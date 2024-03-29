Пальинья о продлении контракта с «Фулхэмом»: «Воспринял это как знак доверия. Не ожидал, что «Бавария» попытается подписать меня на финише трансферного окна» 

Жоау Пальинья подтвердил, что летом 2023 года его пыталась приобрести «Бавария».

«В июле я получил отличное предложение от « », а также общался с владельцем «Фулхэма», который обязался продлить со мной контракт. Я воспринял это как знак доверия.

Я и не ожидал, что « » попытается подписать меня в заключительную неделю [летнего трансферного окна]», – сказал хавбек « » O Jogo.