумовство?
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Получается 🤡)) так как это кумовство 💯 процентное!
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Паоло Мальдини даром что сын Чезаре, но играл при всех тренерах и в клубе и в сборной
а сыновья Юрана, Тихонова и Черчесова играли без пап на каком-либо приемлемом уровне?
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Рамзан не даст соврать...
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Ха ха ха
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юран- трансферы по его наводкам: проверьте клубы где он работал за последние 10 лет... и вы увидите что вероятность брака игроков приходящих из за него- почти 60 процентов. вот и думайте или из за того что агентская лига или из за того что он бездарь и у него нет чуйки? был бы он тренером команды рпл лет 10-15 назад? или он на своём месте только из за слабости лиги и низкого уровня игроков в нашей лиги в последнее десятилетие? вопросы...вопросы... вопросы... одни вопросы)))
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Ответ mootoo
Паоло Мальдини даром что сын Чезаре, но играл при всех тренерах и в клубе и в сборной а сыновья Юрана, Тихонова и Черчесова играли без пап на каком-либо приемлемом уровне?
Наверное, он имел в виду Даниэля Мальдини, сына Паоло
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