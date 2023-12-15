«Бавария» из-за интереса «Ливерпуля» может отказаться от Пальиньи и подписать Субименди
Из-за «Ливерпуля» «Бавария» может переключиться с Жоау Пальиньи на иного игрока.
«В «Баварии» слышали, что у «Ливерпуля» есть конкретный интерес к Жоау Пальинье, так что ситуация становится сложнее в преддверии январского трансферного окна.
Сейчас у мюнхенцев нет денег на то, чтобы совершить несколько крупных трансферов, а центральный защитник – приоритетная цель. Так что они, возможно, откажутся от идеи подписать Пальинью зимой, раз «Ливерпуль» тоже в деле.
У них есть одна альтернатива на уме – Мартин Субименди из «Сосьедада». Выбор может пасть на него, если Пальинья будет недоступен», – сказал журналист Sport Bild Кристиан Фальк.
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
благодарность клубу, чтобы клуб имел возможность заработать на трансфере игрока.
я понимаю, в Баварии привыкли немножко к другому типу и виду трансферов, но бывают и люди с совестью
Типо ты хочешь уйти но продлеваешь контракт что за прикол