«Бавария» из-за интереса «Ливерпуля» может отказаться от Пальиньи и подписать Субименди

Из-за «Ливерпуля» «Бавария» может переключиться с Жоау Пальиньи на иного игрока.

«В «Баварии» слышали, что у « » есть конкретный интерес к , так что ситуация становится сложнее в преддверии январского трансферного окна.

Сейчас у мюнхенцев нет денег на то, чтобы совершить несколько крупных трансферов, а центральный защитник – приоритетная цель. Так что они, возможно, откажутся от идеи подписать Пальинью зимой, раз «Ливерпуль» тоже в деле.

У них есть одна альтернатива на уме – из « ». Выбор может пасть на него, если Пальинья будет недоступен», – сказал журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

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