Пальинья о продлении контракта с «Фулхэмом»: «Воспринял это как знак доверия. Не ожидал, что «Бавария» попытается подписать меня на финише трансферного окна» 

Теги Бавария Вест Хэм Фулхэм премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Жоау Пальинья Футбол

Жоау Пальинья подтвердил, что летом 2023 года его пыталась приобрести «Бавария».

«В июле я получил отличное предложение от «Вест Хэма», а также общался с владельцем «Фулхэма», который обязался продлить со мной контракт. Я воспринял это как знак доверия. 

Я и не ожидал, что «Бавария» попытается подписать меня в заключительную неделю [летнего трансферного окна]», – сказал хавбек «Фулхэма» O Jogo.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хорошо, что не подписали. Больше времени досталось Павловичу, который оказался большим талантом.
+1
0
+1
Он лучше Киммиха или Горецки что-ли?!?
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий