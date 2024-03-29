Пальинья о продлении контракта с «Фулхэмом»: «Воспринял это как знак доверия. Не ожидал, что «Бавария» попытается подписать меня на финише трансферного окна»
Жоау Пальинья подтвердил, что летом 2023 года его пыталась приобрести «Бавария».
«В июле я получил отличное предложение от «Вест Хэма», а также общался с владельцем «Фулхэма», который обязался продлить со мной контракт. Я воспринял это как знак доверия.
Я и не ожидал, что «Бавария» попытается подписать меня в заключительную неделю [летнего трансферного окна]», – сказал хавбек «Фулхэма» O Jogo.