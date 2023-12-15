«Бавария» из-за интереса «Ливерпуля» может отказаться от Пальиньи и подписать Субименди

Теги Бавария Ливерпуль Фулхэм премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Сосьедад Ла Лига возможные трансферы Жоау Пальинья Мартин Субименди Футбол

Из-за «Ливерпуля» «Бавария» может переключиться с Жоау Пальиньи на иного игрока.

«В «Баварии» слышали, что у «Ливерпуля» есть конкретный интерес к Жоау Пальинье, так что ситуация становится сложнее в преддверии январского трансферного окна.

Сейчас у мюнхенцев нет денег на то, чтобы совершить несколько крупных трансферов, а центральный защитник – приоритетная цель. Так что они, возможно, откажутся от идеи подписать Пальинью зимой, раз «Ливерпуль» тоже в деле.

У них есть одна альтернатива на уме – Мартин Субименди из «Сосьедада». Выбор может пасть на него, если Пальинья будет недоступен», – сказал журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

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27 комментариев
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А если у Ливерпуля появится интерес к Субименди, то что тогда делать?
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+18
Ответ Unknown Forusha
Нет сразу был против него когда он переподписал контракт с фулхемом Типо ты хочешь уйти но продлеваешь контракт что за прикол
Это называется уважение к своему нынешнему клубу. Он переподписал контракт , чтобы денег дачникам принести
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+11
Ответ ОттоДракула
А если у Ливерпуля появится интерес к Субименди, то что тогда делать?
голову в песок остальным..)) судя по новости)
+7
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+7
Ответ Unknown Forusha
Нет сразу был против него когда он переподписал контракт с фулхемом Типо ты хочешь уйти но продлеваешь контракт что за прикол
Этот прикол называется

благодарность клубу, чтобы клуб имел возможность заработать на трансфере игрока.

я понимаю, в Баварии привыкли немножко к другому типу и виду трансферов, но бывают и люди с совестью
+9
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+5
У Баварии когда надо , всегда есть деньги .
+2
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+2
Ответ Ненавидящий2.0
Этот прикол называется благодарность клубу, чтобы клуб имел возможность заработать на трансфере игрока. я понимаю, в Баварии привыкли немножко к другому типу и виду трансферов, но бывают и люди с совестью
Как будто бавария не тратит деньги на трансферы: Кейн, де лигт из недавних
+2
0
+2
Ответ Unknown Forusha
Нет сразу был против него когда он переподписал контракт с фулхемом Типо ты хочешь уйти но продлеваешь контракт что за прикол
Возможно это благодарность клубу в котором его заметили? Чтоб не уходить бесплатно и что бы клуб с него поднял деньжат.
+2
0
+2
Ответ Said Saidov
Возможно это благодарность клубу в котором его заметили? Чтоб не уходить бесплатно и что бы клуб с него поднял деньжат.
У него и так контракт до 27 был
+2
0
+2
Ответ Улыбайся
У Баварии когда надо , всегда есть деньги .
Но платить за него не вменяемый прайс в 60М тоже не решение. Палинья уже далеко не мальчик
+1
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+1
Ответ Дима Громов
голову в песок остальным..)) судя по новости)
Из Бундеслиги опять кого нибудь возьмут))
+1
0
+1
у Юргена все кто стараются заигрывают
+2
-1
+1
Ответ Unknown Forusha
Нет сразу был против него когда он переподписал контракт с фулхемом Типо ты хочешь уйти но продлеваешь контракт что за прикол
когда переписывается контракт это страховка на будущее , а вдруг связки порвет или что подобное
+2
-1
+1
Ответ Unknown Forusha
Как будто бавария не тратит деньги на трансферы: Кейн, де лигт из недавних
Я не об этом. У Баварии были трансферы, когда они очень просили игрока не переподписывать новый контракт с действующим клубом.
+1
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+1
Ответ Unknown Forusha
У него и так контракт до 27 был
Чем дольше контракт, тем больше денег получит клуб.
+1
0
+1
Ответ Unknown Forusha
Нет сразу был против него когда он переподписал контракт с фулхемом Типо ты хочешь уйти но продлеваешь контракт что за прикол
благодарность клубу
+1
0
+1
Ответ Игорь Акимов
Это называется уважение к своему нынешнему клубу. Он переподписал контракт , чтобы денег дачникам принести
У него и так контракт до 27 года был….
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Ответ ОттоДракула
А если у Ливерпуля появится интерес к Субименди, то что тогда делать?
Думаешь они как Челси обоих купят?)
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Ответ ОттоДракула
А если у Ливерпуля появится интерес к Субименди, то что тогда делать?
каземира
+1
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0
Интересно, сколько будет стоить Ливерпулю лишняя медлительность? В июне могли спокойно купить Палинью за 38М, но долго думали, а в итоге дождались интереса Баварии и набивки цены со стороны Фулхэма
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Пошел нафиг этот пальинья
+4
-4
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баварский развод Фулхэма
0
0
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Ответ Дима Громов
обиделся что твои не могут..?)
Нет сразу был против него когда он переподписал контракт с фулхемом
Типо ты хочешь уйти но продлеваешь контракт что за прикол
+3
-3
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Кря кря
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В Германии коммунизм, не сорят деньгами....
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Как по мне, Субименди лучше Пальиньи
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