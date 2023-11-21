«Фулхэм» сообщил Пальинье, что готов продать его «Баварии» дешевле 60-65 млн евро в январе. Мюнхенцы не хотели столько платить

Теги Бавария Фулхэм премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Жоау Пальинья деньги Футбол

«Фулхэм» готов продать Жоау Пальинью этой зимой.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, лондонцы уведомили хавбека, что согласны отпустить его в «Баварию» в январе за меньшую сумму, чем требовали летом. Тогда речь шла о 60-65 млн евро.

«Бавария» не собиралась платить за португальца 60 и более миллионов и по-прежнему не намерена этого делать. При этом она все еще следит за полузащитником.

На данный момент чемпионы Германии не ведут переговоров с «Фулхэмом».

В текущем сезоне Пальинья провел 10 матчей в АПЛ и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Пальинья продлил с «Фулхэмом» контракт до 2028-го после срыва трансфера в «Баварию»

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8 комментариев

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Groznyi2024
Паль за 60 млн.

Прям лозунг ЦУМа)
+5
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Иван Колгашкин
А мог в ЦСКА быть....
+3
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RealJon
Потому что они получают опорника Андре́ из Флуминенсе за 30ку.
+1
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Bunyod Turgunov
Ответ Иван Колгашкин
А мог в ЦСКА быть....
Таких игроков много. Тот же Мак Аллистер в своё время мог перейти в Спартак но не перешёл
+1
0
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Любезный Коссутий
можно предложить в Челси - Боели наверняка заинтересуется
+1
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ta-tosha
за 59, наверное :)
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Bayern Munich
Комментарий удален пользователем
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Антиглор17
Ответ Bayern Munich
Комментарий удален пользователем
А ты ж гений логики, вот сейчас команды играющая в ЛЧ возьмет и продаст основного игрока посреди сезона, да еще и дешево 😁
Зимой на такую сделку будет не то что оверпрайс, там реальная цена будет умножена на 3!
А вот Фулхэм ни где не играет, могут и отпустить за разумные деньги.
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Bayern Munich
Ответ Антиглор17
А ты ж гений логики, вот сейчас команды играющая в ЛЧ возьмет и продаст основного игрока посреди сезона, да еще и дешево 😁 Зимой на такую сделку будет не то что оверпрайс, там реальная цена будет умножена на 3! А вот Фулхэм ни где не играет, могут и отпустить за разумные деньги.
Ладно, тогда Паулинью
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