«Фулхэм» сообщил Пальинье, что готов продать его «Баварии» дешевле 60-65 млн евро в январе. Мюнхенцы не хотели столько платить
«Фулхэм» готов продать Жоау Пальинью этой зимой.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, лондонцы уведомили хавбека, что согласны отпустить его в «Баварию» в январе за меньшую сумму, чем требовали летом. Тогда речь шла о 60-65 млн евро.
«Бавария» не собиралась платить за португальца 60 и более миллионов и по-прежнему не намерена этого делать. При этом она все еще следит за полузащитником.
На данный момент чемпионы Германии не ведут переговоров с «Фулхэмом».
В текущем сезоне Пальинья провел 10 матчей в АПЛ и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Пальинья продлил с «Фулхэмом» контракт до 2028-го после срыва трансфера в «Баварию»
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Прям лозунг ЦУМа)
Зимой на такую сделку будет не то что оверпрайс, там реальная цена будет умножена на 3!
А вот Фулхэм ни где не играет, могут и отпустить за разумные деньги.